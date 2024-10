Volotea: trasportati 2,8 milioni di passeggeri tra aprile e settembre 2024

Volotea chiude un’altra estate ricca di voli e collegamenti all’insegna del consolidamento nel mercato italiano, a conferma della centralità del Belpaese nelle proprie strategie di business. Da aprile a settembre, in Italia, il vettore ha trasportato più di 2,8 milioni di passeggeri, un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 5% rispetto al 2019. “Volotea, una delle compagnie aerea che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, ha anche arricchito la sua offerta, proponendo un totale di circa 18.000 voli (+7% rispetto al 2023), su 167 rotte (+16% vs 2023) nella stagione estiva. I posti in vendita sono stati più di 3 milioni (+7% vs 2023 e +8% vs 2019), suddivisi fra voli domestici (45%) e collegamenti per le isole (67%).

Molto buono anche il load factor, ovvero la percentuale di posti occupati su ogni volo, che si è attestato intorno al 93%. Da aprile a settembre, il vettore ha effettuato con successo la quasi totalità dei voli programmati con un completion factor del 99% e un tasso di cancellazione di appena lo 0,4%”, afferma Volotea.

“A caratterizzare questo significativo consolidamento nel mercato italiano, tra le altre cose, si segnalano l’apertura della nuova base operativa estiva a Bari e l’avvio delle attività dal nuovo aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, che ha accorciato le distanze tra una delle costiere più iconiche della penisola italiana e il resto d’Europa. In particolare, sono state 21 le nuove rotte inaugurate dal vettore per il periodo estivo, per soddisfare ogni esigenza di viaggio, sia di chi ha preferito andare alla scoperta delle città europee anche d’estate, sia dei tanti viaggiatori che non hanno voluto rinunciare a una vacanza al mare: il collegamento Venezia-Tolosa; le due rotte da Napoli verso Lione e Spalato; le due rotte da Palermo verso Bordeaux e Brest; il collegamento Verona-Bordeaux; i collegamenti da Olbia e Roma Fiumicino verso Brest; la rotta Ancona-Atene; i collegamenti operati da Bari verso Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Bilbao, Spalato, Malaga e Preveza / Lefkada, oltre alla rotta da e per Comiso; la rotta Salerno-Nantes, oltre ai collegamenti da e per Catania, Cagliari e Verona. Inoltre, Volotea continua a servire una delle rotte in continuità territoriale della Sardegna, operando voli da Olbia a Roma Fiumicino tutto l’anno.

Dall’inizio dell’anno, Volotea ha trasportato più di 3.1 milioni di passeggeri in Italia su oltre 20.000 voli, con un aumento del 8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia aerea prevede, inoltre, di chiudere il 2024 superando circa i 4 milioni di passeggeri nel nostro Paese, il che rappresenterebbe una crescita del 10% rispetto al 2023.

Nel solo periodo estivo, da aprile a settembre, Volotea ha operato, a livello di network, oltre 49.000 voli, segnando un +8% rispetto al 2023 e un +20% rispetto al 2019, pari a un’offerta di 8,2 milioni di posti in vendita (+8% vs 2023 e +45% vs 2019). Molto buone le performance fatte registrare dal numero di rotte, che salgono a 420 (+11% vs 2023 e +34% vs 2019) e dal numero di passeggeri, che sfiorano i 7,7 milioni (+6% vs 2023 e +42% vs 2019). L’Italia ha rappresentato il 37% del totale dei posti offerti da Volotea durante l’estate su tutta la sua rete”, prosegue Volotea.

“In linea con le performance in Italia, Volotea ha registrato un tasso di occupazione del 93% anche a livello generale europeo. Inoltre, il 50% delle rotte operate ha collegato il continente con isole europee, riaffermando l’impegno di Volotea verso questo tipo di rotte.

Infine, durante i periodi di traffico più intenso, il numero di dipendenti a livello di network ha sfiorato le 2.000 persone. Di questi, quasi 440 dipendenti si trovano in Italia“, ha continuato Volotea.

“Per Volotea si è chiusa un’altra estate di successo, caratterizzato da un trend positivo in termini di collegamenti, posti in vendita, passeggeri trasportati e voli, non solo a livello di network, ma anche in Italia”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Proprio in Italia stiamo consolidando ulteriormente la nostra posizione, a conferma dell’ottimo lavoro fatto finora e dell’importanza strategica di questo mercato per i nostri obiettivi di crescita. Una performance di qualità resa possibile anche grazie alla sinergia, che da sempre ci contraddistingue, con il territorio e gli aeroporti italiani. Infatti, l’apertura della nostra base estiva a Bari e l’avvio delle attività, tra i primi, presso lo scalo di Salerno sono solo alcuni dei momenti chiave della nostra estate italiana. Questi risultati positivi pongono solide basi per le sfide future che ci attendono e che siamo pronti a intraprendere”.

“I miglioramenti nella connettività, la puntualità registrata e l’alta qualità del servizio offerto, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’esperienza a bordo, hanno permesso a Volotea di raggiungere, a livello di network, un NPS (Net Promoter Score) di 35 punti dall’inizio dell’anno, 5 punti in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, questo indicatore di riferimento, usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti, ha raggiunto la cifra record di 46 punti fino al mese di settembre tra i clienti Megavolotea, il programma che dà diritto a servizi esclusivi e promozioni speciali.

In Italia, i numeri sono ancora più positivi, con un NPS di 36 punti in totale e 47 punti tra i clienti Megavolotea. Inoltre, 9 clienti Megavolotea su 10 consiglierebbero la compagnia a familiari e amici.

Questi risultati sono valsi al vettore il prestigioso Skytrax World Airline Award come “Migliore compagnia aerea low-cost in Europa”, a conferma della posizione di leadership di Volotea in Europa e della sua reputazione di scelta preferita per i viaggiatori in cerca di connettività non-stop, tariffe convenienti e un’esperienza di viaggio eccezionale.

Skytrax è, infatti, la principale organizzazione internazionale di valutazione del trasporto, tanto da affermarsi tra gli enti più autorevoli nel settore, e i World Airline Awards sono un riconoscimento autorevole nel mondo dell’aviazione e rappresentano un punto di riferimento per l’eccellenza”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)