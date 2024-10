Emirates introduce i Boeing 777 rimodernati in Kuwait e a Dammam

Emirates ha annunciato oggi i piani per il debutto dei nuovi Boeing 777 rimodernati, dotati delle sue ultime cabine Business Class e Premium Economy, in Kuwait e Dammam, Arabia Saudita, mentre più aeromobili dotati di cabine rinnovate vengono immessi in servizio.

“La compagnia aerea mira a offrire ai clienti che viaggiano su voli brevi maggiori opportunità di provare i suoi prodotti di ultima generazione, oltre ad alzare l’asticella per i viaggi premium, con Kuwait e Dammam che diventano la seconda e la terza città nel GCC ad essere servite dai Boeing 777 Emirates ristrutturati.

I Boeing 777 rimodernati di Emirates con la Premium Economy distintiva della compagnia aerea e la Business Class di nuova generazione opereranno come segue:

Kuwait: il Boeing 777 Emirates rimodernato opererà su EK855 e 856 dal 27 ottobre.

Dammam: il Boeing 777 Emirates rimodernato opererà sui voli giornalieri EK823 ed EK824, nonché sugli EK821 ed EK822 dal 22 novembre.

Dammam diventa la seconda destinazione nel Regno dell’Arabia Saudita ad essere servita dal Boeing 777 Emirates ristrutturato.

Le distribuzioni degli aeromobili potrebbero essere anticipate se rilasciati in anticipo dalla ristrutturazione”, afferma Emirates.

“Il Boeing 777 Emirates è entrato in fase di ristrutturazione all’inizio di luglio e, finora, sei velivoli sono stati completamente messi in servizio, volando verso Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Haneda e Riyadh.

La configurazione a quattro classi presenta 24 sedili Premium Economy disposti in una disposizione 2-4-2 affiancati. La nuova Business Class del Boeing 777 di Emirates si ispira agli elementi di design freschi e contemporanei dell’iconica esperienza A380 di Emirates. Offre 38 posti in una configurazione 1-2-1, garantendo a ogni cliente un accesso diretto al corridoio. I sedili si trasformano in un ampio letto reclinabile fino a 78,6 pollici. Lo schermo HD da 23 pollici del sedile della Business Class, uno dei più grandi nei cieli, aiuta a offrire la migliore esperienza di intrattenimento in volo.

La Business Class cabin del Boeing 777 di Emirates includerà anche un piccolo bar per spuntini leggeri e bevande.

La nuova cabina della Economy Class presenta 256 sedili dal design ergonomico in una tavolozza di colori di grigi e blu tenui.

Emirates amplierà inoltre il suo network di città con prodotti di ultima generazione in Business Class e Premium Economy, con l’introduzione di Boeing 777 ricondizionati su sei rotte negli Stati Uniti, tra cui Chicago, Boston, Dallas-Fort Worth, Seattle, Atene/Newark e Miami/Bogotà. I clienti che si collegano dal Kuwait e Dammam agli Stati Uniti tramite Dubai possono usufruire di un’esperienza senza soluzione di continuità nelle cabine Premium Economy e Business Class“, conclude Emirates.

