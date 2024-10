Eurowings potenzia i servizi verso Dubai

Eurowings sta ampliando significativamente la sua offerta di voli diretti per Dubai. Jens Bischof, CEO di Eurowings, ha annunciato nel fine settimana un raddoppio della capacità per il Winter 2024/25 flight schedule.

“Dubai, con il suo skyline futuristico, non è solo un vivace centro commerciale, ma anche una calamita per sempre più viaggiatori per piacere. Con la nostra offerta conveniente, puoi sperimentare l’entusiasmante mix di sole invernale, sabbia del deserto e grattacieli senza scalo e a prezzi molto interessanti”, ha affermato Bischof a un evento con esperti del turismo nell’Emirato.

“Bischof ha inoltre presentato un’importante espansione dell’offerta di Eurowings: a partire dal 27 ottobre 2024, Dubai sarà collegata quotidianamente e senza scali con la capitale tedesca, Berlino (attualmente 4 volte a settimana). Da Stoccarda ci saranno fino a quattro voli settimanali (attualmente 2 volte a settimana). Inoltre, Colonia/Bonn diventerà il terzo aeroporto di partenza tedesco, con Eurowings che opererà tre voli settimanali senza scali dalla Renania a Dubai utilizzando aeromobili Airbus A320neo.

Il Dubai product, con prezzi di ingresso a partire da 139,99 euro (solo andata) e orari di volo molto interessanti (voli giornalieri senza trasferimenti), integra Eurowings con nuovi componenti di servizio. Per i passeggeri della BIZ Class, questo include cuscini, poggiatesta imbottiti, cibo e bevande gratuiti (comprese le bevande alcoliche) durante il volo. Tutti i passeggeri verso Dubai riceveranno anche supporti per dispositivi a bordo dell’A320neo, rendendo più facile guardare film e serie sui propri dispositivi”, afferma Eurowings.

“L’offerta in rapida crescita di Eurowings sulle rotte a medio raggio più lunghe sta sostituendo in parte le rotte domestiche tedesche che, a causa del rapido aumento di tasse e commissioni negli aeroporti tedeschi, stanno diventando sempre meno redditizie da operare. Ad esempio, il servizio tra Amburgo e Colonia/Bonn, che è stato popolare per molti anni, verrà presto interrotto”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)