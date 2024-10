News Brevi – 18.10.2024

SOCCORSO AEREO: UN ELICOTTERO HH-139B DEL 15° STORMO RECUPERA ESCURSIONISTA INFORTUNATA SULL’ISOLA DI SALINA – Nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, è intervenuto per effettuare il recupero di una escursionista infortunata in un’area impervia dell’Isola di Salina, appartenente all’arcipelago delle isole Eolie. L’equipaggio in prontezza d’allarme, che ha aveva ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è dapprima diretto sull’aeroporto di Boccadifalco per prelevare due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, per dirigersi successivamente sul luogo dell’incidente e procedere al recupero della donna. Giunti sul posto, lo specialista del SASS e l’aero-soccorritore dell’Aeronautica Militare, considerata la zona impervia, si sono calati col verricello e hanno raggiunto l’escursionista. La paziente, che intanto era stata stabilizzata dal personale del 118 in servizio a Salina, è stata quindi verricellata a bordo dell’elicottero militare. L’equipaggio si è così diretto nuovamente all’aeroporto di Boccadifalco (PA) dove ad attendere l’infortunata c’era un’ambulanza del 118. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, anche dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MEDICINA AERONAUTICA: CONVEGNO DEEDICATO ALLA PSICOLOGIA APPLICATA AL VOLO IN AM – Il 10 ottobre, presso la prestigiosa sede del Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo, si è svolto il Convegno dal titolo: “La psicologia applicata al volo in Aeronautica Militare”. L’evento è stato organizzato dal Corpo Sanitario Aeronautico e dal Centro di Psicologia AM del Servizio Sanitario, in occasione della simbolica ricorrenza della giornata mondiale della salute mentale. I lavori sono stati aperti dal Capo del Corpo Sanitario Aeronautico Generale Ispettore Capo Pietro Perelli che, dopo aver ringraziato le autorità militari e civili intervenute, ha ricordato come gli psicologi rappresentino la più recente professionalità entrata a far parte della famiglia del Corpo Sanitario Aeronautico. Questa inclusione è avvenuta in accordo al solco tracciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito il concetto di salute come una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente l’assenza di malattia o infermità. Ha preso poi la parola l’Ispettore Generale della Sanità Militare Tenente Generale Carlo Catalano, il quale ha ricordato che, seppur l’Aeronautica si sia da poco dotata di una componente di psicologia strutturata, la venticinquennale esperienza maturata dalla psicologia militare ha confermato il valore e l’importanza dello specifico contributo scientifico dato da questa disciplina a tutta la sanità militare. A conclusione della parte introduttiva, i lavori del Convegno sono entrati nel vivo, con il susseguirsi di interventi dei numerosi relatori nazionali e internazionali provenienti dalla realtà militare AM e dal mondo accademico e civile, in un clima di confronto e condivisione che ha favorito lo scambio di esperienze e conoscenze, suscitando partecipato interesse degli intervenuti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONCLUSO A PALAZZO AERONAUTICA IL SEMINARIO DEDICATO AGLI UFFICIALI ALLA SICUREZZA – Martedì 15 e mercoledì 16 ottobre si è tenuta, presso la “Sala Douhet” di Palazzo Aeronautica a Roma, la due-giorni di aggiornamento che il Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA) ha dedicato agli Ufficiali alla Sicurezza di alcuni enti operativi della Forza Armata. All’evento è intervenuto il Sottocapo di SMA, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, che ha rivolto un indirizzo di saluto ai partecipanti e ha sottolineato l’importanza della diffusione della cultura della sicurezza e di questi incontri quali: ”Occasioni preziose, quanto indispensabili, per accrescere la cultura della sicurezza in Forza Armata, standardizzare ed ottimizzare le procedure operative in questo settore, favorendo la sinergia tra gli Organismi di Vertice e l’Organizzazione periferica di sicurezza”. Scopo principale del seminario è stato quello di consolidare la collaborazione già esistente tra il Reparto Generale Sicurezza, che è Organo Centrale di Sicurezza dell’Aeronautica Militare su delega del Capo di Stato Maggiore, e i responsabili della sicurezza delle informazioni classificate presso gli enti convocati, nell’ottica di una sempre più stretta e collaudata sinergia. Il Reparto Generale Sicurezza nasce nel 1997, dopo la soppressione del 2° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. La missione del Reparto è quella di supportare il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica nell’esercizio delle attribuzioni di Organo Centrale di Sicurezza della Forza Armata, provvedendo alla tutela della sicurezza delle informazioni, del personale e delle installazioni. Il Reparto comprende una componente dell’Arma dei Carabinieri ed ha alle sue dipendenze un ente periferico, il Centro Coordinamento Sicurezza di Ciampino, e una struttura di sicurezza dedicata al sistema d’arma F-35 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DIRETTORE GENERALE ENAC ALLA ROMA DRONE CONFERENCE – “Con il Regolamento Enac Vca (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft), l’Italia è all’avanguardia con la normativa che disciplina le operazioni di volo con i nuovi velivoli a decollo e atterraggio verticali e che definisce i requisiti per i futuri vertiporti” è quanto ha dichiarato il Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta, inaugurando ieri, 17 ottobre, la decima edizione di Roma Drone Conference, in programma presso la Fiera di Roma nell’ambito della manifestazione ZeroEmission Mediterranean. “Siamo sempre stati presenti – ha dichiarato il Direttore Generale Quaranta – alle varie edizioni di Roma Drone Conference, che negli ultimi dieci anni ha contribuito alla diffusione della cultura dronistica in Italia. Senza alcun atteggiamento di autoreferenzialità – ha aggiunto Alessio Quaranta – penso che vada sottolineato quando le cose vanno bene: sin dal primo Regolamento emanato dall’Enac, infatti, credo che il sistema Italia, nel suo complesso, abbia garantito, tra le prime autorità al mondo, lo sviluppo normativo della nuova mobilità aerea avanzata, segmento emergente che oramai è diventato parte della nostra quotidianità e che continuerà a offrire servizi sempre più innovativi alla comunità e ai cittadini”.

PIU’ SCELTE ED ESPERIENZE PERSONALIZZABILI CON AMERICAN AIRLINES – American Airlines informa: “I clienti che viaggiano con American possono scoprire nuovi contenuti gratuiti su ogni volo, poiché la compagnia aerea aggiunge 200 nuovi titoli ogni mese. Le nuove selezioni sono ispirate alle attuali tendenze dell’intrattenimento e al feedback dei clienti, informando una collezione attentamente curata che include oltre 1.500 film, programmi TV, audio e offerte lifestyle. Come opzione aggiuntiva, i clienti possono trasmettere in streaming contenuti video dalle loro piattaforme preferite direttamente sui loro dispositivi personali una volta connessi al Wi-Fi. Le partnership esclusive di American con Apple, Audible, Center Stage, FitOn e Hey Bear Sensory offrono ai clienti la possibilità di guardare centinaia di film e programmi TV, ascoltare ore di audio ed esplorare nuove competenze, il tutto gratuitamente durante il volo. Ma il divertimento non deve finire una volta che i clienti sono tornati a terra. Sono disponibili anche offerte esclusive di Apple Music, Apple TV+ e Audible per i clienti, che consentono loro di continuare a guardare e ascoltare i loro audiolibri preferiti quando non sono in volo”. “I clienti apprezzano le scelte per quanto riguarda i pasti in volo, soprattutto quelli con particolari restrizioni o esigenze alimentari. American è entusiasta di offrire una nuova opzione per gli amanti del caffè in cerca di alternative al latte. Questo novembre American lancerà una nuova crema di latte d’avena, offrendo ai clienti un’altra opzione. I clienti che viaggiano in cabine premium su voli transcontinentali, così come sui voli dal Dallas Fort Worth International Airport al Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu e al Kahului Airport in Maui, potranno provare le nuove opzioni di pasti in volo questo novembre. I nuovi pasti presentano sapori stagionali che creano nuove scelte fresche che tutti i clienti possono gustare durante il loro volo. I clienti di tutte le cabine sui voli idonei possono scegliere tra pasti vegani, vegetariani, kosher, musulmani, indù, diabetici e senza glutine. A settembre American ha lanciato il suo limited edition Stand Up To Cancer specialty kit per mettere in risalto la campagna. Con l’arrivo dell’inverno, la compagnia aerea sta riportando il suo core amenity kit nelle cabine premium con prodotti per la cura della pelle di Relevant e Joanna Vargas”, prosegue American Airlines. “Con il programma AAdvantage®, la fedeltà va ancora oltre poiché i membri ottengono un accesso più facile a cabine ed esperienze premium. American ha continuato a mantenere l’impegno verso i membri AAdvantage® lanciando diversi aggiornamenti quest’anno. La compagnia aerea continuerà a offrire nuove opzioni per i clienti da apprezzare e scoprire durante il loro viaggio”, conclude American Airlines.

AEROPORTO DI PALERMO: RACCONTI E PODCAST INEDITI INQUADRANDO UN QRcode – L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo avvia oggi un nuovo servizio culturale dedicato ai passeggeri in transito. L’iniziativa, denominata “Totem letterari e podcast”, consente ai viaggiatori di scaricare gratuitamente racconti e podcast inediti di autori siciliani direttamente su smartphone, tablet o pc, da leggere e ascoltare durante il viaggio o nell’attesa del volo. Il progetto “Totem letterari e podcast” ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale dell’aeroporto di Palermo, trasformandolo in un punto di incontro tra viaggio e cultura. Grazie alla collaborazione con scrittori siciliani, i passeggeri possono accedere gratuitamente ai contenuti multimediali esclusivi inquadrando semplicemente il QRcode stampato sui totem, posizionati nell’area partenze. I totem, inoltre, conterranno anche la foto e una breve biografia dell’autore/autrice. “Questo progetto nasce dal desiderio di arricchire l’esperienza dei viaggiatori, offrendo loro un’opportunità unica di immergersi nella lettura o nell’ascolto di un podcast dai contenuti esclusivi. I tre talentosi autori siciliani hanno scritto e creato storie inedite per i passeggeri in transito, e questo rende più interessante l’iniziativa culturale, perché sarà un vera e propria scoperta”, dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano. Protagonisti di questa prima edizione di “Totem letterari e podcast” sono tre giornalisti/scrittori siciliani: Alessia Franco con il racconto “L’isola degli alberi cavi”: un viaggio nel mondo delle fiabe contemporanee; Gery Palazzotto con il podcast “Materia prima – la morte dimenticata di Libero Grassi”; Salvo Toscano con il racconto “True colors”: narrativa moderna e avvincente.

IBERIA SI VESTE DI ROSA PER IL BREAST CANCER AWARENESS DAY – Iberia si unisce ancora una volta alla Giornata mondiale contro il tumore al seno, che si celebra domani, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia. “A questo scopo sono state progettate diverse azioni, sia in volo che a terra, che saranno caratterizzate dal colore rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno. I sedili di 42 voli a corto e medio raggio saranno decorati con poggiatesta rosa, appositamente per questo evento, con il messaggio “Il viaggio più importante è la tua vita”. Inoltre, nella sezione Business Class dei voli a lungo raggio tra il 18 e il 22 ottobre, le iconiche saliere e pepiere a forma di Meninas che vengono consegnate con i vassoi del pranzo saranno personalizzate in rosa e bianco e saranno accompagnate dallo slogan “Insieme, uniti in questo viaggio”. Come parte del programma “Gotas de Solidaridad” (Gocce di solidarietà) promosso da Solán de Cabras, la compagnia aerea distribuirà bottiglie rosa di acqua minerale dopo la partenza di diversi voli a corto e medio raggio per ricordare alle persone l’importanza della ricerca e della diagnosi precoce di questa malattia. Inoltre, per ogni bottiglia d’acqua venduta sui voli dal 19 al 31 ottobre nel servizio Gastrobar, Iberia, insieme a DO&CO e Imfly, donerà 1€ all’Associazione spagnola contro il cancro (AECC). Questa azione non viene svolta solo a bordo degli aerei Iberia, ma anche a terra, in particolare nelle sue due Premium Lounge del Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid, Dalí e Velázquez. Anche qui, le bottiglie omaggio a disposizione dei clienti Iberia saranno rosa e ai clienti verranno offerti cupcake speciali decorati con un nastro rosa”, afferma Iberia. “Anche Iberia Express aderisce a questa iniziativa di solidarietà, che vestirà uno dei suoi aerei con poggiatesta rosa sul suo primo volo di linea per Tenerife. Per ogni passeggero che acquisterà un biglietto domani, la compagnia aerea donerà 1€ all’AECC a favore della ricerca sul cancro al seno. E a bordo, Iberia Express e i suoi partner IMMFLY e DO&CO doneranno 1€ per ogni bottiglia d’acqua venduta tra il 19 e il 31 ottobre. Inoltre, nel sistema di intrattenimento di bordo Club Express Onboard, i clienti troveranno una sezione con contenuti informativi su questa malattia, forniti dall’AECC, fino alla fine dell’anno”, conclude Iberia.

LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® E IL ROYAL NETHERLANDS AEROSPACE CENTRE ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA – Skunk Works®, la rinomata advanced development organization all’interno di Lockheed Martin Corporation e il Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR), un importante istituto e anello di congiunzione tra scienza, industria e governo nei Paesi Bassi, hanno annunciato una collaborazione strategica per promuovere interessi reciproci per una maggiore sicurezza al Netherlands Defense Industry Days event. Le due organizzazioni hanno firmato un Memorandum d’intesa (MOU) per guidare la cooperazione in aree chiave come European strategic autonomy, military operational analysis, technology roadmaps e una maggiore connettività alla base industriale olandese. Questo progetto mira a rafforzare le priorità di difesa degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi e dei loro alleati. Skunk Works vanta 80 anni di storia nello sviluppo di sistemi aerospaziali innovativi e continua a fornire soluzioni all’avanguardia per i propri clienti. L’attenzione visionaria di Skunk Works all’innovazione è in linea con la missione di NLR di rendere la tecnologia aerospaziale più sostenibile, più sicura, più efficiente e più efficace. “Lockheed Martin ha una partnership di lunga data con il governo e l’industria olandesi”, ha affermato Atherton Carty, vice president of business development at Skunk Works. “Questo MOU con NLR segna un’importante espansione di tale relazione, consentendoci di esplorare nuovi modi in cui la nostra competenza combinata in tecnologia, ricerca e analisi può aiutare ad affrontare le sfide urgenti nell’aerospazio e nella difesa in un panorama di sicurezza globale in rapida evoluzione”. Michel Peters, chief executive officer of Royal NLR, ha affermato: “Siamo lieti di annunciare questa nuova collaborazione con Skunk Works, nota per lo sviluppo di aeromobili e veicoli spaziali avanzati. Mentre i disordini geopolitici globali si intensificano, riconosciamo l’importanza di lavorare con organizzazioni alleate per guidare l’innovazione e garantire la nostra sicurezza nazionale, così come quella dei nostri alleati. Questo MOU sottolinea il nostro impegno per la collaborazione e l’innovazione nel perseguimento di capacità di difesa avanzate”.

RYANAIR SVELA LE DESTINAZIONI CON I MIGLIORI MERCATINI DI NATALE – Ryanair informa: “Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Ryanair, ha svelato le migliori destinazioni per i mercatini di Natale, così da ispirare i programmi di viaggio per l’inverno 2024. Poznam: i mercatini natalizi di Poznam sono considerati i migliori in tutta la Polonia, vantando un’atmosfera unica con decorazioni stupende e più di 43.000 luci LED. Edimburgo: nel periodo natalizio è veramente magica, con festeggiamenti sparsi in tutta la Città e ai suoi mercatini di Natale famosi in tutto il mondo. Copenhagen: il centro di Copenhagen ospita i mercatini di Natale ai Giardini di Tivoli. Le sere sono animate da una ruota panoramica e una pista di pattinaggio sul ghiaccio per i più avventurosi”. Fabrizio Francioni, Head of Comms di Ryanair, ha dichiarato: “Comincia ad avvicinarsi il Natale e quale modo migliore per celebrare le festività se non con un viaggio alla scoperta dei mercatini più belli d’Europa? Quindi, stilate la vostra lista dei desideri per le destinazioni natalizie con il network di oltre 235 destinazioni leader di Ryanair”.

DELTA: IL “BREAST CANCER ONE” FLIGHT CELEBRA LA PARTNERSHIP CON LA BCRF – Delta ha dato il via al Breast Cancer Awareness month con il suo annual “Breast Cancer One” charter, riunendo 150 dipendenti che hanno combattuto o stanno combattendo la malattia. Giunto al suo 18° anno, il volo celebra lo spirito e la forza dei dipendenti e sottolinea la partnership di 19 anni di Delta con la Breast Cancer Research Foundation. “Un mare di rosa ha avvolto i gate T1 e 2 dell’Hartsfield Jackson International Airport prima della partenza del volo per San Diego, mentre centinaia di persone si sono radunate per una festa al gate con tanto di balli, omaggi dei partner Delta e commenti dei leader Delta e BCRF”, afferma Delta. “Delta ha reso la consapevolezza e la ricerca sul cancro al seno parte di ciò che sei, parte della cultura della tua compagnia, e questo è davvero speciale”, ha affermato Donna McKay, presidente e CEO di BCRF. “La nostra partnership con Delta ha avuto un impatto significativo. È questo impegno duraturo e duraturo che ci consente di fare il tipo di ricerca per cui stiamo vedendo risultati incredibili”. “La festa è continuata a bordo del “pink plane”, uno dei Boeing 767-400ER della Delta dipinto con una special BCRF pink ribbon livery. A bordo c’erano anche i leader di Delta, i rappresentanti della BCRF e un gruppo di “unsung heroes” nominati e selezionati per il loro incrollabile supporto a un dipendente durante la sua battaglia. Il Team San Diego ha continuato la festa e ha creato altri momenti memorabili all’arrivo, con un tappeto rosa steso e una band dal vivo per il gruppo, prima che si dirigessero al loro hotel per un programma di ricevimento e cena. Negli ultimi 19 anni Delta ha raccolto 28 milioni di dollari per BCRF, finanziando ricerche salvavita e supportando 112 progetti di ricerca. A ottobre, il 25% dei proventi di tutti gli acquisti di cibo e bevande a bordo, comprese le speciali offerte di bevande rosa, saranno donati a BCRF. Anche i dipendenti indossano uniformi rosa per tutto ottobre, una tradizione iniziata da un’assistente di volo Delta e sopravvissuta al cancro al seno più di 15 anni fa. I clienti e i dipendenti possono donare a bordo o online per tutto il mese e per tutto l’anno su delta.com/BCRF e tramite SkyWish, il ramo benefico del programma frequent flyer SkyMiles di Delta, che consente a Delta e ai suoi membri SkyMiles di donare miglia a organizzazioni benefiche in tutto il mondo. Fondata nel 1993 da Evelyn H. Lauder, la Breast Cancer Research Foundation, (BCRF) è il più grande finanziatore privato della ricerca sul cancro al seno al mondo”, conclude Delta.

DELTA CONTRIBUISCE CON 1 MILIONE DI DOLLARI ALLA AMERICAN RED CROSS PER I SOCCORSI IN SEGUITO AGLI URAGANI HELENE E MILTON – Delta informa: “Delta ha donato 1 milione di $ alla American Red Cross per aiutare le centinaia di migliaia di persone colpite dagli uragani Helene e Milton, due potenti tempeste che hanno toccato terra a distanza di due settimane l’una dall’altra. Questo contributo si aggiunge alla sovvenzione di 1 milione di $ alla American red Cross come partner del programma annuale di donazioni in caso di calamità della Delta Air Lines Foundation. Il supporto di Delta alla American Red Cross aiuta l’agenzia nelle esigenze di risposta ai disastri durante tutto l’anno, tra cui uragani, tornado, incendi boschivi e incendi domestici e altro ancora. I clienti possono supportare gli sforzi di soccorso per le vittime degli uragani donando tramite il microsito per i clienti di Delta, creato in collaborazione con la Red Cross. Le donazioni andranno a coprire le esigenze di soccorso immediate”. “Servire le persone, che siano i nostri clienti o i nostri vicini nelle comunità in cui viviamo, lavoriamo e prestiamo servizio, fa parte del DNA di Delta”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. “La distruzione nel sud-est causata dall’uragano Helene e dall’uragano Milton è enorme e vogliamo fare di più per aiutare chi è nel bisogno. Il modo più efficace in cui possiamo aiutare è investire in organizzazioni coinvolte nei soccorsi in caso di calamità durante tutto l’anno”. “La American Red Cross è il partner non-profit più longevo di Delta e la partnership ha permesso alla compagnia aerea, ai suoi clienti e dipendenti di aiutare le persone bisognose sin dal 1941. Delta è il più grande sponsor aziendale di donazioni di sangue negli Stati Uniti da sette anni consecutivi”, conclude Delta.

GE AEROSPACE FORNISCE MOTORI LM2500 ALL’INDIA – Il propulsore LM2500 di GE Aerospace, progettato per affidabilità e performance, è stato scelto per equipaggiare le Indian Navy Next Generation Missile Vessels (NGMV) realizzate da Cochin Shipyard Limited in Kochi, India. Sei LM2500 marine gas turbine engine kits saranno consegnati da GE Aerospace per l’assemblaggio e i test da parte della Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Industrial and Marine Gas Turbine Division in Bangalore, India. Inoltre, GE Aerospace fornirà i suoi composite base and enclosure, oltre a full complement of gas turbine auxiliary systems. GE Aerospace e HAL, la principale azienda aerospaziale del settore pubblico indiano, hanno legami sia nella difesa marittima che in quella aerospaziale risalenti al 1986. Il Marine Engines & Systems business fa parte di GE Aerospace.

EMBRAER: VISIONA PUBBLICA LE PRIME IMMAGINI CATTURATE DAL SATELLITE VCUB1 – Visiona, la joint venture tra Embraer e Telebras, ha presentato le prime immagini raccolte da VCUB1, il primo high-performance satellite progettato dall’industria nazionale brasiliana, e ha così concluso la valutazione operativa del satellite. “I satelliti svolgono un ruolo chiave in tutto il mondo e in Brasile. VCUB1 può essere utilizzato per questioni centrali per il paese, come la protezione ambientale, la risposta ai disastri naturali, la lotta agli incendi boschivi o persino lo sviluppo dell’agricoltura”, afferma João Paulo Rodrigues Campos, CEO di Visiona. Con un peso di soli 12 kg, VCUB1 è dotato di una telecamera ad alta risoluzione e di un sistema di comunicazione avanzato. VCUB1 è anche il primo satellite con software di bordo sviluppato al 100% in Brasile, il che si traduce in completa autonomia nel progetto. Il successo della missione dimostra la capacità di Visiona di sviluppare soluzioni in grado di affrontare le principali sfide del programma spaziale brasiliano. Dopo il lancio nel 2023, il primo anno di vita del satellite è stato dedicato allo sviluppo e alla maturazione dei sistemi. A questo è seguita la calibrazione della sofisticata telecamera in modo che le prime immagini potessero essere raccolte e rilasciate. VCUB1 è stato originariamente progettato per convalidare i navigation and control systems sviluppati da Visiona, segnando la prima volta che queste tecnologie sono state padroneggiate dal paese. “Padroneggiare il software incorporato è ciò che ci dà la libertà di integrare o sostituire qualsiasi componente, dandoci totale libertà nel progetto. Ci siamo uniti a un gruppo selezionato di aziende al mondo in grado di progettare completamente i satelliti”, afferma Himilcon Carvalho, CTO di Visiona. “Le immagini, a loro volta, confermano le prestazioni dei sistemi sviluppati, che ora dovrebbero equipaggiare i prossimi progetti dell’azienda”. Il progetto, guidato da Visiona, ha visto la partecipazione di diverse aziende brasiliane e istituti scientifici e tecnologici.