News Brevi – 25.10.2024

SICUREZZA DEL VOLO: SI CONCLUDE A VILLAFRANCA IL PRIMO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INVESTIGATORI – Dal 7 al 18 ottobre, a Villafranca di Verona, presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare, si è tenuto il primo corso di aggiornamento “Investigatore”, organizzato dall’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo e dall’Ispettorato per la Sicurezza del Volo. Il corso è stato progettato per fornire agli ufficiali già qualificati “Sicurezza Volo” un aggiornamento sul processo di investigazione di un incidente aereo in scenari complessi, sia attraverso delle lezioni frontali, sia con l’addestramento pratico in uno scenario simulato. L’obiettivo è di preparare adeguatamente il personale che in futuro potrebbe essere chiamato a presiedere o a partecipare in una Commissione per l’investigazione di un incidente aereo che coinvolga aeromobili militari o di Stato. Infatti, quest’attività formativa ha uno spiccato carattere interforze e interagenzia: 19 partecipanti provenienti dall’Aeronautica Militare, dall’Esercito Italiano, dalla Marina Militare, dall’Arma dei Carabinieri, dal Corpo delle Capitanerie di Porto, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, compreso un osservatore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Durante il corso, i frequentatori hanno agito come se fossero una Commissione d’investigazione, che viene tempestivamente nominata in caso d’incidente che coinvolga aeromobili militari o di Stato. Questa commissione è composta da esperti (piloti, controllori del traffico aereo, ingegneri, tecnici, medici, legali) in grado di effettuare un’analisi a 360 gradi della dinamica dell’incidente per appurarne le cause ai fini di prevenzione. Il crash site è stato allestito nel sedime aeroportuale del 3° Stormo che, oltre al supporto logistico di sostentamento, ha fornito anche un contributo all’attività formativa con diverse capacità locali quali la Sicurezza del Volo, l’infermeria, l’antincendi, l’EOR (Explosive Ordnance Reconnaissance) e il laser scanner. Sono stati simulati due diversi incidenti di volo, uno relativo a un velivolo ad ala fissa, nello specifico un Tornado, l’altro a un aeromobile ad ala rotante, un elicottero TH-500B. In aggiunta ai richiami preliminari sulle tecniche investigative, durante il corso i frequentatori sono stati immersi in situazioni rappresentative della realtà che la commissione d’investigazione potrebbe incontrare in un caso reale. Durante i lavori, sono stati infatti chiamati a rispondere alle istanze di diverse autorità, come i comandi sovraordinati o la magistratura, e hanno dovuto interagire con la popolazione. Particolare enfasi è stata data alla capacità di gestire la comunicazione di crisi attraverso la valutazione di videointerviste individuali condotte da una giornalista locale e grazie al supporto professionale del personale del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. Storicamente, l’investigazione degli incidenti di volo è una priorità per l’Aeronautica Militare che, attraverso la propria architettura di Sicurezza del Volo, ne accerta le cause per individuare le opportune azioni di prevenzione affinché tali eventi non capitino nuovamente. Il 3° Stormo, posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, rappresenta in Italia e all’estero una squadra agile e coesa, proiettata al sostegno logistico delle operazioni multi-dominio della componente aerospaziale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA LANCIA “SKY HOPPER” SU DELTA SYNC WI-FI – Delta informa: “Delta sta portando un tocco retrò all’esperienza di volo con Sky Hopper, un nuovo gioco ora disponibile per i soci SkyMiles® esclusivamente tramite Delta Sync Wi-Fi sui loro dispositivi mobili. Progettato con un’atmosfera nostalgica a 8 bit, Sky Hopper consente ai membri SkyMiles di divertirsi durante il volo, mentre competono per la possibilità di vincere buoni regalo Delta da 400$ ogni mese fino al 24 aprile 2025″. “Con Sky Hopper, stiamo offrendo ai nostri membri SkyMiles qualcosa di divertente e inaspettato da aspettarsi ogni volta che volano con noi”, ha affermato Sarah Honeyman, Managing Director of IFEC Engagement & Optimization. “Ci impegniamo a far evolvere l’esperienza di volo con opzioni di intrattenimento che risuonano con tutti i nostri clienti, presentando loro tutti i fantastici modi in cui possono far crescere il loro mondo con SkyMiles ed essere premiati per la loro fedeltà”. “Da quando Delta ha iniziato a implementare Delta Sync Wi-Fi nel 2023, oltre 700 aeromobili sono in servizio con connettività di qualità streaming e la grande maggioranza degli oltre 200 milioni di clienti annuali di Delta ha accesso gratuito. Questa è una connettività su una scala senza precedenti che rimane ineguagliata nel settore. Inoltre, Delta Sync Wi-Fi è ora tra i primi tre fattori di soddisfazione del cliente Delta”, conclude Delta.

RYANAIR AGGIUNGE MOLTI POSTI PER NATALE: LONDRA, PARIGI E BARCELLONA LE DESTINAZIONI PIÙ GETTONATE – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi che aggiungerà tantissimi posti a Natale con un aumento della capacità su 940 rotte, invitando i clienti a prenotare in anticipo per le festività. Londra, Parigi e Barcellona si confermano le destinazioni più gettonate per i viaggi di quest’inverno. Sia che si tratti di tornare a casa per vedere amici e parenti, sia che si voglia approfittare di questo periodo per concedersi una vacanza, prenotate ora per assicurarvi un posto questo Natale”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair ha dichiarato: “È fantastico vedere una così alta richiesta nelle prossime settimane di persone che si preparano per viaggiare a Natale. Stiamo riscontrando una forte domanda in tutti i nostri mercati e abbiamo aggiunto altri posti su 940 rotte in questo periodo festivo per soddisfare la domanda. Incoraggiamo le persone che intendono viaggiare a prenotare il prima possibile per evitare delusioni, dato che la domanda sarà ai massimi storici. Londra, Parigi e Barcellona si stanno rivelando le destinazioni più popolari per i viaggi di quest’inverno, quindi non perdete l’occasione. Prenotate per tempo e assicuratevi il vostro posto a Natale”.

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE FLASH DEL WEEKEND – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (25 ottobre) una promozione flash per il weekend con il 15% di sconto sulle tariffe per viaggiare da novembre al 18 dicembre. Questa promozione a tempo limitato è disponibile per la prenotazione da ora fino alla mezzanotte di lunedì (28 ottobre) solo su ryanair.com”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo lanciato un’entusiasmante promozione flash per il fine settimana con il 15% di sconto sui viaggi per tutto il mese di novembre e fino al 18 dicembre. Con oltre 240 destinazioni tra cui scegliere in tutto il nostro network, non perdetevi questa promozione flash a tempo limitato. Prenotate ora fino alla mezzanotte di lunedì su ryanair.com”.

ENAC: QUARTA GIORNATA ICAN 2024 – Nel corso della quarta giornata di lavori dell’ICAN 2024 – Air Services Negotiation – la delegazione italiana, guidata dal Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, ha siglato, con Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture, Protocolli di cooperazione tecnica con l’Autorità dell’aviazione civile del Togo, rappresentata da Idrissou Abdou Ahabou, Managing Director, e da Medezi Magnim, Directrice du Transport Aérien, e con la delegazione del Regno Unito. In particolare, con quest’ultima, è stato modificato il Protocollo di cooperazione tecnica attualmente in essere ed è stato deciso un aumento delle frequenze cargo tra Italia e Regno Unito. Il Presidente Di Palma: “Gli accordi di traffico aprono nuove prospettive per la crescita economica degli Stati coinvolti. Questo periodico meeting organizzato dall’ICAO favorisce anche nuove opportunità di networking per istituzioni e operatori. Con gli accordi sottoscritti oggi contribuiamo al potenziamento commerciale da e per Paesi extra-UE, favorendo l’aumento delle frequenze aeree dedicate al traffico cargo”.

ANSV: PEER REVIEW ENCASIA – L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha ricevuto nei giorni 21 e 22 ottobre un peer review da parte dell’European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities (ENCASIA), ovvero la Rete europea delle autorità investigative sulla sicurezza dell’aviazione civile. Il peer review in questione, che si colloca nell’ambito delle visite periodiche che vengono effettuate alle Autorità investigative dell’Unione europea, aveva, tra i compiti principali, quello di verificare il livello e la messa in pratica del National Investigation Management Plan (NIMP) italiano, adottato dall’ANSV. La delegazione, ricevuta dal Presidente Luca Valeriani e dal Direttore inchieste e prevenzione proattiva Mikael Amura, ha avuto così modo di valutare le procedure investigative in essere in ANSV mediante dettagliate presentazioni e discussioni, riferite, in particolare, alla gestione di una major investigation, dalla iniziale comunicazione dell’evento fino alla pubblicazione della relativa relazione finale e delle raccomandazioni di sicurezza. All’interno di ENCASIA, ANSV partecipa, a sua volta, con proprio personale, ad effettuare peer review presso omologhe Autorità europee.

JETBLUE DECOLLA DA LONG ISLAND – JetBlue ha annunciato di aver lanciato ufficialmente il servizio dal Long Island MacArthur Airport (ISP), espandendo ulteriormente la sua presenza a New York. A partire da oggi, JetBlue vola ogni giorno da Long Island a Orlando e 4 volte alla settimana a West Palm Beach e Fort Lauderdale. I residenti di Long Island possono ora godersi l’esperienza JetBlue quando volano verso le migliori destinazioni per le vacanze. “Siamo lieti di portare l’attesissima esperienza JetBlue a Long Island”, ha affermato Daniel Shurz, head of revenue, network, and enterprise planning at JetBlue. “Questi voli sono una testimonianza della fedele base di clienti JetBlue a Long Island che ha viaggiato spesso negli altri aeroporti di New York per volare con JetBlue. I clienti non devono più scegliere tra la comodità del loro aeroporto locale e il comfort, la connettività e il servizio clienti di cui godono con JetBlue”. “Questo volo inaugurale di JetBlue per Orlando è ciò di cui sono fatti i sogni. I residenti di Long Island sono appassionati di JetBlue e chiedono alla compagnia aerea di servire l’aeroporto MacArthur di Islip da anni. Oggi, quei desideri si avvereranno”, ha affermato l’Islip Supervisor Angie Carpenter. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a JetBlue, la compagnia aerea della città di New York, a ISP airport, la città di Long Island”.

DELTA: IL SAF ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA NEGLI HUB DI MSP E DTW – Per la prima volta nella storia dell’aviazione del Minnesota e del Michigan, il sustainable aviation fuel (SAF) è arrivato tramite pipeline a due hub Delta, Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) e Detroit Metropolitan Airport (DTW). Le due spedizioni da oltre 7.000 galloni di SAF sono state effettuate come parte del lavoro di Delta con la Minnesota SAF Hub coalition. “Il fatto che il SAF sia stato consegnato a MSP e DTW è monumentale perché non solo è la prima volta che il SAF arriva in questi aeroporti, entrambi importanti hub Delta, ma dimostra anche perché la collaborazione lungo l’intera catena del valore del SAF è così importante: abbiamo bisogno di tutti gli stakeholder e i partner giusti al tavolo per ottenere risultati”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. Nell’ultimo anno il Minnesota SAF Hub, di cui Delta è un partner di riferimento, ha compiuto progressi significativi verso la gestione della prima catena del valore SAF end-to-end su larga scala negli Stati Uniti. A settembre 2024, Delta e il Minnesota SAF Hub hanno annunciato importanti traguardi, tra cui il primo impianto di miscelazione in Minnesota in collaborazione con Delta e Flint Hills Resources. L’impianto mescolerà fino a 30 milioni di galloni di SAF puro presso la sua raffineria Pine Blend in Minnesota e dovrebbe essere operativo entro la fine del 2025.

IBERIA CELEBRA 50 ANNI DI VOLI TRA MADRID E DAKAR – Iberia festeggia 50 anni di voli tra Madrid e Dakar con una cerimonia in Senegal. Il 24 ottobre 1974 un aereo Boeing 727, che poteva trasportare fino a 153 passeggeri, decollò per la prima volta da Madrid a Las Palmas de Gran Canaria e poi proseguì per Dakar. A quel tempo Iberia effettuava questa tratta una volta alla settimana. Oggi Iberia offre fino a due voli giornalieri e vola con l’Airbus A321, con una capacità fino a 217 passeggeri. Questo aereo è uno dei più moderni ed efficienti della flotta della compagnia aerea spagnola per le sue rotte a corto e medio raggio, a simboleggiare il suo impegno per l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza nel servizio ai suoi passeggeri. Iberia offre ai suoi clienti fino a due voli diretti giornalieri tra Madrid e Dakar, ovvero fino a 10 frequenze settimanali. Nel corso del 2024 la compagnia aerea spagnola ha messo in vendita più di 220.000 posti, il che rappresenta un aumento di oltre il 40% rispetto al 2019.

QANTAS GROUP: I FREQUENT FLYER AVRANNO PRESTO ACCESSO A OLTRE 20 MILIONI DI REWARD SEATS – Continuando una delle più grandi espansioni di sempre del programma Qantas Frequent Flyer, i soci avranno presto accesso a oltre 20 milioni di reward seats, con l’imminente lancio di Classic Plus sui voli domestici. I Frequent Flyer possono anche accelerare il loro status o aumentare il loro saldo punti, con il ritorno dei popolari Double Status Credits o della Qantas Points offer. Classic Plus sarà disponibile sui voli domestici e regionali dal 12 dicembre 2024. Questi posti si aggiungono ai milioni già disponibili sulla rete internazionale da luglio. I punti richiesti per prenotare Classic Plus reward seats variano come le normali tariffe aeree, il che significa che sono più bassi durante i periodi di bassa stagione o quando si prenota in anticipo e più alti durante i periodi di alta stagione. La combinazione di Classic Plus sui voli domestici e internazionali Qantas significa che i soci avranno accesso a oltre 20 milioni di nuovi reward seats nel periodo di prenotazione continuativo di 12 mesi. I frequent flyer possono registrarsi per guadagnare double Status Credits o double Qantas Points quando prenotano qualsiasi volo operato da Qantas sulla rete internazionale, domestica o regionale per i prossimi sette giorni (fino alle 23:59 del 31 ottobre 2024 AEDT). I Double Qantas Points aiutano i soci a superare rapidamente i livelli di status (Bronze, Silver, Gold, Platinum e Platinum One), sbloccando vantaggi di viaggio come l’accesso alle lounge, l’imbarco prioritario e la franchigia bagaglio aggiuntiva. I Double Qantas Points offrono ai soci un aumento del saldo punti, che può essere utilizzato per prenotare reward seats, richiedere upgrade di volo, prenotare un soggiorno presso Qantas Hotels o effettuare un acquisto su Qantas Marketplace. I membri possono registrarsi tramite l’app Qantas e prenotare quanti più voli possibile durante il periodo dell’offerta, per viaggi tra il 1° novembre 2024 e il 19 ottobre 2025. Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha affermato: “Aggiungere Classic Plus ai voli domestici significa che i frequent flyer avranno più opzioni per volare dove vogliono, quando vogliono, utilizzando i loro punti, il che sappiamo essere una parte importante della ricompensa per la loro fedeltà”. Andrew Glance, Qantas Loyalty CEO, ha affermato: “L’implementazione di Classic Plus per le destinazioni domestiche e regionali Qantas renderà i punti ancora più facili da usare, specialmente durante i periodi di punta. Il nostro Double Status Credits or Qantas Points program è sempre incredibilmente popolare, aiutando i membri ad accelerare il loro status o ad aumentare il saldo dei loro punti per sbloccare maggiori vantaggi di viaggio e premi”.

QANTAS GROUP RILASCIA UN MARKET UPDATE – OTTOBRE 2024 – Qantas Group informa: “Il Gruppo continua a vedere il primo semestre in linea con le aspettative. Sia Qantas che Jetstar stanno riscontrando una domanda stabile nei rispettivi segmenti in tutto il portafoglio. I ricavi unitari di Jetstar Domestic stanno superando le aspettative precedenti a causa di una domanda di viaggio più forte del previsto. I load factor e la domanda per corporate travel di Qantas Domestic continuano a migliorare anno dopo anno. Si prevede che il Group Domestic RASK aumenterà del 3-5% nel primo semestre del FY2025, rispetto al periodo corrispondente precedente. Le precedenti indicazioni sul Group International RASK rimangono invariate e si prevede che diminuirà tra il 7 e il 10% rispetto al periodo corrispondente precedente. Qantas Loyalty sta procedendo in linea con le aspettative, con una forza continua dopo il lancio di Classic Plus Flight Rewards. La compagnia continua ad aspettarsi almeno il 10% di crescita dell’Underlying EBIT nel FY2025. L’impatto precedentemente divulgato delle variazioni del fair value dal lancio di Classic Plus Flight Rewards dovrebbe comportare minori guadagni nella prima metà del FY2025 rispetto all’anno precedente. Gli eventi geopolitici continuano a creare una volatilità continua nei prezzi del carburante, che avrebbe un impatto immediato se dovessero aumentare o diminuire. Ai prezzi correnti, il costo previsto del carburante per la prima metà è ora stimato in circa 2,55 miliardi di $. Il Gruppo continua a mantenere una copertura disciplinata in linea con le pratiche a lungo termine, con una forte partecipazione qualora i prezzi del carburante per aerei scendessero. Circa 27.000 dipendenti di Qantas Group sono stati informati oggi di un thank you payment, come parte del riconoscimento del contributo che hanno dato nell’ultimo anno. Un costo totale di 28 milioni di $ sarà riconosciuto nella prima metà dell’anno finanziario 2025. L’on-market share buy-back da 400 milioni di $ annunciato nei risultati del FY2024 è completato per circa il 45% a un prezzo medio di 7,23$. Il Gruppo continua ad aspettarsi il completamento del riacquisto prima del 31 dicembre 2024. L’outstanding $31 million on-market share buy-back annunciato nei risultati della prima metà del FY 2024 è ora completato”.

UNITED LANCIA IL SUO PIU’ GRANDE WINTER SCHEDULE DI SEMPRE – United informa: “Dopo una stagione estiva da record con quasi 48 milioni di clienti, oggi la compagnia rende ancora più facile per i clienti continuare a viaggiare mentre le temperature si abbassano. United volerà il suo più grande winter schedule nella storia della compagnia, con una media di circa 4.600 voli al giorno durante l’alta stagione. La compagnia aerea aggiungerà voli in oltre 140 aeroporti degli Stati Uniti, compresi nuovi voli verso alcune delle destinazioni sciistiche e soleggiate più gettonate. La compagnia aerea prevede la sua stagione invernale più trafficata di sempre e sta riscontrando una crescente domanda di viaggi internazionali verso l’America Latina e attraverso l’Atlantico. Il programma invernale inizia con il volo inaugurale di United tra Newark/New York e Marrakech, in partenza il 24 ottobre. A partire dal 27 ottobre United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a volare verso Cebu, Filippine, con servizio da Tokyo/Narita. Più avanti quest’inverno, United aggiungerà anche un servizio non-stop per Medellin, Colombia da Houston e per Dominica da Newark/New York”. “Quest’inverno, stiamo offrendo più voli verso più destinazioni per offrire ai clienti la più ampia gamma di luoghi da esplorare”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances, United. “Che si tratti di avventurarsi in un posto nuovo all’estero, rilassarsi con un po’ di sole o godersi le migliori località sciistiche del paese, siamo lieti di offrire un facile accesso alle migliori destinazioni per le fughe invernali”. I biglietti sono ora disponibili per l’acquisto sull’app United e su United.com. “United avrà la rete più grande in Africa nella sua storia questo inverno e sarà l’unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti e Marrakech con un nuovo servizio trisettimanale da Newark/New York, in partenza il 24 ottobre con Boeing 767-300ER. In combinazione con il servizio recentemente annunciato da Washington Dulles a Dakar, Senegal, in partenza a maggio 2025, United servirà più destinazioni in Africa di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Il nuovo servizio integra i voli settimanali ampliati da Washington D.C. ad Accra, Ghana a partire da ottobre e Lagos, Nigeria a partire da dicembre. Dopo aver registrato un aumento record nei viaggi estivi verso l’Europa, United estenderà il servizio verso destinazioni europee iconiche tra cui Grecia, Spagna, Italia e Portogallo questo inverno con il maggior numero di posti offerti durante il picco invernale rispetto agli stessi periodi del 2023 e del 2024. United estenderà anche diverse rotte stagionali nei mesi autunnali e invernali, tra cui il servizio diretto per Milano e Roma da Chicago O’Hare e Madrid da Washington Dulles che ora vola fino a dicembre 2024 e voli giornalieri tra Washington/Dulles e Lisbona, ora estesi a gennaio 2025. A partire dal 27 ottobre, United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a volare a Cebu, Filippine, con voli giornalieri su aeromobili 737-800 da Tokyo/Narita, consentendo facili collegamenti con un unico scalo per i clienti statunitensi da cinque hub negli Stati Uniti continentali. Questo inverno United effettuerà il suo secondo servizio giornaliero tra San Francisco e Seoul-Incheon tutto l’anno. United aggiungerà anche un secondo volo giornaliero tra Los Angeles e Hong Kong, offrendo voli e coincidenze sia al mattino che alla sera. La compagnia sta anche aumentando i voli tra Los Angeles e Shanghai con voli giornalieri a partire dal 26 ottobre con Boeing 787-9. United continua la sua crescita anche in America Latina, poiché la compagnia aerea prevede di essere quasi il 10% più grande questo inverno rispetto allo scorso anno”, conclude United.

AIRBUS: COME RENDERE PIU’ SICURO IL DECOLLO – Il decollo è una delle fasi più delicate del volo. Airbus ha sviluppato control and alert functions per renderla più sicura, portando a una serie di miglioramenti del prodotto. “Innanzitutto, è stato introdotto un TAKEOFF ‘CONFIG TEST’ pushbutton, per consentire all’equipaggio di verificare che la configurazione dell’aereo sia corretta e pronta per il decollo. Il test include il controllo dei flap e degli slat, dello stabilizzatore orizzontale e della speed brake position. Un alert avvisa l’equipaggio di volo se l’aereo non è configurato correttamente. Nel tempo sono stati aggiunti altri miglioramenti. Airbus ha introdotto la Takeoff Surveillance (TOS) function sulla A320 Family nel 2009 e sull’A330 e sull’A340 nel 2013. Ora è disponibile su tutti gli aerei Airbus in produzione. La TOS function effettua un double-checks su aircraft weight and takeoff speeds immesse nell’aircraft flight management system. Verifica inoltre che la selected runway length sia sufficiente per una partenza sicura. Quando l’equipaggio di volo applica la takeoff thrust, la TOS function verifica anche che l’aereo sia posizionato sulla pista prevista e che la pista rimanente di fronte all’aereo gli consenta di staccarsi da terra in sicurezza. Un avviso avvisa l’equipaggio di volo se uno di questi controlli non è corretto”, afferma Airbus. “Sull’A380 e sull’A350, un additional Takeoff Monitoring (TOM) function misura in tempo reale le aircraft performance raggiunte durante il decollo. Un avviso avverte l’equipaggio di volo di effettuare il reject del decollo in caso di performance degradation. Le Airbus TOS and TOM functions aiutano l’equipaggio a controllare i parametri chiave durante l’inserimento dei dati o all’avvio del decollo. In questo modo, forniscono un’ulteriore rete di sicurezza contro i rischi di runway overrun o tailstrike, rendendo il decollo una fase più sicura”, conclude Airbus.