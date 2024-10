ITA Airways al World Travel Market Europe 2024 a Londra

ITA Airways parteciperà all’edizione 2024 del World Travel Market Europe, il principale evento britannico del settore leisure travel, che si terrà a Londra dal 5 al 7 novembre presso il centro espositivo ExCel. Giunto al suo 45° anno, l’evento rappresenta un’importante occasione per la Compagnia per presentare il proprio brand, il network e le novità della stagione Winter ai principali protagonisti dell’industria turistica europea e globale.

“ITA Airways sarà presente nel Padiglione Europa, all’interno dell’area dedicata all’Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), insieme agli enti turistici e alle agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia. Presso lo stand ITA Airways (EUROPE N3 210), Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare, insieme ai team International e Local Sales, accoglieranno visitatori e partner commerciali, offrendo una panoramica delle ultime novità e degli sviluppi più rilevanti della Compagnia.

Il World Travel Market di Londra è l’appuntamento annuale per i professionisti del turismo e l’occasione per esplorare nuove opportunità di business nel settore del leisure travel inbound e outbound. È il luogo ideale in cui gli esperti di viaggi si incontrano per discutere le novità e scoprire destinazioni e prodotti di tendenza che ridefiniranno il futuro del settore.

Il Regno Unito rappresenta un mercato strategico per ITA Airways, che offre collegamenti da e verso l’aeroporto di London City (LCY). Tradizionalmente scalo preferito dai viaggiatori d’affari, LCY è sempre più apprezzato anche dai viaggiatori leisure che cercano un’esperienza di viaggio più comoda e rilassante.

È infatti l’aeroporto più centrale di Londra ed è noto a livello internazionale per l’efficacia dei servizi e la customer experience offerta. La sua vicinanza all’area espositiva ExCel rappresenta un ulteriore elemento di confort per coloro che viaggiano tra Londra, Roma e il city airport di Milano Linate“, afferma ITA Airways.

“Sul mercato britannico, ITA Airways offre fino a 43 frequenze settimanali (86 voli) tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate.

Nel dettaglio, i voli diretti tra il Regno Unito e l’Italia comprendono:

Fino a 5 voli giornalieri (31 frequenze settimanali) tra London City e Milano Linate.

Fino a 2 voli giornalieri (12 frequenze settimanali) tra London City e Roma Fiumicino.

Grazie alle comode connessioni da Roma Fiumicino offerte dalla Compagnia, i viaggiatori britannici possono facilmente viaggiare su tutto il network domestico e internazionale di ITA Airways, tra cui le destinazioni più gettonate del Mediterraneo (come Italia, Spagna e Grecia) e le rotte a lungo raggio verso il Sud America, tra cui Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires.

Tutti i voli per London City sono operati con il nuovo Airbus A220-100, un aereo altamente efficiente e confortevole, dotato delle più moderne tecnologie di bordo, perfetto per le tratte di corto raggio.

Nell’ambito della sua strategia di espansione, durante la stagione invernale 2024/2025, ITA Airways volerà verso 53 destinazioni di cui 15 nazionali, 23 internazionali e 15 intercontinentali. Tra le novità più significative di questa winter: il nuovo collegamento giornaliero da Roma Fiumicino a Dubai, al via il 27 ottobre e operato con l’Airbus A321neo, e il volo diretto per Bangkok, prima rotta di ITA Airways verso la Thailandia, che partirà il 16 novembre con cinque voli settimanali operati con l’Airbus A330neo. Questi nuovi collegamenti si aggiungono ai voli verso Tokyo e Nuova Delhi già nell’operativo, consolidando la presenza della Compagnia sul mercato asiatico.

Inoltre, a partire dal 20 dicembre 2024, ITA Airways offrirà fino a cinque voli settimanali da Roma verso Malé, capitale delle Maldive. Anche questi voli saranno operati con l’Airbus A330-900“, prosegue ITA Airways.

“ITA Airways continua a crescere anche in termini di flotta: sono stati già raggiunti i 100 esemplari Airbus in operativo. Di questi, il 60% sono aeromobili di nuova generazione, che comprendono i modelli Airbus A321neo, A320neo, A220-300, A220-100, A330-900 e A350-900. La sostenibilità è uno dei pilastri di ITA Airways, che ha come obiettivo quello di raggiungere, entro la fine del Piano Strategico 23-27, il 90% del totale della flotta environment-friendly, con consumi pari al 25% in meno di carburante ed emissioni di CO2 ridotte, al fine di diventare il vettore più green d’Europa.

Un’altra novità della stagione invernale riguarda l’offerta gastronomica a bordo. I passeggeri dei voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino potranno infatti assaporare il nuovo menù di business class firmato dallo chef stellato Michelin Norbert Niederkofler, realizzato con ingredienti sostenibili e di stagione. L’esperienza culinaria a bordo firmata dal nuovo chef è stata arricchita con piatti tradizionali e più leggeri, ispirati ai sapori autentici delle montagne.

Volare, il programma fedeltà di ITA Airways, ha ora raggiunto 2,5 milioni di iscritti e continua a crescere grazie a partnership nei settori dell’ospitalità, della mobilità e della finanza. Gli iscritti possono accumulare e riscattare punti con 10 compagnie aeree partner, tra cui Aerolíneas Argentinas, AeroMexico, Air Europa, Air France, Delta, KLM, Korean Air, Middle East Airlines (MEA), Virgin Atlantic e Saudia. Volare offre servizi e vantaggi personalizzati, permettendo ai viaggiatori di guadagnare punti fin dal loro primo volo.

Tutti i voli ITA Airways sono acquistabili sul sito ita-airways.com, tramite il Customer Center di ITA Airways o presso agenzie di viaggio e biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)