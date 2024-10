LATAM ordina 10 Boeing 787 Dreamliner

Boeing e LATAM Airlines Group, il principale passenger and cargo airline group in Sud America, hanno annunciato l’acquisto di 10 787 Dreamliner, con opzioni per altri cinque aerei. “In qualità di più grande 787 operator della regione, questo ultimo ordine di jet 787-9 a basso consumo di carburante aumenta l’investimento di LATAM in una delle flotte più moderne in America Latina.

LATAM attualmente opera 37 787-8 e 787-9 e, incluso questo ultimo ordine, prevede di aumentare la flotta a 52 Dreamliner entro il 2030. Il 787 consente alla compagnia aerea di massimizzare la capacità sulle rotte più gettonate e di lanciarne di nuove, tra cui il volo diretto per Sydney, Australia”, afferma Boeing.

“Il Boeing 787 è un aereo molto più efficiente, che ci consente di continuare a crescere in modo sostenibile riducendo al contempo la nostra impronta di carbonio, mentre guidiamo la crescita delle nostre operazioni. Questo ordine ci consentirà di ricevere almeno due aerei di questo modello ogni anno dal 2025 fino alla fine del decennio”, ha affermato Ramiro Alfonsín, Chief Financial Officer, LATAM Airlines Group.

“La 787 family offre una fuel efficiency senza pari, consentendo alle compagnie aeree di ridurre il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituiscono. Il 787-9 più grande amplia la capacità e il range della Dreamliner family, trasportando più passeggeri e merci più lontano”, prosegue Boeing.

“Apprezziamo la continua fiducia di LATAM nella 787 Dreamliner family per espandere ulteriormente la sua rete internazionale dagli hub di Santiago, San Paolo e Lima”, ha affermato Mike Wilson, Boeing vice president of Commercial Sales for Latin America and the Caribbean. “Con l’aumento della domanda di viaggi aerei, continueremo a supportare la strategia di crescita di LATAM e l’obiettivo di collegare l’America Latina con il mondo”.

“Da quando sono entrati in servizio nel 2011, i 787 Dreamliner hanno aiutato gli operatori a lanciare più di 400 nuove rotte non-stop ed evitare più di 173 miliardi di libbre di emissioni di carbonio.

Il 2024 Boeing Commercial Market Outlook prevede che i viaggi aerei in America Latina raddoppieranno nei prossimi 20 anni, con una crescita del 5% annuo. Con circa 2.300 consegne di aerei previste, si prevede che la flotta della regione crescerà fino a oltre 3.000 aerei entro il 2043″, conclude Boeing.

