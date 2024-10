Air France collegherà Parigi-CDG a Orlando a partire dal 21 maggio 2025

Con l’avvio della stagione invernale, durante la quale Air France aggiungerà Kilimanjaro, Salvador de Bahia e Manila alla sua rete globale, la compagnia aerea sta già preparando la sua programmazione per l’estate 2025.

Il 21 maggio 2025, Air France inaugurerà un nuovo servizio diretto tra il suo hub globale di Parigi-Charles de Gaulle e Orlando (Florida), offerto 4 volte a settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A350-900 che offrono 34 posti in classe Business, 24 in Premium e 266 in Economy.

Orario dei voli (ora locale):

AF096: parte da Parigi-Charles de Gaulle alle 17:05, arriva a Orlando alle 20:45.

AF097: parte da Orlando alle 23:00, arriva a Parigi alle 13:30 (giorno successivo).

Orlando diventerà la 18ª destinazione di Air France negli Stati Uniti – e la 25ª in Nord America – insieme a Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington, D.C.

Situata nella Florida centrale, Orlando è famosa in tutto il mondo per i suoi numerosi parchi a tema, che attraggono decine di milioni di visitatori ogni anno. Beneficiando di un clima mite e soleggiato, la città offre anche una ricca offerta culturale, completa di gallerie d’arte e musei. Da non perdere nei dintorni di Orlando: il Kennedy Space Center Visitor Complex a Cape Canaveral, dove i visitatori possono rivivere la storia dell’esplorazione spaziale e, perché no, assistere al lancio di un razzo.

