I passeggeri premiano LATAM Airlines con la valutazione più alta agli APEX – “Five Star Global Airline “

Per il terzo anno consecutivo, il Gruppo LATAM è stato premiato con il punteggio più alto nella categoria delle compagnie aeree mondiali ottenendo il “Five Star Global Airline” nella classifica Apex 2025. Questa classifica viene stilata esclusivamente sulla base dei feedback e delle valutazioni dei passeggeri, raccolti grazie alla partnership di APEX con TripIt® by Concur®, l’app per la pianificazione dei viaggi più utilizzata al mondo.

In questa edizione 2025, i passeggeri hanno valutato quasi un milione di voli e oltre 600 compagnie aeree, considerando diversi aspetti, fra cui il comfort dei posti a sedere, il servizio in cabina, l’intrattenimento a bordo, la proposta gastronomica, le lounge aeroportuali (lounge VIP) e la connessione WiFi.

“È un onore ricevere, per il terzo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento da APEX con il punteggio di 5 stelle. Ciò riflette il nostro impegno a continuare a fornire un servizio eccellente su ogni volo. Ci ispira inoltre a voler costantemente migliorare ogni dettaglio per offrire un’esperienza unica e indimenticabile a tutti coloro che scelgono di volare con noi”, ha affermato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer Experience di LATAM Airlines Group.

Una delle cifre distintive di LATAM Airlines è l’esperienza a bordo, che include diversi servizi che contribuiscono a rendere il viaggio dei passeggeri non solo confortevole ma anche divertente e piacevole. Questo comprende le cabine degli aerei recentemente rinnovate e dotate di sedili ergonomici.

In termini di connessioni, LATAM Airlines ha implementato il Wi-Fi gratuito per i clienti LATAM Pass sui voli nazionali e regionali, un servizio che copre il 100% della flotta in Brasile. Intanto in Cile si è già superato il 60% degli aerei.

La proposta gastronomica è un altro aspetto apprezzato dai passeggeri, così come il servizio gratuito sulle rotte nazionali e l’esclusivo programma “Flavors that Transport” sui voli a lungo raggio. L’offerta culinaria enfatizza il patrimonio culturale e gastronomico del Sud America, grazie alla collaborazione con alcune chef provenienti dalle diverse regioni.

LATAM Airlines analizza continuamente le preferenze dei passeggeri e mette in campo azioni mirate per migliorare i viaggi e fornire un servizio personalizzato, sia in volo che a terra. Questo si traduce in team preparati, in continuo e attivo ascolto dei clienti.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)