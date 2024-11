Air Canada espande la sua strategia intermodale in Europa a Italia, Spagna, Gran Bretagna e lancia i primi collegamenti Air-to-Rail in Corea del Sud

Air Canada ha annunciato oggi che sta estendendo la sua strategia intermodale in tutta Europa per includere Italia, Spagna, Gran Bretagna e Asia, con il suo primo operatore in Corea del Sud. I clienti che acquistano voli possono ora prenotare facilmente i collegamenti via terra verso destinazioni in questi paesi per creare un itinerario di viaggio senza soluzione di continuità. Le nuove opzioni su treno e autobus ampliano l’offerta intermodale di Air Canada precedentemente lanciata a dicembre 2023 in Francia, Germania, Svizzera e Austria.

“Dopo un lancio di successo in Europa lo scorso anno, Air Canada sta ulteriormente ampliando la sua strategia intermodale verso più gateway europei e verso l’Asia, rendendo possibile per i nostri clienti collegarsi con Trenitalia, Renfe, 5 operatori nel Regno Unito tra cui National Express e KORAIL in Corea del Sud. L’offerta ampliata renderà facile per i nostri clienti che volano da e verso i nostri hub internazionali aggiungere comodi collegamenti ferroviari o in autobus in un unico itinerario. I nostri collegamenti intermodali non solo offrono più scelta, ma rendono anche disponibili opzioni sostenibili per i segmenti a corto raggio del loro viaggio”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President of Revenue and Network Planning and President, Cargo at Air Canada.

Grazie alla partnership di Air Canada con AccesRail, i clienti possono prenotare efficienti segmenti di collegamento in treno o in autobus in più paesi su www.aircanada.com come parte del loro itinerario. I clienti possono effettuare il check-in per la parte in treno o in autobus del loro viaggio con AccesRail prima della partenza, evitando la necessità di ottenere un biglietto separato per il treno o l’autobus. Inoltre, i clienti che subiranno un’interruzione del volo vedranno riprenotare sia i loro segmenti aerei che quelli terrestri per garantire tranquillità.

Italia

Air Canada volerà verso due aeroporti in Italia questo inverno, Roma e Milano, dove i clienti potranno collegarsi comodamente a Trenitalia, il più grande operatore ferroviario in Italia che offre tratte ferroviarie ad alta velocità, regionali, notturne e internazionali. Attraverso queste connessioni, i clienti potranno viaggiare verso un massimo di 30 destinazioni successive, tra cui Firenze, Napoli e Reggio Calabria.

Spagna

In Spagna, dove Air Canada opererà verso Barcellona e Madrid questo inverno, i clienti potranno collegarsi negli aeroporti con Renfe, che serve oltre 18.711 km di linea in Spagna. Utilizzando la rete ferroviaria ad alta velocità di Renfe, si può raggiungere rapidamente e comodamente le città più grandi della Spagna e collegarsi a località più piccole utilizzando treni regionali. Quando si viaggia in treno in Spagna, c’è la possibilità di scegliere tra treni AVE ad alta velocità, treni tradizionali classici (inclusi treni notturni) e treni regionali. La partnership offrirà ai clienti collegamenti fino a 24 destinazioni successive in tutta la Spagna, tra cui famose città turistiche come Cadice, Granada, Pamplona e Saragozza.

Gran Bretagna

Il National Rail passenger network in Gran Bretagna è una delle reti ferroviarie più dense e utilizzate al mondo, con frequenti servizi passeggeri giornalieri che servono in modo completo tutte le principali città e centinaia di villaggi. Air Canada opera 49 frequenze a settimana questo inverno verso London Heathrow e i clienti avranno la possibilità di proseguire via terra. I servizi ferroviari verso 32 destinazioni saranno disponibili su quattro compagnie ferroviarie, LNER, Avanti West Coast, Great Western Rail e TransPennine Express. Inoltre, il principale operatore di autobus di linea del Regno Unito, National Express, offre comodi collegamenti da London Heathrow a 28 punti come Brighton, Bristol, Cardiff e Southampton.

Corea del Sud

Air Canada vola direttamente senza scali tra Toronto, Vancouver, Montreal (solo in estate) e l’Incheon International Airport a Seoul, dove i clienti potranno ora collegarsi comodamente ai treni ad alta velocità KTX di KORAIL tramite l’AREX Express e la stazione di Seoul. Il treno ad alta velocità ha ridotto il tempo di viaggio a meno di 3 ore verso qualsiasi destinazione in Corea del Sud. Attraverso questi collegamenti, i clienti potranno viaggiare verso un massimo di otto destinazioni successive, tra cui Busan, Dongdaegu, Gwangju, Jinju, Mokpo, Pohang, Ulsan e Yeosu.

Altri collegamenti intermodali

Air Canada ha lanciato a dicembre 2023 nuove opzioni di prenotazione air-to-rail per consentire ai clienti di collegarsi negli aeroporti in Francia, Germania, Svizzera e Austria con quattro importanti sistemi ferroviari passeggeri. Grazie alla partnership della compagnia aerea con Lufthansa Express Rail Product e alle nuove collaborazioni con AccesRail e WorldTicket, i clienti possono utilizzare un processo di prenotazione semplificato per creare un itinerario di viaggio senza soluzione di continuità che collega il loro volo con viaggi sui treni gestiti da TGV-SNCF Voyageurs in Francia, Deutsche Bahn in Germania, Swiss Federal Railways o ÖBB, la ferrovia nazionale dell’Austria.

I clienti possono prenotare e acquistare viaggi aerei e ferroviari combinati con le migliori tariffe disponibili, tutti sullo stesso itinerario e biglietto, tramite aircanada.com o il proprio agente di viaggio.

Ulteriori dettagli sono disponibili su www.aircanada.com. Il portafoglio di partnership di Air Canada è raddoppiato negli ultimi dieci anni con tre accordi commerciali congiunti, 40 code sharing, 120 interline, 13 opzioni ferroviarie intermodali e un’opzione di autobus nell’ecosistema dei trasporti verso oltre 1.200 destinazioni, offrendo ai clienti una gamma di scelte di viaggio che abbraccia tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Air Canada)