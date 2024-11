Ryanair celebra 25 anni a Genova e lancia l’operativo ’24

Ryanair ha lanciato l’operativo W24 per Genova e ha festeggiato i 25 anni di attività presso l’aeroporto.

“Il viaggio di Ryanair con Genova è cominciato nel 1999: il primo volo della compagnia collegava Genova con Londra Stansted e, da allora, Ryanair è cresciuta a Genova incrementando il traffico aereo e il turismo, trasportando 5 milioni di passeggeri.

Questo inverno Ryanair opererà 44 voli settimanali (+29% rispetto alla W23) da/per Genova su 8 rotte – Bari, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme – 4 delle quali, tra cui Londra Stansted e Catania, vedranno un aumento delle frequenze.

Ryanair continua a investire e a far crescere il traffico e il turismo in Italia. Per continuare ad alimentare questa crescita massiccia del turismo italiano, Ryanair chiede al governo e alle regioni di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani – come hanno già fatto le regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Calabria – consentendo così a Ryanair e alle altre compagnie aeree di garantire una rapida crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno.

Per celebrare i 25 anni di attività e l’operativo per l’inverno 2024 a Genova, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99, disponibili solo su ryanair.com“, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea italiana numero 1, Ryanair è lieta di festeggiare 25 anni di operazione a Genova. Questo importante traguardo evidenzia la continua crescita di Ryanair e il suo impegno a Genova, dove la compagnia ha avviato operazioni fin dal 1999, portando crescita, investimento e posti di lavoro nella regione. Quest’inverno, Ryanair seguirà un solido operativo presso l’aeroporto di Genova che prevede 44 voli settimanali su 8 rotte – Bari, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted, Lamezia Terme – 4 delle quali vedranno un aumento delle frequenze, offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse quando prenotano le loro fughe invernali”.

Enrico Musso, Presidente dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato:“Siamo lieti di festeggiare con Ryanair questo importante traguardo. Il vettore irlandese si conferma un partner fondamentale nella strategia di sviluppo del traffico dell’Aeroporto di Genova. Dopo 25 anni dall’inizio delle operazioni sullo scalo genovese, Ryanair è oggi la compagnia leader a Genova sia per numero di rotte che di passeggeri. I collegamenti di Ryanair permettono ai liguri di volare a tariffe estremamente competitive, ma anche a decine di migliaia di turisti italiani e stranieri di visitare la nostra regione. Siamo grati a Ryanair per l’investimento nel nostro territorio, che avrà sempre maggiori benefici sulla connettività e sull’economia locale”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)