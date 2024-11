News Brevi – 16.11.2024

BOEING ELEGGE TIM BUCKLEY NEL BOARD OF DIRECTORS – Boeing informa: “Il Boeing Company Board of Directors ha annunciato oggi di aver eletto Tim Buckley come suo nuovo membro, a partire dal 1° gennaio 2025. Buckley farà parte dei Finance and Governance & Public Policy committees. Buckley, 55 anni, in precedenza è stato Chair and CEO of The Vanguard Group, dove ha guidato con successo una delle più grandi società di gestione degli investimenti al mondo, con quasi 10 trilioni di dollari di asset in gestione”. “Tim è un leader rinomato e fidato che porta la voce dell’investitore e una comprovata esperienza di successo aziendale al nostro Board”, ha affermato il Boeing Board Chair, Steve Mollenkopf. “La familiarità di Tim con l’ampia comunità di investitori, l’esperienza nella gestione di complesse operazioni aziendali e la capacità di guidare positivamente attraverso il cambiamento apporteranno un’ulteriore importante prospettiva al nostro Board”. “Durante il mandato di Buckley come CEO, gli asset in gestione di Vanguard sono cresciuti dell’80%, spinti dall’attenzione dell’azienda nell’offrire prodotti e sviluppare servizi digitali che migliorano il successo a lungo termine dei clienti. Prima di ricoprire il ruolo di CEO di Vanguard, Buckley ha ricoperto molteplici ruoli di crescente responsabilità nel corso dei suoi 33 anni di carriera presso l’azienda, tra cui Chief Investment Officer e Chief Information Officer. Dodicesimo membro del Board, Buckley sarà il decimo nuovo director aggiunto dal 2019, come parte degli sforzi di rinnovamento del Board. Questi directors apportano collettivamente una significativa esperienza in aerospace, safety, engineering, manufacturing, cyber, artificial intelligence, software, risk oversight, audit, supply chain management, sustainability and finance”, conclude Boeing.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SPECIALE PER TRASPORTARE AIUTI UMANITARI PER LA POPOLAZIONE A GAZA – Un C-130J dell’Aeronautica Militare è decollato oggi dall’aeroporto di Pisa per trasportare a Cipro oltre 15 tonnellate di aiuti umanitari raccolti dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, destinati alla popolazione palestinese. Dopo l’arrivo all’aeroporto di Larnaca, a Cipro, il materiale verrà successivamente trasferito a Gaza. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha autorizzato il volo speciale, ha dichiarato: “L’Italia sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile a Gaza. Ancora una volta la Difesa ha dato dimostrazione di professionalità, di reattività e di grande umanità. Per questo motivo voglio ringraziare tutti coloro che, in tempi così brevi, hanno coordinato e permesso la realizzazione di questa iniziativa che conferma quanto l’Italia sia impegnata per trovare una de-escalation e, allo stesso tempo, non dimentichi chi soffre”. Questa operazione si aggiunge a una serie di iniziative già intraprese per il trasporto di aiuti umanitari e generi di prima necessità con i velivoli dell’Aeronautica Militare, oltre all’impiego di Nave “Vulcano” della Marina Militare. Durante il 2024, sono stati effettuati anche trasferimenti di bambini palestinesi per ricevere cure negli ospedali pediatrici italiani, utilizzando assetti aero-navali della Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: CHIUSURA PISTA FIUMICINO – ITA Airways comunica: “ITA Airways informa che a causa di lavori di manutenzione periodica della pista 2 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino potrebbero verificarsi, in alcune fasce orarie, ritardi dei voli che interessano lo scalo romano fino al 28/11. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

CIRRUS AIRCRAFT CONSEGNA IL 10.000° SR Series – Cirrus informa: “Quest’anno, Cirrus ha segnato un traguardo importante: la 10.000a consegna della sua SR Series, un Limited-Edition aircraft progettato per celebrare un’eredità di innovazione, sicurezza e artigianalità. Questo modello unico nel suo genere onora il viaggio che i proprietari di Cirrus e la SR Series hanno intrapreso insieme, rimodellando l’aviazione personale sin dal debutto dell’aereo nel 1999. Dai progressi pionieristici in materia di sicurezza ai nuovi audaci elementi di design, la SR Series è diventata il simbolo dell’eccellenza nella single-engine aviation. Il processo di progettazione per la 10.000th SR Series è iniziato due anni prima della presentazione finale. Per questa pietra miliare, il responsabile del programma Xi Design di Cirrus, Brad Kappel, e il suo team hanno deciso di creare qualcosa di più di un aereo: volevano rendere omaggio all’eredità della SR Series. Il team di progettazione si è ispirato ai brand automobilistici di lusso per creare un’estetica raffinata e senza tempo. L’esterno presenta una vernice bianca opaca personalizzata con un effetto perla blu, una finitura nuova per la SR Series. All’interno, la tavolozza degli interni include eleganti tonalità argentate e accenti in fibra di carbonio opaca, un’altra novità, progettata per aggiungere contrasto e creare un senso di leggerezza all’interno della cabina”. “Ogni dettaglio della 10.000th SR Series è stato considerato con precisione. Questo modello fondamentale è passato attraverso la Cirrus assembly line come ogni altro aereo, realizzato a mano da un team il cui orgoglio per la SR Series si manifesta in ogni dettaglio. Il 10.000th SR Series model presenta un design distintivo ispirato a linee in movimento, che simboleggia l’impegno continuo di Cirrus verso il progresso e l’innovazione. Sebbene il 10.000th SR Series model sia unico nel suo genere, Cirrus offre ai proprietari un’opportunità simile per creare il proprio velivolo su misura tramite il nostro Xi Design Program. Con un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, i proprietari possono selezionare colori di vernice, combinazioni di pelle e tocchi personali, rendendo ogni SR Series o Vision Jet veramente loro. L’esperienza di personalizzazione presso Cirrus non riguarda solo colori e finiture. Cirrus invita ogni proprietario al Vision Center di Knoxville, Tennessee, dove collabora con il team di progettazione in un processo tanto personale quanto creativo. Dopo la costruzione dell’aereo, i proprietari tornano a Knoxville per una festa che include musica e unospettacolo di luci per svelare il loro nuovo aereo personalizzato”, conclude Cirrus Aircraft.

RYANAIR LANCIA IL PROGRAMMA S2025 NEL REGNO UNITO CON 20,8 MILIONI DI POSTI IN UK – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato il suo atteso programma estivo 2025 nel Regno Unito con 20,8 milioni di posti per cittadini/visitatori britannici. Il programma estivo 2025 di Ryanair è disponibile per la prenotazione ora su ryanair.com”. Il responsabile delle comunicazioni di Ryanair, Jade Kirwan, ha affermato: “Ryanair è lieta di annunciare il lancio del nostro programma estivo 2025 con 20,8 milioni di posti disponibili per cittadini/visitatori britannici, mentre continuiamo a offrire più scelta, affidabilità e le tariffe più basse in Europa. Il nuovo entusiasmante programma estivo 2025 di Ryanair è disponibile per la prenotazione ora su ryanair.com”.

BOMBARDIER NOMINA NUOVI INTERNATIONAL SALES TEAM MEMBERS – Bombardier ha presentato l’ultima evoluzione della sua International Sales Team organization, che supporterà il crescente aircraft sales business in tutto il mondo, continuando a coltivare relazioni durature con i clienti nelle loro specifiche regioni. “Uno dei modi in cui costruiamo relazioni significative è dedicando con attenzione sales representatives perspicaci a ciascuna regione”, ha affermato Emmanuel Bornand, Vice-President, International Sales, Bombardier. “Bombardier è nota per la personalizzazione costante dei suoi servizi e del suo supporto per soddisfare i suoi clienti alla loro altitudine e la comunicazione proattiva delle evoluzioni nella nostra struttura di vendita è una parte importante di questa ‘always on’ philosophy”. “Dopo oltre due decenni di impegno nel promuovere forti legami in tutta l’Asia, Nilesh Pattanayak assume un nuovo ruolo, in qualità di Strategic Advisor, riportando a Emmanuel Bornand. Le riconosciute competenze di Nilesh e la sua visione saranno determinanti nell’implementazione della strategia e delle iniziative di vendita attuali e future di Bombardier. Hani Haddadin viene promosso alla posizione di Regional Vice President, Africa, Turkey and South Asia. Con 17 anni di esperienza in Bombardier, Hani ha una solida esperienza nell’espansione dell’attività nei mercati emergenti e in rapida crescita. A Hani risponderanno Abhishek Sinha, Sales Director, South Asia, e Anthony Sivilla, Sales Manager. Marc Ghaly viene nominato Regional Vice President, Middle East and Asia Pacific. Riportano a Marc: Elissa Bryan, nominata Sales Director Australia, New Zealand, Oceania and Israel; Nazee Sajedi, Sales Director, Singapore, Malaysia and Indonesia; Philipp Kugelmann, Sales Director, Japan, South Korea, Vietnam, Laos, Thailand and Cambodia; Ameer Otaki, Sales Director, Middle East; Guerric Ranchon, Sales Manager. Kathy Li, Sales Director, China, Hong Kong and Taiwan, ora risponde direttamente a Emmanuel Bornand”, afferma Bombardier. “Ettore Rodaro rimane Regional Vice President, Europe. Riporteranno a Ettore: Brian Jones, Sales Director, UK and Scandinavia; Olivier Zuber, Sales Director, South Europe; Calvin Fang, Sales Director, Central Europe; Mirkka Lampinen, Sales Director, Austria and Eastern Europe; Pascal Meunier, Sales Manager. Valeria Kolyuchaya, Regional Vice President, CIS, continua a riportare a Emmanuel Bornand. Il Bombardier International Sales team continua a essere guidato dal Vice-President Emmanuel Bornand, sotto la guida del Senior Vice-President, Worldwide sales, Peter Likoray”, conclude Bombardier.