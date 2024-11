Emirates potenzia i servizi tra Madagascar e Seychelles e apre l’Emirates World Store a Manila

Emirates ha annunciato un quinto volo settimanale sulla sua rotta Dubai-Antananarivo, a partire dal 13 dicembre 2024 per un periodo di quattro settimane per soddisfare la domanda dei vacanzieri durante il periodo di punta. “Il volo settimanale aggiuntivo del venerdì fornirà una maggiore capacità dalla quarta nazione insulare più grande del mondo a più di 1.800 posti in ciascuna direzione a settimana e sosterrà la domanda stagionale di viaggi.

Dopo il successo del lancio dei servizi per il Madagascar a settembre, l’aumento di capacità di Emirates sulla sua rotta Dubai/Seychelles/Antananarivo aiuterà la compagnia aerea a soddisfare la domanda del mercato e consentirà ai clienti di godere di maggiore flessibilità, scelta e connettività, quando pianificano il loro viaggio.

La frequenza settimanale aggiuntiva sui due servizi collegati opererà come EK707 ed EK708 in una configurazione a 3 classi. I biglietti possono essere prenotati immediatamente su emirates.com, negli Emirates World retail stores, sull’app Emirates e tramite agenzie di viaggio”, afferma Emirates.

A partire dal 13 dicembre 2024 fino al 10 gennaio 2025, i voli EK707 ed EK708 sono programmati per operare con i seguenti orari (tutti gli orari sono locali):

EK707 (DXB/SEZ) 09:10 – 13:50

EK707 (SEZ/TNR) 15:20 – 17:05

EK708 (TNR/SEZ) 18:35 – 22:20

EK708 (SEZ/DXB) 23:50 – 04:20 (next day)

“L’aumento temporaneo della capacità durante il periodo di quattro settimane integrerà i servizi Emirates EK707 ed EK708, utilizzando gli aeromobili Boeing 777-300ER di Emirates e offrendo 360 posti su ogni volo, tra First Class e Business Class, oltre a Classe Economy.

L’aumento della connettività con le Seychelles e il Madagascar offre maggiore comodità ai clienti che viaggiano tra questi paesi e altre destinazioni popolari nella rete di Emirates, tra cui Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Francia e altri punti selezionati in Europa, Regno Unito, Cina continentale e Stati Uniti. Poiché la popolazione del Madagascar è composta da comunità originarie di Sri Lanka, Francia, Cina e India, per citarne alcune, si prevede che la maggiore capacità soddisferà la domanda dei viaggiatori che volano verso questi paesi. I cittadini delle Seychelles possono anche godere della comodità di viaggiare senza visto a Dubai, rendendola una destinazione popolare per vacanze e brevi scali”, conclude Emirates.

Emirates ridefinisce il travel retail nel sud-est asiatico e lancia il primo Emirates World Store a Manila

Emirates ha lanciato il suo primo Emirates World retail store concept nel sud-est asiatico, introducendo un’esperienza Emirates completamente immersiva a Manila. Il nuovo spazio segna un passo significativo nell’impegno della compagnia aerea verso le Filippine, ridefinendo l’esperienza di travel retail per i clienti.

Situato presso Shangri-La The Fort, Manila in Bonifacio Global City, Taguig City, il nuovo punto vendita di 221 metri quadrati è stato inaugurato da Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, alla presenza della Philippines First Lady, Mrs Liza Araneta Marcos; His Excellency Mohamed Obaid Al Qataam Al Zaabi, UAE Ambassador to the Philippines; insieme ad altri ospiti illustri, partner commerciali e media.

Adnan Kazim ha commentato: “Il nuovo Emirates World Store di Manila è progettato per fungere da sportello unico in cui i clienti possono esplorare i migliori prodotti e servizi Emirates e offre ai visitatori uno sguardo alla nostra ospitalità e eccellenza a bordo, assicurando che l’asticella sia alta quando si tratta di esperienze di vendita al dettaglio sia nelle Filippine che nella nostra rete globale. Il punto vendita Emirates World fa parte della nostra strategia più ampia per avvicinarci ai nostri clienti mentre pianificano il loro viaggio e creare un’esperienza elevata che sia coerente con il nostro marchio”.

“Una caratteristica distintiva del nuovo punto vendita è l’esposizione della lounge di bordo dell’A380 di Emirates, che offre ai clienti un’occhiata in prima persona ai tocchi premium che definiscono i prodotti Emirates nel cielo e li avvicina agli elevati standard in volo della compagnia aerea. I visitatori del punto vendita possono anche sfogliare una selezione curata di articoli e accessori da viaggio a brand Emirates, con un’ampia gamma di prodotti dell’Emirates Official Store, tra cui l’ultima collezione NBA per gli appassionati di basket.

L’Emirates World Store è inoltre dotato di tecnologie intelligenti che lo distinguono dai tradizionali spazi di vendita al dettaglio per viaggi, con uno schermo self-service interattivo che consente ai clienti di sfogliare rapidamente le opzioni di volo, controllare la disponibilità e altro ancora.

Il lancio dell’Emirates World Store a Manila sottolinea l’impegno della compagnia aerea nei confronti del mercato filippino. Emirates ha finora lanciato i suoi reimagined retail spaces a Dubai, Hong Kong, Londra e Nairobi, con altri stores destinati a essere progressivamente lanciati nei mercati chiave con un investimento stimato di 100 milioni di AED nei prossimi tre anni, come parte della strategia commerciale della compagnia aerea”, afferma Emirates.

“Emirates ha lanciato i servizi per Manila nel 1990 e ha progressivamente ampliato i suoi servizi per includere un servizio circolare per Cebu e Clark. La compagnia aerea attualmente serve le Filippine con 28 voli settimanali, offrendo circa 22.700 posti settimanali da e per Dubai e collegando i viaggiatori a oltre 140 destinazioni nella rete globale della compagnia aerea.

L’anno scorso, Emirates ha firmato un accordo interline con Philippine Airlines (PAL), espandendo la sua rete a più punti domestici nelle Filippine tramite Manila, Cebu e Clark. In base all’accordo, i clienti di PAL possono anche beneficiare di una maggiore connettività a nove punti internazionali tramite Dubai tra cui Amman, Birmingham, Città del Capo, Dammam, Dublino, Lisbona, Manchester, Muscat e Riyadh”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)