Al via oggi a Roma “ACI Innovate”, evento globale sull’innovazione aeroportuale

Innovatori, start-up, pensatori visionari, ricercatori e le migliori menti tecnologiche: è questa la comunità aeroportuale globale che si riunisce questa settimana all’aeroporto di Roma Fiumicino per AIRPORTS INNOVATE 2024.

“Il convegno, organizzato congiuntamente da ACI EUROPE, ACI Asia-Pacific & Middle East e ACI World, ospitato da Aeroporti di Roma, delineerà il futuro del trasporto aereo con soluzioni innovative, strumenti rivoluzionari e know-how da tutto il mondo. Ecco i principali argomenti che verranno analizzati:

– Sprigionare il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa;

– Individuare soluzioni e strumenti nuovi per potenziare la sostenibilità degli aeroporti,

– Innovazioni per un’operatività e una passenger experience sempre migliori;

– Prassi HR a prova di futuro;

– Previsioni basate sui dati e sull’intelligenza artificiale;

– Mobilità Aerea Avanzata (AAM);

– Il futuro dell’energia negli aeroporti“, afferma il comunicato di ACI World e Aeroporti di Roma.

Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, ha commentato: “Il vero DNA di Aeroporti di Roma è l’innovazione: il nostro modello di ‘Open Innovation’ è un punto di riferimento nel settore dell’aviazione e promuove la collaborazione con centinaia di startup in tutto il mondo. Ospitare quest’edizione dell’ACI AIRPORTS INNOVATE all’aeroporto di Roma Fiumicino è un onore e attesta il nostro impegno a modellare l’aeroporto del futuro. L’evento è la piattaforma perfetta per scambiare idee, condividere le nostre competenze e sfruttare la creatività collettiva per reimmaginare il futuro dei viaggi aerei con la comunità aeroportuale globale”.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha affermato: “Il futuro dell’aviazione viene trasformato dall’innovazione a tutti i livelli, che si tratti di migliorare le esperienze dei passeggeri, migliorare l’efficienza operativa o costruire aeroporti più intelligenti e sostenibili. ACI si impegna a supportare i nostri membri nel guidare questa trasformazione, assicurando che gli aeroporti rimangano resilienti, agili e pronti per le esigenze dei viaggi aerei globali di domani. Ringraziamo i nostri co-organizzatori, ACI EUROPE e ACI Asia-Pacific & Middle East, per la loro continua collaborazione e il nostro host, Aeroporti di Roma, per la loro ospitalità e leadership. Airports Innovate funge da piattaforma fondamentale per mettere in contatto gli innovatori che stanno aprendo la strada a un futuro più luminoso per gli aeroporti e l’aviazione in tutto il mondo”.

Olivier Jankovec, Director General di ACI EUROPE, ha dichiarato: “Il settore aeroportuale è orientato in modo unico verso l’innovazione e sono sempre più numerosi gli aeroporti che istituiscono Innovation Hub propri per coltivare e sviluppare soluzioni per l’aviazione di prossima generazione. Noi di ACI EUROPE sosteniamo questo processo con il nostro Innovation and Technology Forum, che riunisce la comunità degli innovatori aeroportuali in incontri a margine di AIRPORTS INNOVATE 2024. Questo evento, risultato della collaborazione con le nostre gemelle ACI Asia-Pacific & Middle East e ACI World, mira ad accelerare l’innovazione e assicura ai nostri membri un punto d’accesso unico alle idee più nuove e originali da tutte le regioni del mondo. Il convegno ci offrirà sessioni illuminanti che di certo genereranno un dibattito vivace e proficuo foriero di idee innovative”.

