In vendita da oggi il nuovo volo Torino – Sharm el Sheikh

Alpitour World e Torino Airport annunciano l’apertura delle vendite per il nuovo volo Torino-Sharm El Sheikh, in Egitto, in vista delle vacanze primaverili 2025. Il collegamento sarà operato da Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, con partenza ogni giovedì dal prossimo 17 aprile fino all’8 maggio 2025. Questa nuova rotta rappresenta un’ottima opportunità per i piemontesi di trascorrere le festività primaverili di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio nei rinomati villaggi firmati dai brand di viaggio del Gruppo.

Il volo decollerà da Torino verso la celebre località balneare egiziana, meta ideale per gli appassionati di diving e snorkelling, conosciuta per la sua vivace attività turistica.

“L’Egitto rappresenta da sempre una destinazione molto importante per il nostro Gruppo. Siamo felici di annunciare l’inaugurazione di questo volo che ci permetterà di offrire alle agenzie e ai clienti un accesso ancora più capillare a questa affascinante meta del Mar Rosso, testando il potenziale dell’area che gravita attorno all’aeroporto torinese”, commenta Alessandro Seghi, Direttore Commerciale Alpitour SpA.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: “Siamo molto felici di poter annunciare l’avvio di questo collegamento, al servizio di una nuova opportunità di vacanza per i piemontesi. Ci auguriamo che i passeggeri della nostra catchment area accolgano con favore questi primi voli programmati per i ponti primaverili 2025 e siamo fiduciosi che si tratti di un primo passo di una strategia di sviluppo dei collegamenti da Torino verso le mete di vacanza servite dai brand di viaggio di Alpitour World, per le quali sappiamo che esiste una forte domanda”.

