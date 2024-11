News Brevi – 29.11.2024

BLACK FRIDAY VUELING – Vueling informa: “Decolla il Black Friday di Vueling: da oggi e per tutto questo weekend, la compagnia aerea lancia una promozione esclusiva per i viaggiatori in cerca di occasioni da non lasciarsi sfuggire. Fino a domenica 1°dicembre, dal sito o dall’app di Vueling è possibile acquistare voli, nazionali e internazionali, con prezzi scontati fino al 25%, per viaggi in partenza tra il 1° dicembre 2024 e il 1° aprile 2025”.

ANSV AD ABU DHABI PER IL SIMPOSIO ICAO SULLA SICUREZZA E SULLE INVESTIGAZIONI AERONAUTICHE – Nei giorni 20 e 21 Novembre 2024 si è tenuto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, l’ “Aviation Safety and Aircraft Accident and Incident Investigation Symposium”. L’evento, organizzato dall’ICAO con il supporto della Autorità dell’aviazione civile degli Emirati Arabi (GCAA), aveva lo scopo di condividere le informazioni sulle attività messe in atto da ciascuna organizzazione regionale (RAIO) ed esplorare la possibile integrazione e cooperazione a livello regionale e interregionale. I partecipanti hanno lavorato insieme, concentrando le discussioni sulle attività prioritarie e sulle aree di cooperazione atte a migliorare le inchieste di sicurezza su incidenti e inconvenienti a livello regionale e globale con la partecipazione di esperti di livello mondiale. Un investigatore dell’ANSV ha preso parte a questo prestigioso simposio, mettendo a disposizione la propria esperienza in qualità di chairman del Working Group “Safety Recommendations” di ENCASIA, nel pannello n. 2 dedicato alla “cooperazione e armonizzazione delle raccomandazioni di sicurezza”. Ha inoltre moderato il successivo pannello relativo alla “prospettiva dell’industria aeronautica nella cooperazione con le RAIO”, in cui sono intervenuti alcuni illustri rappresentanti dell’industria aeronautica mondiale.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI DA E PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 12 gennaio compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

MEDICINA AEROSPAZIALE: CONCLUSO A ROMA IL CONVEGNO SULLE INTEGRAZIONI SENSORIALI NEI PILOTI – Si è svolto martedì 19 novembre, a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, il convegno medico dal titolo “Integrazioni sensoriali nei piloti: atleti ad alte prestazioni?“, organizzato dall’Istituto di medicina Aerospaziale (IMA) di Roma. Il convegno, accreditato per la partecipazione di centoventi frequentatori medici e operatori sanitari militari e civili, rientra nel programma di un puntuale e continuo aggiornamento scientifico per il personale sanitario della Forza Armata e si è svolto con il patrocinio dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), del Ce.S.M.A. (Centro Studi Militari Aeronautici) e dell’A.I.M.A.S. (Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale). Numerose le Autorità che hanno preso parte all’ evento: il Comandante Logistico A.M. Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Tenente Generale Medico Carlo Catalano, Ispettore Generale della Sanità Militare, il Capo del Corpo Sanitario A.M., Generale Ispettore Capo Pietro Perelli, e il Direttore dell’IMA di Roma Brigadier Generale Pasquale Musolino i quali, prima dell’inizio dei lavori, hanno rivolto un saluto ai partecipanti ed espresso il loro ringraziamento per il lavoro svolto. Il convegno, presieduto dal Capo Centro Specialistico, Colonnello Federico Piccoli, ha avuto l’obiettivo di creare una sinergia tra mondo militare e civile evidenziando come i piloti siano da considerare atleti dotati di altissime competenze e in grado di operare ad elevata efficienza. Relatori del mondo militare, civile ed accademico si sono alternati nella trattazione dei temi medico scientifici nel corso delle tre sessioni del convegno rappresentate da una illustrazione dello stato attuale delle conoscenze scientifiche circa le integrazioni sensoriali, discussione su aspetti fisiopatologici attraverso casi clinici multi specialistici derivanti dalle esperienze professionali e dalle recenti revisioni scientifiche ed un’ultima sessione riguardante le novità e le ultime acquisizioni riguardo gli aspetti clinico riabilitativi. L’IMA è deputato al controllo della idoneità psicofisica al volo del personale navigante dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato nonché del personale aeronavigante civile, contribuendo, per gli aspetti di propria competenza, a garantire la sicurezza del volo militare e civile (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBIO COMANDO AL DEPLOYABLE AIR COMMAND AND CONTROL CENTRE (DACCC) – Nei giorni scorsi, alla presenza del Generale James B. Hecker, comandante dell’Allied Air Command di Ramstein (Germania) e del Generale di S.A. Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, si è svolta al Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico, la cerimonia di avvicendamento al comando del DACCC tra il Maggiore Generale della Royal Netherland Air Force, Denny Traas, e il Generale di Divisione Luca Maineri, già Comandante del COA. Nel suo discorso di commiato, il Generale Traas ha espresso la sua riconoscenza nei confronti delle autorità presenti per il supporto fornitogli nel corso della suo mandato, sottolineando come la sua “esperienza di comando rimarrà indelebile nella sua memoria per le sfide e gli impegni affrontati in un periodo particolarmente cruciale come quello attuale”. Il Generale Maineri nel suo discorso di insediamento ha evidenziato: “Il DACCC è uno strumento unico di proiezione delle forze, ed ha costantemente dimostrato la sua versatilità all’insegna dell’eccellenza sia in ambito degli schieramenti rapidi a sostegno della NATO sia nel suo ruolo cruciale per l’addestramento del personale deputato alle attività di pianificazione delle operazioni aeree” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MEDICINA: CONVEGNO DI OTORINOLARINGOIATRIA ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE E DAL CENTRO AEROMEDICO PSICOFISIOLOGICO – Si è svolto presso l’Aeroporto Militare di Bari Palese, venerdì 22 novembre, il convegno medico nel campo otorinolaringoiatrico dal titolo: “Ipoacusia, acufeni e vertigini: attualità e prospettive“, organizzato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale (D.M.M.L.) e dal Centro Aeromedico Psicofisiologico (C.A.P.) di Bari Palese e dall’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti. Il convegno, accreditato per la partecipazione di cento frequentatori medici e operatori sanitari militari e civili, rientra nel programma di un puntuale e continuo aggiornamento scientifico per il personale sanitario della Forza Armata e si è svolto con il patrocinio dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Provider dell’evento invece è stato Motus Animi. Hanno preso parte all’evento il Comandante delle Scuole AM/3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, il Capo del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare, Generale Ispettore Fabio Morgagni, il Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma (I.M.A.), Brigadier Generale Pasquale Musolino, e infine il Colonnello Mattia Ciriello, Direttore del D.M.M.L. e del C.A.P., i quali, prima dell’inizio delle attività, hanno rivolto un saluto ai partecipanti e un augurio di buon lavoro. Il convegno, presieduto dal Capo Servizio Otorinolaringoiatria nonché responsabile scientifico del convegno stesso, Colonnello Francesco Parrella, ha avuto l’intento di creare una sinergia tra mondo militare e civile per aggiornare e aiutare gli specialisti ad affrontare i problemi della pratica clinica quotidiana, in un’ottica di sinergia informativa e formativa comune e condivisa. Relatori del mondo militare, civile e accademico si sono alternati nella trattazione di temi medico scientifici attraverso un focus sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche circa le integrazioni sensoriali, la discussione su aspetti patologici con illustrazione di casi clinici multi specialistici secondo l’esperienza sul campo e i dati di letteratura scientifica, e un review sugli aspetti riabilitativi e nuove prospettive terapeutiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

“ANA FUTURE FRONTIER FUND” INVESTE IN ZENNO ASTRINAUTICS – ANA HOLDINGS INC., tramite il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in Zenno Astronautics Limited, uno sviluppatore leader di superconducting technology for innovative space solutions and applications. Il prodotto di punta di Zenno, il Superconducting Magnetic Torquer, offre attitude control solutions altamente precise e scalabili per satelliti e stazioni spaziali. Sfruttando la sua tecnologia e competenza, Zenno sta accelerando la ricerca e lo sviluppo in altre soluzioni rivoluzionarie, tra cui adiation shielding and docking systems. La sua missione è creare tecnologie rivoluzionarie e scalabili che consentano l’espansione dell’umanità nello spazio. ANA HD riconosce le eccezionali capacità tecnologiche di Zenno, la competitività di mercato e lo spirito pionieristico del suo team, guidato dal CEO Max Arshavsky. Questo investimento riflette la fiducia di ANA HD nel potenziale di Zenno e il forte allineamento della superconducting technology con le future richieste del mercato spaziale. Per supportare ulteriormente la crescita di Zenno, ANA Group sfrutterà la rete e le risorse collettive per facilitare l’adozione diffusa delle soluzioni di Zenno. Questa collaborazione mira a guidare la crescita reciproca, promuovere lo sviluppo e la creazione di nuovo valore per il futuro.

ANA SUPPORTA LO SVILUPPO DI UNA FIRE RESISTANT ELECTRONICS STORAGE BAG – ANA, Kikuchi Sheet Industries, Ltd. (Kikuchi Sheet) e TOPPAN Corporation (TOPPAN), hanno sviluppato congiuntamente una fire resistant electronics storage bag che protegge passeggeri, equipaggio e aeromobile dal rischio di incendi causati da batterie surriscaldate in dispositivi elettronici. Le fire resistant bagssono già in uso sugli aeromobili ANA, compresi gli aeromobili operati da AirJapan e ANA Wings. Per incoraggiare ulteriormente la sicurezza antincendio, ANA renderà le borse disponibili per l’acquisto da parte delle compagnie aeree concorrenti e di altri clienti commerciali su ANA Trading a partire da gennaio 2025. Gli assistenti di cabina ANA hanno suggerito la necessità di opzioni di stoccaggio sicure in risposta ai recenti incidenti su altre compagnie aeree che hanno coinvolto incendi e fumo da batterie agli ioni di litio deteriorate o di scarsa qualità. La borsa ignifuga è stata progettata e sviluppata in risposta al loro feedback. Il ruolo di ANA nello sviluppo e nell’implementazione della storage bag riflette il forte impegno della compagnia aerea per la sicurezza come massima priorità. ANA Group, Kikuchi Sheet e TOPPAN inizieranno ad ampliare le vendite della fire resistant bag e continueranno a promuovere iniziative che utilizzano le ultime tecnologie per proteggere i passeggeri e l’equipaggio.

LEONARDO E BF SpA INSIEME PER LE SFIDE GLOBALI NEL SETTTORE AGROINDUSTRIALE E NELLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO – Leonardo e BF Spa hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) allo scopo di rispondere in modo efficace e coordinato alle sfide globali nel settore agroindustriale e nella lotta al cambiamento climatico, mettendo a sistema le rispettive competenze per generare un impatto positivo e duraturo. L’accordo – firmato dal Condirettore Generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, e dall’Amministratore Delegato di BF Spa, Federico Vecchioni, è stato presentato dal Presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, in occasione XXII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti in collaborazione con The European House – Ambrosetti – consentirà ai due Gruppi di collaborare su progetti strategici a livello globale, nonché di creare sinergie per approcciare i progetti delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), rafforzando così la portata delle rispettive iniziative nei settori chiave. Il MoU si propone di effettuare attività di ricerca e sviluppo nelle aree geografiche di comune interesse, inclusi alcuni Paesi coinvolti dal Piano Mattei, e di identificare congiuntamente nuove opportunità, promuovendo al contempo la tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile con il pieno coinvolgimento delle realtà locali. La collaborazione tra Leonardo e BF Spa rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno comune verso l’innovazione, la sostenibilità e la creazione di valore condiviso. Leonardo con le sue tecnologie digitali e satellitari per monitorare dallo spazio le colture, i suoli, le risorse idriche e per migliorare il rendimento dei terreni può contribuire a rispondere alle esigenze di sicurezza dei mutati scenari ambientali, caratterizzati dai cambiamenti climatici, dall’erosione del suolo e da una gestione delle risorse non efficiente. Attraverso le competenze dell’azienda nel campo della cyber security, quelle di Telespazio e di e-Geos sviluppate nel settore della geo-informazione, unite da soluzioni tecnologiche avanzate, come l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, la raccolta e l’analisi di big data e il cloud, l’azienda è capace di consegnare fattori abilitanti per gestire aspetti cruciali legati alla “smart agriculture” e alla transizione climatica.

ALLA COP29 LE SOLUZIONI DI LEONARDO PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI – Leonardo ha partecipato, per il secondo anno, alla Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP29), che si è tenuta a Baku, in Azerbaijan. L’evento è stato l’occasione per illustrare il contributo sostanziale che le soluzioni tecnologiche avanzate, incluse nel portafoglio aziendale, possono avere alla decarbonizzazione di città e territori in termini di adattamento e mitigazione del clima. A COP29, nel corso dell’evento “Leonardo technologies and solutions for climate transition, territories and communities protection”, è stato sottolineato come le tecnologie del Gruppo possano essere applicate alla lotta ai cambiamenti climatici anche tramite iniziative di mitigazione e adattamento, agevolando la transizione verso un’economia a basso impatto climatico e la sicurezza di città e territori. Tenutosi presso il Padiglione italiano e presieduto da Raffaella Luglini, Chief Sustainability Officer di Leonardo, l’evento ha visto la partecipazione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Tony Agotha, Special Envoy for Climate and Environment of Europe, Massimo Comparini, Managing Director della Space Business Unit di Leonardo, Jenny Davis-Peccoud, partner di Bain & Company, Alessandro Guerri, Direttore Generale Affari Europei, Internazionali e Finanza Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roberta Laudazi, esperta di finanza sostenibile presso Cassa Depositi e Prestiti e Michele Pisante, Presidente di Bonifiche Ferraresi S.p.A. – Focus attività africane. Le soluzioni integrate proposte da Leonardo sono la premessa indispensabile per le iniziative volte a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e che si declinano in molteplici aspetti, come l’agricoltura di precisione, la gestione sostenibile delle foreste, il monitoraggio dell’impoverimento del suolo e della scarsità d’acqua. Fondamentale è inoltre il contributo offerto dalla digitalizzazione: la raccolta e la gestione dei big data, analizzati sempre più attraverso l’intelligenza artificiale e il supercalcolo, consentono di prendere decisioni tempestive, sempre più accurate e concrete.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA IL 53° UAE NATIONAL DAY CON LIMITED EDITION AMENITY KITS – Etihad Airways celebra l’Eid Al Etihad, il 53° National Day degli Emirati Arabi Uniti, con limited edition amenity kits per gli ospiti che volano con la compagnia aerea. Gli amenity kits creati appositamente sono gratuiti per gli ospiti su voli selezionati per tutto il mese di festeggiamenti. Inoltre, le signature National Day celebratory tote bags di Etihad saranno consegnate a tutti gli ospiti il 2 dicembre. I design delle borse presentano elementi del ricco patrimonio degli Emirati Arabi Uniti con immagini iconiche della storia di Abu Dhabi e dettagli ispirati al Sadu, la tradizionale tessitura beduina. Turky Al Hammadi, Director of Product and Hospitality, ha affermato: “Siamo orgogliosi di presentare questo omaggio stagionale per i nostri ospiti, che conferisce un tocco di edizione limitata ai nostri amati amenity kits. La nostra esperienza per gli ospiti è ispirata all’autentica ospitalità della nostra identità emiratina e della nostra casa, gli Emirati Arabi Uniti. Mentre celebriamo la festività di “Eid al Etihad”, non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti a bordo con questo tocco speciale e un caloroso benvenuto”. In Business, First e The Residence, gli esclusivi Giorgio Armani amenity kits di Etihad sono presentati in colori in edizione limitata ispirati agli Emirati Arabi Uniti. Gli amenity kits contengono prodotti per la cura della pelle del luxury spa and wellness brand ESPA, nonché di pratici accessori da viaggio. Per gli ospiti che volano in Economy, Etihad ha creato due tote bag in edizione limitata che riflettono la cultura e la storia degli Emirati Arabi Uniti. Il primo modello presenta una fotografia vintage del 1962 di una famiglia beduina che attraversa l’oasi di Asab a Liwa, Abu Dhabi, celebrando l’ampio deserto di Liwa e le sue impressionanti dune di sabbia. Il secondo modello trae ispirazione dal Kandura degli Emirati, che mette in mostra la scollatura distintiva e le cuciture uniche del tradizionale capo maschile emiratino che è ancora indossato con orgoglio oggi. Le pratiche tote bag sono presentate insieme a una morbida coperta e cuffie che gli ospiti possono utilizzare durante il volo e contengono servizi gratuiti tra cui un balsamo per le labbra Beekman. Diventa quindi una utile borsa pieghevole che gli ospiti possono riutilizzare dopo il volo. In occasione del National Day, Etihad offrirà ai suoi ospiti dessert esclusivi per celebrare l’occasione durante il volo.

SAS E SUNWEB SIGLANO ACCORDO DEL VALORE DI 740 MILIONI DI SEK – SAS e Sunweb siglano un nuovo accordo. “Il nuovo accordo sostituisce un precedente contratto biennale ed è stato esteso fino all’estate del 2027. Includerà anche la produzione di Airtours in seguito all’acquisizione di Sunweb in Svezia. Con un valore totale di 740 milioni di SEK, questo contratto a lungo termine impone a SAS di operare voli charter dalla Danimarca e dalla Svezia verso un’ampia gamma di destinazioni, tra cui Corfù in Grecia e Bodrum in Turchia. La partnership riflette l’impegno di entrambe le aziende per una collaborazione a lungo termine e la crescita nel mercato charter, consolidando al contempo il ruolo di SAS come partner di fiducia nel settore. Il valore del contratto precedente, che era di 200 milioni di SEK, è stato ora aumentato a 740 milioni di SEK”, afferma SAS. “Sia Sunweb che Airtours sono partner di lunga data, competenti e molto apprezzati per SAS nei mercati svedese e danese. Il rebranding di Airtours in Sunweb in Svezia evidenzia le ambizioni di espansione dell’azienda nella regione nordica. Siamo lieti di estendere i nostri servizi a un’ampia gamma di destinazioni”, afferma Edward Fotheringham, Vice President, Global Sales, SAS. “Siamo entusiasti dell’accordo, che segna una decisione strategica significativa per dare priorità alle collaborazioni con compagnie aeree che condividono gli stessi valori di qualità, affidabilità e flessibilità, con una mentalità a lungo termine”, afferma Jan Lockhart, Country Manager presso Sunweb. “Con l’Airbus A320neo di SAS, rinomato per la sua efficienza nei consumi e il design moderno, SAS trasporterà i clienti Sunweb da Arlanda, Goteborg e Copenhagen verso 13 destinazioni, come Creta, Rodi, Zante, Antalya e Alanya”, conclude SAS.