LATAM Airlines Group è la prima compagnia aerea in Sud America a lanciare un prestito legato alla sostenibilità per 285 milioni di euro

LATAM Airlines Group ha firmato il primo “Prestito legato alla sostenibilità” della sua storia per un totale di 285 milioni di euro, diventando così l’unica compagnia aerea del Sud America ad aver realizzato finora un’operazione finanziaria di questo tipo.

L’accordo, firmato con Credit Agricole Corporate & Investment Banking e BNP Paribas, corrisponde a una linea di credito revolving che consente a LATAM Airlines di accedere a ulteriori finanziamenti a lungo termine a condizioni speciali nei suoi tassi di interesse se vengono raggiunti una serie di obiettivi di sostenibilità.

Il nuovo impegno bancario avviene in un contesto favorevole per LATAM Airlines che, dopo il suo ritorno alla Borsa di New York e il simbolico “Ring the Bell”, ha registrato un utile netto di 301 milioni di dollari nel terzo trimestre dell’anno (circa 286 milioni di euro), accumulando utili netti per 705 milioni di dollari (circa 670 milioni di euro) tra gennaio e settembre 2024.

“Continuiamo a portare buone notizie. Questo è il nostro primo prodotto finanziario associato alla sostenibilità e lo consideriamo come un primo passo per continuare a esplorare altri strumenti simili in futuro, come le obbligazioni legate alla sostenibilità. Questo traguardo non solo rafforza l’impegno per essere un gruppo più sostenibile, di pari passo con la strategia e le azioni incentrate sul cambiamento climatico, sull’economia circolare e sul valore condiviso, ma consente anche a LATAM Airlines di essere pioniere nella promozione della finanza legata alla sostenibilità nel settore dell’aviazione in Sud America”, ha affermato Andrés del Valle, VP Corporate Finance del gruppo LATAM Airlines.

È da specificare che il prestito è un rifinanziamento di un impianto di motori esistente (“Spare Engine Facility” o “SEF”), che ha fatto parte della struttura del capitale di LATAM Airlines negli ultimi dieci anni. Il rifinanziamento ha permesso una significativa riduzione del tasso di interesse, nonché un’ottimizzazione del collaterale della linea – ovvero riducendo il numero di motori posti a garanzia – e allungandone la durata nel futuro.

La transazione include disposizioni legate alla sostenibilità in base alle quali la compagnia aerea può ricevere aggiustamenti dei prezzi in base alle sue prestazioni rispetto all’intensità delle emissioni di carbonio delle operazioni, misurate come tonnellate di emissioni di CO2/ricavi per tonnellata-chilometro (RTK). Questa prima operazione di finanza sostenibile sostiene la strategia dell’azienda, in particolare l’obiettivo del gruppo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)