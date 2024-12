Rheinland Air Service collabora con Lufthansa Technik AERO Alzey per elevare le Regional MRO Solutions

Rheinland Air Service GmbH (RAS), fornitore leader di aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO) services, annuncia una collaborazione strategica con Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (LTAA), un MRO provider riconosciuto a livello mondiale specializzato in regional aircraft engines, membro di Lufthansa Technik Group e di Lufthansa Group.

“Questa partnership rappresenta una pietra miliare significativa per entrambe le aziende e per il settore dell’aviazione, in quanto unisce l’esperienza di RAS Group in airframe and systems maintenance con le capacità di livello mondiale di LTAA in engine maintenance and support. In questo quadro, LTAA fornirà engine maintenance services a RAS e ai suoi clienti in conformità con gli EASA Part 145 standards, attingendo a decenni di esperienza e alla reputazione globale di Lufthansa Technik Group.

Integrando la comprovata competenza sui motori di LTAA, RAS Group rafforza ulteriormente la sua capacità di offrire una soluzione completa per i suoi clienti, in particolare per gli operatori di Embraer E-Jets, De Havilland Dash 8 e altre flotte regionali. Questa partnership non solo migliora le capacità tecniche di RAS, ma apre anche nuove opportunità per innovare e fornire servizi a valore aggiunto per la sua base di clienti globale”, afferma Lufthansa Technik.

“Siamo entusiasti di collaborare con Lufthansa Technik AERO Alzey, un nome sinonimo di qualità e affidabilità nell’aviazione”, ha affermato Thomas Knäpper, CEO di RAS SAAR. “Questa partnership ci consente di elevare il nostro portafoglio di servizi, fornendo soluzioni MRO ancora più complete ed efficienti ai nostri clienti in tutto il mondo. Allineandoci a un partner di fiducia all’interno di Lufthansa Technik Group, stiamo aprendo la strada a un futuro di maggiore affidabilità, sicurezza e soddisfazione del cliente”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a RAS come nuovo cliente nel nostro network”, aggiunge Rubin Siddique, CEO di Lufthansa Technik AERO Alzey. “Insieme, combineremo i nostri punti di forza per portare avanti progetti innovativi”.

“Questa partnership evidenzia l’impegno reciproco di RAS e LTAA verso l’innovazione, l’eccellenza e la sicurezza. Come parte della famiglia Lufthansa Technik, LTAA porta la forza e l’esperienza di uno dei principali aviation groups al mondo, assicurando che questa collaborazione stabilisca un punto di riferimento negli MRO services.

L’accordo sottolinea anche il potenziale per future opportunità, consentendo a entrambe le aziende di esplorare nuovi modi per supportare clienti e partner in un panorama aeronautico in continua evoluzione. Unendo i loro punti di forza, RAS e LTAA sono pronte a fornire un valore senza pari a compagnie aeree, operatori e lessors a livello globale, assicurando che entrambe le organizzazioni rimangano all’avanguardia nel settore”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)