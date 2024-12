News Brevi – 21.12.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A ROMA CON FALCON 50 – Si è svolto nella serata di giovedì 19 dicembre il volo da Cagliari a Roma di un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, richiesto per assicurare il trasporto sanitario d’urgenza a favore di un neonato di appena dieci giorni di vita. Il neonato necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, è stato imbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas su un velivolo Falcon 50 intorno alle ore 17.30. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all’interno di una apposita culla termica, il piccolo è stato accompagnato da un familiare e da una equipe medica che lo ha costantemente assistito. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Ciampino dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all’estero, di rappresentanze diplomatiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI PALERMO: EASYJET LANCIA LA NUOVA ROTTA PALERMO – LISBONA – Il network di easyJet si arricchisce della nuova rotta Palermo-Lisbona. Dal 3 giugno 2025, infatti, sarà possibile volare tra queste due città con due frequenze settimanali, il martedì e il venerdì (leggi anche qui). I passeggeri siciliani potranno così raggiungere comodamente la capitale portoghese, una città affascinante e ricca di attrazioni. Tra queste, spiccano l’Oceanário di Lisbona, uno dei più grandi acquari d’Europa, il Bairro Alto, famoso per la sua vivace vita notturna, e la Cattedrale di Lisbona, un gioiello romanico risalente al XII secolo. Allo stesso tempo, i cittadini portoghesi avranno l’opportunità di scoprire Palermo, rinomata per la sua cultura, la cucina tradizionale e luoghi iconici e altre località siciliane, come Mondello con la sua spiaggia da cartolina o Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia. “Con il nuovo volo per Lisbona, unico collegamento con la Sicilia, con due frequenze a partire da giugno, easyJet aggiunge ben tre nuove rotte estive (Palma di Maiorca e Bristol) al ventaglio di offerta di quindici voli già in vendita, di cui tredici internazionali. La compagnia si conferma partner strategico dell’aeroporto e della Sicilia, che in questo modo raddoppia le rotte verso il Portogallo, con Lisbona e Oporto, in un’ottica di sviluppo del proprio business che, di conseguenza, si trasforma in crescita economica per il territorio siciliano”, afferma Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Il nuovo volo si aggiunge alle 28 rotte operate da easyJet dalla Sicilia, portando a 15 le destinazioni raggiungibili da Palermo, tra cui Palma di Maiorca, altra aggiunta recente al portafoglio di mete della compagna dal capoluogo siciliano. “Ci sono continue novità nel network di easyJet e molte di queste riguardano l’Italia, questa volta il sud-Italia in particolare”, sottolinea Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia. “Grazie ai nuovi voli in vendita da oggi, aumentano le connessioni a disposizione dei nostri clienti in Puglia, Calabria e Sicilia, che potranno volare verso sempre più destinazioni europee a tariffe convenienti e con un servizio di qualità. Queste rotte renderanno inoltre maggiormente accessibili al turismo internazionale le bellezze di queste regioni”.

AEROITALIA E CAGLIARI CALCIO INSIEME PER LA STAGIONE 2024/2025 – Aeroitalia annuncia la partnership con il Cagliari Calcio, diventando Coppa Italia Jersey Sponsor e Pre-Match Jersey Sponsor per la stagione 2024/2025. “Aeroitalia, dopo la vittoria per la continuità territoriale su Cagliari, continua a credere fortemente nel territorio sardo, una regione che fin dagli esordi ha ricoperto un ruolo centrale per la compagnia. Questa nuova partnership segna un ulteriore passo avanti verso un impegno concreto con la comunità locale, combinando trasporto aero e sport per rafforzare i legami culturali ed economici dell’isola”, afferma Aeroitalia. “Siamo lieti di essere al fianco del Cagliari Calcio in questa stagione. Sport e trasporto aereo condividono la capacità di connettere le persone e di creare emozioni. Per noi, questo accordo non è solo una sponsorizzazione, ma un progetto per essere sempre più vicini al cuore dei nostri passeggeri”, ha dichiarato Gaetano Intrieri Amministratore Delegato di Aeroitalia. Le parole del Direttore Generale del Cagliari Calcio Stefano Melis: “La partnership con Aeroitalia è per noi strategica perché ci leghiamo a un player importante per la vita delle persone, dei sardi e quindi di tantissimi nostri sostenitori che ci spingono da ogni parte del mondo. Condividiamo la mission e il modo di perseguire obiettivi che pongono al centro le persone e i territori, punto di partenza ideale per affrontare insieme le sfide quotidiane dentro e fuori dal rettangolo verde”. “Un ringraziamento speciale va a The Media Company per il prezioso supporto e la mediazione che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”, conclude Aeroitalia.

’20 FOR ’25’: BRITISH AIRWAYS METTE IN LUCE 20 DESTINAZIONI PER IL 2025 – British Airways e British Airways Holidays annunciano il lancio della loro January sale, puntando i riflettori su 20 destinazioni per il 2025. “La vendita è ora attiva e durerà fino al 28 gennaio 2025, offrendo ai clienti la possibilità di pianificare i loro viaggi per il 2025. In cima alla ‘20 for ‘25’ list c’è Tbilisi in Georgia, che sarà una novità assoluta nel network di rotte di British Airways da marzo 2025. Altre nuove rotte aggiunte includono Rimini e Salerno in Italia e Kuala Lumpur in Malesia. Una raffica di nuove aperture di hotel a Marbella ha visto la città spagnola lasciare il segno nella lista, mentre le nuove Universal attractions a Orlando attireranno gli amanti del brivido e la FIFA Club World Cup 2025 vedrà i clienti attraversare l’oceano per raggiungere città come Miami e Seattle. I clienti che desiderano prenotare offerte solo volo hanno una vasta scelta in tutto il mondo. British Airways Holidays offre una serie di pacchetti vacanze per i clienti che prenotano volo e hotel o volo e auto insieme. Per coloro che desiderano l’avventura, British Airways Holidays offre pacchetti per Orlando in vista dell’attesissima apertura dell’Epic Universe di Universal. Nel frattempo, i viaggiatori in cerca di relax possono scegliere fughe a Corfù, Cancun o Mauritius”, afferma British Airways. Andrew Flintham, Managing Director of British Airways Holidays, ha affermato: “Il 2025 promette di essere un anno entusiasmante per i viaggi e noi di British Airways Holidays siamo lieti di presentare una gamma di holiday package offers nella nostra January Sale. La British Airways and British Airways Holidays ‘20 for ‘25’ list evidenzia un entusiasmante mix di nuove aperture di hotel e destinazioni amate, celebrando i momenti chiave dell’anno a venire. Continuiamo a impegnarci per offrire ai nostri clienti la flessibilità di creare una vacanza perfetta per loro, sia attraverso la nostra vasta gamma di pacchetti, generose franchigie per i bagagli e una linea di assistenza dedicata 24 ore su 24 per supportare i nostri clienti durante la loro pausa”. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ba.com/sale.

AIRBUS CORPORATE JETS (ACJ) SIGLA UNA PARTNERSHIP CON AMAC AEROSPACE PER ESTENDERE IL SUO SERVICE CENTRE – Airbus Corporate Jets (ACJ) ha firmato nei giorni scorsi un partnership agreement con AMAC Aerospace a Basilea, Svizzera, per entrare nell’ACJ Services Centre Network. AMAC fornirà ai clienti ACJ un’ampia gamma di capacità personalizzate, tra cui maintenance, engineering, VIP cabin refurbishment and upgrade services. La firma è avvenuta al MEBAA 2024, il principale Middle East and North Africa business aviation event in Dubai. Tarek Muhiddin, COO, Basel, AMAC Aerospace, ha affermato: “Siamo lieti di entrare a far parte dell’Approved Service Center network di ACJ, una pietra miliare che crediamo rafforzerà ulteriormente il nostro legame e favorirà una relazione più profonda. Ciò sottolinea il nostro impegno per l’eccellenza e la nostra dedizione nel fornire un world-class service. Non vediamo l’ora di contribuire alla continua crescita e al successo del network. Insieme, puntiamo a stabilire nuovi parametri di riferimento in termini di qualità e soddisfazione del cliente”. Chadi Saade, President of Airbus Corporate Jets, ha affermato: “Siamo onorati di dare il benvenuto ad AMAC nel nostro Service Centre Network. AMAC è da tempo un partner fidato di ACJ e la sua vasta competenza e il suo comprovato impegno verso l’eccellenza si allineano perfettamente con il nostro obiettivo di fornire il massimo livello di assistenza e supporto agli operatori ACJ in tutto il mondo”. L’ACJ Services Centre Network supporta i clienti ACJ in tutto il mondo offrendo loro un high-quality network di MRO esperti che comprende: Comlux Completion a Indianapolis, Jet Aviation a Basilea e Dubai, Sabena technics a Bordeaux, Citadel Completions a Lake Charles e ora si è unita AMAC a Basilea. Questo network di partner fidati fornisce servizi che includono tutte le attività correlate alla manutenzione, cabin-refurbishing and aircraft system upgrades, offrendo agli ACJ customers/operators un network di strutture approvate a livello globale su cui possono contare.

AIRBUS MIRA AD AUMENTARE L’IMPEGNO NELLE MATERIE STEM PER I GIOVANI IN UK – Airbus informa: “Il programma “We Build It Better” (WBIB) di Airbus è progettato per aumentare l’impegno nelle materie scientifiche e tecnologiche nei giovani di età compresa tra 12 e 14 anni. Il programma di 18 settimane è un curriculum pratico, guidato dall’industria, che incoraggia il pensiero innovativo e promuove coding, engineering, 3D-printing, electrical competencies and business leadership. Le lezioni forniscono agli studenti una base da cui esplorare una gamma di carriere correlate a STEM. Il kit WBIB contiene strumenti e attrezzature di livello industriale, nonché materiale e risorse digitali per studenti e insegnanti. È stato sviluppato per fornire un apprendimento pratico. Il programma WBIB fa parte dell’iniziativa “Community for Space Prosperity” (CUSP) di Airbus. CUSP è un’iniziativa di Airbus per collaborare nell’ecosistema spaziale per connettere, ispirare e far crescere L’UK Space sector. CUSP mira a far crescere l’attività della UK space supply chain, le attività di ricerca e sensibilizzazione, con opportunità per fornitori, ricercatori e coloro che si uniscono al settore spaziale. Airbus vuole assicurarsi di continuare a far crescere il settore spaziale nel Regno Unito”. “”We Build it Better” è stato sviluppato con FlightWorks Alabama e Airbus a Mobile e più di 500 scuole negli Stati Uniti hanno ricevuto i kit. Dopo il successo dell’US scheme, Airbus ha lanciato l’UK pilot nell’area di Stevenage e mira ad espandere lo schema in futuro, inclusa la versione per la ‘We Will Build it Better’ (WWBIB) primary school version”, conclue Airbus.