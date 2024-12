(CULTURE CORNER) – “VOLANDO NELL’INVISIBILE – Una pilota fuori dall’ordinario”

Cartabianca Publishing ha presentato nei giorni scorsi il libro “VOLANDO NELL’INVISIBILE – Una pilota fuori dall’ordinario”.

“Si tratta di un’opera che riteniamo non sia il “solito” libro di aviazione. Infatti è la storia dell’unica “allieva pilota” italiana non vedente: una donna che è riuscita a realizzare il suo sogno di volare nonostante la sua condizione di disabilità”, afferma Cartabianca Publishing nella presntazione del libro.

Noi di Md80.it abbiamo letto il libro e ora pubblichiamo una piccola recensione.

“Per scrivere un libro devi avere prima di tutto qualcosa di interessante da raccontare”, scrive Sabrina Papa nell’introduzione del suo libro e, in effetti, per lei è proprio così.

Nonostante Sabrina è affetta da una disabilità visiva fin dalla nascita, ha sempre affrontato la vita con tenacia, prendendo il meglio da ogni sfida che ha dovuto superare.

“‘Che dice la gente’, ‘Non è cosa per te’ o ‘Non puoi farlo’ erano i mantra preferiti dai miei genitori, ma anche da tutte le persone che mi circondavano”, scrive Sabrina nel libro.

Pur con i numerosi ostacoli e le critiche ricevuti negli anni, sia durante la scuola sia in seguito, Sabrina ha sempre cercato il suo posto nel mondo, qualcosa che la facesse stare bene e la rendesse felice. La sua limitazione della vista non l’ha mai scoraggiata in tutte le scelte che ha fatto, come andare a cavallo, provare l’arrampicata sportiva, sciare, viaggiare in tutto il mondo. Però il suo desiderio più grande, il suo sogno, era legato agli aerei e al volo.

Affascinata fin da piccola dal suono degli aerei, abitando nei pressi dell’aeroporto militare di Galatina, si rese ben presto conto che l’aviazione era un mondo che la faceva sentire libera e la poteva allontanare dai suoi luoghi di nascita, troppo limitanti per lei.

Pian piano si rese conto che tutto ciò che era legato a macchine, treni, aerei ed a tutta “questa roba motorizzata” era un mondo che la affascinava tantissimo; qualche passeggiata alla terrazza dell’aeroporto Guglielmo Marconi durante un periodo di studi a Bologna, l’aveva avvicinata ancora di più a questa realtà. Infatti, il battesimo del volo avvenne con un viaggio da Bologna a Bari per un breve periodo di vacanze.

Tra un’esperienza di volo con amici su un Cessna 172, alcuni viaggi di piacere in Italia ed all’estero, cresceva sempre di più in Sabrina la passione per il volo.

Sabrina realizza il suo sogno grazie all’Associazione Baroni Rotti e all’Association Européenne des Pilotes Handicapés Visuels “Mirauds Volants”. Nel 2016 inizia a pilotare velivoli ultraleggeri assistita da un istruttore e, dal 2019, studia teoria e pratica di volo presso la Aviomar Flight Academy.

“La mia passione per il volo è tale che non posso accontentarmi di andar su a giocare e tornarmene a casa, seppur molto soddisfatta. Voglio sapere cosa succede in ogni istante del volo, perché succede e cosa posso fare io al meglio delle mie possibilità. Dove io non posso, per ovvi motivi, c’è l’istruttore pronto a intervenire, ma laddove invece riesco bene, voglio gestire la situazione da me”, afferma Sabrina nel suo libro.

Pur senza licenza di pilota privato e sempre affiancata da un istruttore, gestisce il volo autonomamente, con oltre 170 ore di esperienza. È la prima allieva pilota cieca in Italia. Dal piccolo Sky Arrow all’acrobatico Extra EA-200, sono tanti gli aerei che pilota in giro per i cieli d’Italia e di Francia, sempre affiancata da un istruttore, naturalmente.

Un libro toccante e vero, scritto con il cuore e con semplicità, che regala emozioni uniche e che sarà di ispirazione per tutti coloro che credono nella realizzazione dei propri sogni. Soprattutto un libro che insegna a non mollare mai, a crederci fino in fondo, ad andare oltre i giudizi degli altri e le critiche, fino ad arrivare alla realizzazione del proprio sogno, finalmente a dispiegare le ali e volare. Se lo si vuole veramente, tutto è possibile.

Passano sempre da qui. Più volte al giorno. Li sento… A volte più forti e vicini, sfrecciano e via, a volte il suono è un sottofondo lontano e costante…

Quando ero piccola volevo essere uno di loro. Volevo avere un paio d’ali, sollevarmi con un rombo potente e anch’io sfrecciare via lassù dove non ci sono ostacoli. Sentire l’aria passare sul mio corpo e su quelle ali, rotolare in quel cielo infinito e libero, tra una morbida nuvola e l’altra.

Ma chi è là dentro cosa pensa? Sa di essere così fortunato? Che mica è da tutti poter stare lassù. Anche lui da bambino sentiva quella potenza nell’anima e la voglia di staccarsi dal suolo come ancora la sento io? Chissà se voleva, come me, essere un aereo… O magari esserne solo il pilota… Sabrina Papa

Scheda bibliografica:

Titolo: VOLANDO NELL’INVISIBILE – Una pilota fuori dall’ordinario

Autore: Sabrina Papa

Editore: Prima edizione Cartabianca 9 dicembre 2024

Genere: Trasporti, Aviazione, Narrativa

Prezzi: € 7,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 16,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/volando-nellinvisibile/

ISBN cartaceo: 9788888805566

ISBN digitale: 9788888805573

(Redazione Md80.it)