Embraer vende quattro A-29 Super Tucano a un nuovo cliente in Africa

Embraer ha firmato oggi un contratto per la vendita di quattro A-29 Super Tucano light attack and advanced trainer aircraft a un cliente non divulgato in Africa.

“Questi aerei eseguiranno un’ampia gamma di missioni come border surveillance, intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), close air support, counterinsurgency, advanced flight training”, afferma Embraer.

“L’A-29 Super Tucano è un aereo estremamente versatile in grado di svolgere le missioni più impegnative nelle condizioni più difficili. È il leader mondiale nella sua categoria, in quanto combina un combat-proven track record con una advanced technology”, afferma Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security.

“In quanto multi-mission aircraft, l’A-29 Super Tucano offre una grande versatilità per armed reconnaissance, close air support, light attack and advanced training missions su un’unica piattaforma, il che aumenta esponenzialmente la disponibilità e la flessibilità operativa dell’aereo. Il suo robusto airframe è in grado di operare su piste non asfaltate in ambienti difficili. L‘A-29 Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria, con oltre 290 ordini e più di 570.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento. Nel 2024, Embraer ha annunciato nuove vendite del Super Tucano alla Portuguese Air Force (A-29N), alla Uruguayan Air Force e alla Paraguayan Air Force.

Per le forze aeree che cercano una soluzione collaudata, completa, efficiente, affidabile e conveniente su un’unica piattaforma, abbinata a una grande flessibilità operativa, l‘A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni come close air support, air patrol, special operations, air interdiction, JTAC, forward air controller (FAC), air and tactical coordinator (TAC), armed ISR, border surveillance, reconnaissance, air escort, basic, operational and advanced training, transition to air superiority fighters, JTAC/LIFT and FAC training”, prosegue Embraer.

“L’A-29 Super Tucano è il multi-mission aircraft più efficace della sua categoria, dotato di tecnologia all’avanguardia per precise target identification, weapons systems e di una completa communications suite. La sua capacità è ulteriormente migliorata da advanced human-machine interface avionic systems integrati in un robusto airframe in grado di operare da piste non asfaltate in ambienti austeri e senza infrastrutture. Inoltre, il velivolo ha un semplice maintenance concept, che offre alti livelli di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi life cycle costs”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)