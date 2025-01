News Brevi – 08.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: LE FORZE DELLA COALIZIONE INTERNAZIONALE IN KUWAIT SI ADDESTRANO INSIEME PER AFFINARE LE STRATEGIE – Lunedì 30 dicembre, nei cieli del Kuwait, si è svolta un’importante esercitazione congiunta tra l’Aeronautica Militare e la United States Air Force, concepita per testare e affinare le capacità di pianificazione ed esecuzione di un’attività di Close Air Support (CAS). L’evento ha visto il coinvolgimento di assetti italiani e statunitensi, a sottolineare l’efficacia della coalizione internazionale anti-ISIS, operante nell’ambito della missione multinazionale “Prima Parthica/Ineherent Resolve”. L’esercitazione si è svolta in due distinte fasi: nella prima gli assetti italiani sono stati impiegati per una scorta ad un convoglio diretto verso un obiettivo prestabilito; l’alta tecnologia utilizzata dagli assetti italiani in volo ha permesso di incrementare la comprensione della situazione in atto da parte del personale impiegato a terra, consentendogli di individuare l’eventuale presenza di minacce asimmetriche, garantendo così la libertà di movimento (Freedom of Movement – FOM). Nella seconda fase, invece, le forze aeree italiane hanno fornito supporto diretto alle truppe a terra impegnate nella cattura di un High Valuable Individual (HVI) locale. In questa fase, il ruolo degli assetti italiani si è rivelato cruciale per il buon esito della missione, dimostrando la capacità di fornire risposte rapide e precise riguardo a eventuali minacce. Al termine dell’esercitazione, il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti di tutto il personale impiegato, italiano e statunitense, lodandone l’operato. Ha poi voluto sottolineare l’importanza di tale evento, che ha rappresentato un fondamentale banco di prova per le capacità operative e l’integrazione degli assetti italiani con le forze alleate. La condivisione delle informazioni tra gli assetti aerei e le forze di terra si sono rivelate, ancora una volta, imprescindibili per prevenire efficacemente azioni terroristiche contro la Coalizione. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Inherent Resolve nell’ambito della Coalizione internazionale anti-ISIS, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti, schierati in Kuwait e Iraq (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR: IMPORTANTE GIRO DI VITE PER CONTRASTARE I COMPORTAMENTI SCORRETTI – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato oggi di aver avviato un’azione legale presso la Irish Circuit Court, chiedendo oltre 15.000 euro di danni a un passeggero che ha creato problemi sul volo FR7124 da Dublino a Lanzarote il 9 aprile scorso. Il comportamento imperdonabile di questo passeggero ha costretto questo volo a deviare verso Porto, dove è stato ritardato fino a notte, causando a 160 passeggeri disagi inutili e la perdita un’intera giornata di vacanza. È del tutto inaccettabile che chi lavora duramente per godersi un viaggio con la famiglia o gli amici venga derubato del piacere a causa della mancanza di rispetto da parte di un passeggero. Ryanair si impegna a garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente sicuro e rispettoso, senza inutili interruzioni causate da un numero ridotto di viaggiatori indisciplinati. Ryanair ha una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti della cattiva condotta dei passeggeri e continuerà a intraprendere azioni decisive per combattere il comportamento indisciplinato sugli aeromobili a beneficio della stragrande maggioranza dei passeggeri che non creano alcun problema”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri – molti dei quali stanno partendo con la famiglia o gli amici per godersi una rilassante vacanza estiva – subiscano inutili disagi e una riduzione dei giorni di vacanza a causa del comportamento indisciplinato di un passeggero. Eppure, questo è stato purtroppo il caso dei passeggeri di un volo da Dublino a Lanzarote lo scorso aprile, che è stato costretto a dirottare su Porto a causa del comportamento violento di un singolo passeggero, causando un danno di 15.000 euro in pernottamenti, spese dei passeggeri e costi di atterraggio. Ora abbiamo intentato un procedimento civile per recuperare i suddetti costi da questo passeggero. Questo evidenzia solo una delle tante conseguenze che i passeggeri che causano disagi in volo dovranno affrontare come parte della politica di tolleranza zero di Ryanair, e speriamo che questa azione scoraggi ulteriori comportamenti di disturbo sui voli, in modo che i passeggeri e l’equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso”.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE CON IL 20% DI SCONTO SUI VOLI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (mercoledì 8 gennaio) una promozione flash di 48 ore con uno sconto del 20% sui voli di gennaio, febbraio e marzo, offrendo ai clienti la possibilità di ottenere tariffe ancora più basse su tutta la rete di Ryanair di oltre 235 destinazioni solo per un periodo di tempo limitato. Inizia il 2025 con un viaggio in una delle destinazioni più popolari di Ryanair, per una vacanza sotto il sole invernale e per un city break. La promozione flash con il 20% di sconto di Ryanair è disponibile per la prenotazione da ora fino alla mezzanotte di domani (giovedì 9 gennaio) solo su Ryanair.com”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Se ti senti un po’ a corto di soldi dopo le favolose (ma costose) festività, non preoccuparti. Approfitta di un affare per il nuovo anno con la promozione flash di 48 ore di Ryanair che offre ai clienti uno sconto del 20% sui voli di gennaio, febbraio e marzo. Con centinaia di emozionanti destinazioni baciate dal sole invernale e tanti city break tra cui scegliere, il tuo unico problema sarà decidere dove andare. Questa offerta è disponibile per la prenotazione da ora fino alla mezzanotte di domani (giovedì 9 gennaio), quindi affrettati e prenota subito a queste tariffe stracciate su Ryanair.com “.

BdM BANCA SI AGIGUDICA LA SUBCONCESSIONE DI 5 NUOVI PUNTI ATM DI AEROPORTI DI PUGLIA – BdM Banca rafforza la sua presenza sul territorio aggiudicandosi la subconcessione di cinque nuovi ATM negli scali di Bari e Brindisi di Aeroporti di Puglia. L’esito della gara, indetta lo scorso luglio a seguito della scadenza delle precedenti subconcessioni, è stato comunicato e pubblicato sul sito dell’Ente promotore l’11 dicembre 2024 e prevede la concessione a BdM Banca, per il prossimo quinquennio, di cinque nuove aree da adibire al posizionamento di apparati ATM all’interno dei due scali: nello specifico, saranno installate tre apparecchiature a Bari e due a Brindisi. L’accordo è stato firmato dal Presidente e dall’Amministratore Delegato di BdM Banca, Pasquale Casillo e Cristiano Carrus, e dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Con questa nuova aggiudicazione, BdM Banca diventa unica concessionaria nei due scali pugliesi, raggiungendo un totale di otto sportelli automatici presenti all’interno delle aree aeroportuali. “Siamo particolarmente lieti che, con la firma di questo contratto di subconcessione, venga data nuova forza e impulso alla collaborazione con una banca che è espressione del territorio”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “La scelta di BdM Banca di investire in una infrastruttura che è diventata un asset strategico al servizio delle nostre comunità e del territorio, è per noi motivo di orgoglio e segna un ulteriore passo in avanti verso il consolidamento dei già eccellenti rapporti commerciali”.

LUFTHANSA TECHNIK E AVIANCA COLLABORANO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE – Avianca collabora con Lufthansa Technik per sfruttare appieno il Digital Tech Ops Ecosystem come primo cliente nelle Americhe. La compagnia aerea colombiana e flydocs, una sussidiaria interamente controllata da Lufthansa Technik, hanno siglato un nuovo accordo volto a digitalizzare i record e la gestione delle risorse della flotta di Avianca tramite il software flydocs. Adottando tutte e tre le soluzioni principali all’interno del Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik, Avianca trarrà vantaggio da una copertura dati completa lungo l’intero flusso di valore nelle operazioni tecniche. Il Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik si basa su tre pilastri principali: AMOS, AVIATAR e flydocs. Queste tre entità operano in modo indipendente ma collaborano per integrare le loro soluzioni modulari, utilizzando un approccio incentrato sul cliente e collaborativo. Il Digital Tech Ops Ecosystem è progettato per migliorare l’efficienza dei processi e ridurre i costi delle operazioni tecniche. Migliora la stabilità operativa, aumenta la disponibilità degli aeromobili e ottimizza il valore delle risorse durante l’intero ciclo di vita e di leasing. Dopo aver utilizzato il Condition Monitoring di AVIATAR per quasi due anni, Avianca ha recentemente deciso di implementare anche Predictive Health Analytics di AVIATAR. Inoltre, la compagnia aerea latinoamericana ha completato la sua migrazione al cloud AMOS all’inizio del 2024. Con la decisione di adottare il software di gestione dei record digitali flydocs insieme ad AMOS e AVIATAR, Avianca è ora la prima compagnia aerea nelle Americhe a sfruttare la suite completa dell’ecosistema digitale di Lufthansa Technik. “Grazie al lavoro integrato offerto dal Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik, ora disponiamo di un ambiente digitale completo che fornisce una soluzione alle esigenze di una compagnia aerea delle dimensioni di Avianca, consentendoci al contempo di continuare a generare efficienze, ridurre la nostra struttura dei costi e ottimizzare sia la disponibilità che il valore degli aeromobili. Siamo molto orgogliosi di essere la prima compagnia aerea della regione a sfruttare insieme questi vantaggi”, ha affermato Francisco Lalinde, Vice President of Engineering and Maintenance, Avianca. “Ci impegniamo a supportare Avianca in ogni fase del percorso per far progredire i suoi sforzi di digitalizzazione e ottimizzare le operazioni tecniche”, ha affermato Robin Johansson, Senior Director Sales per l’America Latina di Lufthansa Technik. “Il Digital Tech Ops Ecosystem è unico nel settore dell’aviazione perché fornisce una copertura end-to-end delle operazioni tecniche, integrando software di manutenzione, analisi in tempo reale e gestione dei record digitali, il tutto in un unico framework”.