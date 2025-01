News Brevi – 13.01.2025

IL PRESIDENTE ENAC ALLA CERIMONIA PER IL NUOVO VOLO ROMA FIUMICINO – TRIPOLI DI ITA AIRWAYS: “RIATTIVATI I COLLEGAMENTI TRA DUE PAESI AMICI” – ll Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Oggi alle 9.15 (NdR: ieri) è decollato da Fiumicino il primo volo ITA per Tripoli che alle 12.10, ora locale, è atterrato, puntuale, allo scalo di Mitiga. Un evento simbolicamente significativo, frutto di un lavoro di squadra politico istituzionale di quasi due anni che permette di superare l’isolamento di un popolo amico che è durato troppo tempo. All’arrivo del volo una importante cerimonia ha accolto la delegazione italiana composta da Fabio Nicolai, DG Enac f.f., Pietro Caldaroni, Responsabile Relazioni Istituzionali ITA Airways, Giorgio Garbeglio, Silvia Lezzi e Michela Pinco di ITA Airways, Nicola Colicchi, Presidente Camera del Commercio Italia-Libia, Tiziana Bufacchi di Avioitaliana, Alessandro Giulivi di Elitaliana, Francesco Comensoli di Eli-Fly, Francesco Bresciani e Pietro Sferra Carini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Davide Tangorra di ENAV. Ringrazio il Segretario Generale del MAECI Riccardo Guariglia, l’Ambasciatore Gianluca Alberini, il Ministro dei Trasporti libico Mohamed Salem Shahoubi e il Presidente della Libyan Civil Aviation Authority Mohamed Shlebik, per aver condiviso questo importante progetto fortemente voluto dal Governo italiano che l’Enac, con il supporto di AISE e dell’Ambasciata italiana a Tripoli, ha saputo portare a compimento. Il volo ITA Airways, che si aggiunge al volo libico di Medsky, ci consente di avvicinare i nostri due Paesi, già uniti da un antico e consolidato spirito di amicizia. Va detto che la ripresa dei voli è da correlarsi anche alla visita dello scorso dicembre in Enac di Belkasem Haftar, Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia. In sintesi, facendo sistema e superando pregiudizi è possibile realizzare ponti ideali per abbattere barriere fisiche e culturali e aprire occasioni reciproche di crescita economica, commerciale e rinsaldare l’amicizia tra due Paesi legati da una cultura mediterranea che, da millenni, tende ad unire”. “Presenti al taglio di nastro a Roma Fiumicino (leggi anche qui), anche Marco Troncone e Ivan Bassato di ADR, Younes Muhannad, Ambasciatore di Libia a Roma e l’Ass. Raffaello Biselli del Comune di Fiumicino“, conclue Enac.

INAUGURATO IL LINK DIRETTO IN FIBRA OTTICA TRA GLI AEROPORTI DI OLBIA E ALGHERO – La tecnologia interviene per dare una mano all’importante processo di avvicinamento, sviluppo e adeguamento digitale dei due aeroporti del Nord Sardegna, eliminando di fatto la distanza tra i due scali. Tutto ciò grazie ad un accordo tra le società di gestione degli scali di Olbia e Alghero, Geasar SpA e Sogeaal SpA, e SIPORTAL, importante player nazionale nel campo delle telecomunicazioni e trasmissione dati in fibra ottica, proprietario dell’hub digitale Data Center Gallura a Olbia. L’accordo, volto a migliorare significativamente la connettività e i servizi digitali delle infrastrutture aeroportuali nel Nord Sardegna, ha portato alla realizzazione di un esclusivo link in Fibra Ottica che, grazie ad un cavo lungo 150 km che connette direttamente le piattaforme informatiche dei due scali, permette di garantire i più alti standard per ridurre la dispersione ottica e migliorare la trasmissione su lunghe distanze. Queste caratteristiche collocano questa dorsale in fibra ottica tra le migliori soluzioni disponibili sul mercato, ideale per garantire connettività ultra-performante e resiliente su lunghe distanze. L’innovativa infrastruttura garantisce una notevole capacità di trasporto dati, la cui trasmissione, tra le due sedi, è supportata da una banda garantita di 1 Gbps, scalabile fino a 100 Gbps per le necessità future. Questa “autostrada dei dati” oltre ad abilitare la piena condivisione delle informazioni tra le strutture, permette anche un significativo efficientamento dei processi produttivi e operativi grazie ad una diffusione pervasiva del segnale che consente a tutti gli utilizzatori la fruizione di una connettività a 1 Gbps da qualunque punto degli aeroporti.

AEROPORTO DI TRAPANI: NUOVA OPERA “IL TOCCO DEI MILLE” NELLA ZONA IMBARCHI DELL’AEROPORTO – Airgest informa: “È stata svelata nella zona Imbarchi dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, davanti al gate numero 9, la tela “II tocco dei Mille”, realizzata e donata dall’artista e architetto mazarese, Gerry Bianco. Presenti all’avvenimento, oltre all’artista il presidente di Airgest, Salvatore Ombra e Francesco Foggia dell’Associazione di volontariato Unac che ha realizzato, a Mazara del Vallo, sul lungomare Mazzini, la Festa del Pane e della Pasta, Spring Edition 2024, in occasione della quale mille commensali hanno lasciato, letteralmente, la propria impronta in una fascia attorno all’opera, grande tre metri per due. Anche il presidente Ombra ha apposto nel retro della tela la sua firma, insieme a quella di Bianco e degli altri mille partecipanti”. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Ringrazio il maestro Gerry Bianco di aver voluto proporre all’aeroporto di Trapani Birgi, un’opera che vuole omaggiare lo storico sbarco dei Mille del 1860, a Marsala, con la raccolta di questo simbolico numero di impronte e firme. L’aeroporto, oggi, nel terzo millennio, esplica proprio il ruolo di fare transitare, incontrare e ritrovare le persone. Non per niente l’abbiamo voluta posizionare davanti ad un gate, che è una porta di partenza dal nostro territorio verso il mondo”.

AIRBUS SHARE BUYBACK TRANSACTIONS 3 GENNAIO 2025 – 10 GENNAIO 2025 – Airbus informa: “Airbus SE segnala una serie di share buyback transactions ai sensi dell’”EU Market Abuse Regulation”. Le transazioni fanno parte della seconda tranche di un programma di riacquisto di azioni annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting di Airbus tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.

ENAC: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELLA CONSIGLIERA DI AMMINISTRAZIONE MARIA TERESA DI MATTEO – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai, a nome del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, Gen. Giuseppe Lupoli, Prof.ssa Giulia De Martino e Dott.ssa Benedetta Fiorini; del Magistrato delegato della Corte dei conti, Presidente Pino Zingale; del Consiglio dei Revisori dei conti, Dott.ssa Serena Lamartina, Dott. Matteo Adinolfi e Dott.ssa Antonella Bientinesi, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti dell’Ente, esprimono vivissimo cordoglio per la prematura scomparsa della Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, Consigliere di Amministrazione Enac dal 2021, Vice Capo di Gabinetto e Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con la sua scomparsa l’Enac e tutto il settore del trasporto aereo vengono a perdere non solo un’autorevole esperta, ma anche un’insostituibile persona di riferimento e di rara sensibilità. Bandiere a mezz’asta in Enac in onore della Consigliera Di Matteo che ha svolto il proprio ruolo con passione, professionalità, competenza e dedizione a favore dello sviluppo equo e competitivo del trasporto aereo nazionale. Le condoglianze e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e alle persone che sotto la sua prestigiosa guida hanno condiviso un percorso lavorativo”.

RYANAIR FORNISCE I DETTAGLI SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO NELLA PROCEDURA CIVILE CONTRO UN PASSEGGERO PER IL DIROTTAMENTO DELL’AEROMOBILE VERSO PORTO AD APRILE 2024 – Ryanair informa: “Ryanair ha reso noti i dettagli relativi ai costi e alle spese sostenute come conseguenza diretta di un passeggero molesto a bordo del volo da Dublino a Lanzarote il 9 aprile 2024. A causa del comportamento molesto di un passeggero, l’aereo è stato costretto a deviare su Porto, dove è atterrato e il passeggero è stato fatto sbarcare e arrestato. A causa del limite orario dell’equipaggio, oltre 160 passeggeri sono stati obbligati a pernottare all’aeroporto di Porto, con la compagnia aerea che ha coperto interamente i costi per l’alloggio, i pasti e altre spese. Inoltre, Ryanair ha dovuto fornire un aereo e un equipaggio aggiuntivi per effettuare il volo di ritorno da Lanzarote a Dublino, che è decollato il 10 aprile 2024. A causa di questo comportamento inappropriato, oltre 160 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio sono stati dirottati su Porto, dove hanno trascorso la notte, per poi proseguire il viaggio verso Lanzarote il giorno successivo, il 10 aprile 2024”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Nessuno di questi costi sarebbe stato sostenuto se questo passeggero molesto non avesse imposto un dirottamento a Porto, necessario per garantire la sicurezza dell’aereo, dei 160 passeggeri e dei 6 membri dell’equipaggio a bordo. I governi europei continuano a non prendere provvedimenti quando i passeggeri molesti minacciano la sicurezza dell’aereo e costringono le compagnie a dirottamenti. In questo caso, la Procura portoghese ha stabilito che, poiché l’aereo e il passeggero sono irlandesi, questo caso dovrebbe essere trasferito in Irlanda. Ryanair sta quindi intraprendendo un procedimento civile contro questo passeggero presso i tribunali irlandesi per recuperare questi costi, che sono stati sostenuti interamente ed esclusivamente a seguito del comportamento del passeggero molesto, che ha causato non solo un dirottamento, ma un pernottamento a Porto per oltre 160 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio e dell’aereo. È tempo che le autorità dell’UE agiscano per limitare la vendita di alcolici negli aeroporti. Le compagnie aeree, come Ryanair, contengono e limitano già la vendita di alcolici a bordo dei propri aerei, in particolare nei casi di passeggeri indisciplinati. Tuttavia, quando i voli ritardano, i passeggeri consumano alcolici in eccesso negli aeroporti senza alcun limite di acquisto o consumo. Non riusciamo a capire perché i passeggeri negli aeroporti non siano limitati a 2 bevande alcoliche (utilizzando la loro carta d’imbarco esattamente nello stesso modo in cui limitano le vendite duty free), poiché ciò si tradurrebbe in un comportamento più sicuro e migliore dei passeggeri a bordo degli aerei e in un’esperienza di viaggio più sicura per i passeggeri e gli equipaggi in tutta Europa”.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA A ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma comunica: “Trenitalia informa che, fino al 04/03, per lavori di potenziamento infrastrutturale: alcuni Frecciarossa diretti a Fiumicino Aeroporto sono limitati a Roma Termini; alcuni treni Regionali della linea Fiumicino Aeroporto-Orte/Fara Sabina potrebbero subire variazioni di orario o di fermate, limitazioni e la cancellazione della fermata di Roma Termini”.

DELTA: LE OPERAZIONI RITORNANO ALLA NORMALITA’ DOPO L’IMPATTO DELLA SOUTHEAST WINTER STORM – I team Delta hanno ripristinato un servizio affidabile questo fine settimana dopo che la tempesta invernale Cora ha interrotto le operazioni nel sud-est. “Le operazioni Delta ad Atlanta e nel sud-est sono tornate alla normalità domenica dopo diversi cicli di condizioni meteorologiche invernali che hanno avuto un impatto sull’hub più trafficato del mondo venerdì. I team di Delta hanno lavorato diligentemente per limitare ulteriori cancellazioni e prendersi cura dei clienti durante l’evento meteorologico. I membri del team Delta continuano a lavorare diligentemente per riaccomodare i clienti i cui piani di viaggio sono stati interrotti. Un Minor and Unaccompanied Minor Embargo rimane in vigore per Atlanta fino a lunedì. Delta ha rinunciato alle checked bag fees fino alle 23:59. ora locale di sabato per i clienti che viaggiavanono su voli operati da Delta (questo escludeva i voli in partenza da AMS, che sono gestiti a terra dal partner KLM). I clienti che hanno già pagato per un bagaglio tra venerdì 10 gennaio e sabato 11 gennaio riceveranno un rimborso di queste tariffe per i bagagli nei prossimi giorni. Un travel waiver per alcune città del sud-est, tra cui Atlanta, è rimasto in vigore fino a sabato, offrendo ai clienti con prenotazioni esistenti ulteriore flessibilità per modificare o annullare i loro voli a causa della tempesta”, afferma Delta. “I clienti che hanno un volo notevolmente in ritardo o annullato possono rivedere le opzioni di volo e riprenotare il loro itinerario sull’app Fly Delta o su My Trips su delta.com. Se un volo viene cancellato e il cliente sceglie di non volare sul suo itinerario riprenotato, Delta avvierà un rimborso completo e automatico sulla forma di pagamento originale della parte non utilizzata del biglietto, dopo un periodo di attesa di 24 ore. Ulteriori informazioni sono disponibili nella Refund and Reimbursement section di delta.com“, conclude Delta.

RAYTHEON: CONTRATTO PER SM-6 BLOCK IA PRODUCTION – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 333 milioni di dollari dalla U.S. Navy per produrre Standard Missile-6 (SM-6) Block IA missiles. “SM-6 ha performance comprovate e questo contratto è un passo importante”, ha affermato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Dispiegato sulle U.S. Navy ships, SM-6 offre una comprovata capacità sfruttando il collaudato Standard Missile airframe and propulsion system. È l’unico missile che supporta anti-air and anti-surface warfare and sea-based terminal ballistic missile defense in un’unica soluzione. SM-6 è stato lanciato con successo da varie navi della Marina degli Stati Uniti, imbarcazioni senza equipaggio e lanciatori a terra. Nel marzo 2024 SM-6 ha dimostrato le sue anti-missile capabilities intercettando con successo un medium-range ballistic missile target in mare durante la Flight Test Aegis Weapon System (FTM)-32 exercise. La produzione prevista da questo contratto sarà completata presso gli stabilimenti Raytheon di Tucson (Arizona), Huntsville (Alabama), Andover (Massachusetts) e Dine (Nuovo Messico), con conclusione prevista entro il 2027”, conclude Raytheon.

TEXTRON SYSTEMS PRESENTA LE TSUNAMI™ AUTONOMOUS MARITIME SURFACE VESSELS – Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., ha annunciato oggi l’introduzione della sua TSUNAMI™ family of autonomous maritime surface vessels. Progettata per soddisfare le esigenze del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e dei suoi alleati riguardo una flotta versatile e prontamente disponibile di multi-mission uncrewed assets che collaborano efficacemente in tutta la flotta, la famiglia TSUNAMI è una soluzione a basso costo e rapidamente implementabile che abbina oltre 40 anni di esperienza di Textron Systems in multi-domain autonomous vehicle e la maturità delle capacità di produzione e progettazione. Utilizzando le imbarcazioni affidabili e ad alte prestazioni di Brunswick Corporation, Textron Systems ha sviluppato la famiglia di prodotti TSUNAMI con il suo collaudato CUSV® based autonomy control system. Textron Systems è l’ideatore del CUSV, che è stato adattato con successo per diventare il primo small USV program della Marina.

ROLLS-ROYCE SELEZIONA DESIGN PARTNER PER IL DERBY SITE EXPANSION WORK – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Submarines ha annunciato la nomina congiunta di AtkinsRéalis e Mott MacDonald come nuovi fissile design partners, una pietra miliare fondamentale nell’ampliamento del suo sito di Raynesway. Sia AtkinsRéalis che Mott MacDonald sono società di consulenza ingegneristica e di sviluppo di fama mondiale che vantano una vasta esperienza di lavoro su progetti importanti, complessi e di alto profilo. A giugno 2023 è stato annunciato che Rolls-Royce sta pianificando di raddoppiare le dimensioni del suo Submarines site a Derby, per soddisfare la crescita della domanda da parte della Royal Navy e come risultato dell’annuncio AUKUS dell’anno scorso. Questo aumento della domanda vedrà la costruzione di nuove strutture di produzione e uffici e creerà 1.170 ruoli qualificati in una gamma di discipline, tra cui produzione e ingegneria. Poiché il lavoro si svolgerà all’interno del nuclear licensed site di Raynesway, la progettazione e la costruzione di fissile facilities aggiunge un livello di complessità e rigore superiore a quello delle costruzioni tradizionali. Lavorando come PROPEL joint venture, sarà il ruolo di AtkinsRéalis e Mott MacDonald progettare queste nuove strutture e lavorare con il fissile construction partner in arrivo per realizzarle”.