Qatar Airways Group intraprende la sua Annual Safety and Security Campaign

Qatar Airways Group ha lanciato oggi il suo annual safety and security awareness event, che mira a rafforzare la cultura della sicurezza in tutte le sue business operations.

“Con il tema ‘It Begins With You and Continues With Me’, l’evento è stato lanciato al Plaza Doha, dal Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer.

Ospitato in collaborazione con numerosi partner provenienti da tutto il Qatar, tra cui il Ministry of Interior, Mowasalat (Karwa) and Hamad Medical Corporation, l’evento è supportato da numerose divisioni, sussidiarie e aziende di Qatar Airways Group, tra cui Qatar Aviation Services, Qatar Aircraft Catering Company, Qatar Duty Free, Discover Qatar, Hamad International Airport e Oryx International School“, afferma Qatar Airways.

Durante il suo discorso di apertura, l’ing. Al-Meer ha espresso la sua gratitudine ai dipendenti di Qatar Airways Group e alle organizzazioni partecipanti: “La collaborazione rimane l’approccio più importante per promuovere sustainable safety and security. L’approccio di partnership odierno sottolinea la visione condivisa del nostro Paese e la dedizione al raggiungimento dell’obiettivo comune di offrire un safe and secure air transport network”.

“L’evento presenta stand espositivi che saranno aperti tutti i giorni dalle 11:00 alle 15:00 del 12 gennaio e dalle 8:00 alle 14:00 del 13 e 14 gennaio. L’evento offre attività coinvolgenti tra cui quiz per lo staff, dimostrazioni dal vivo, giochi, nonché gare a squadre, competizioni e riconoscimenti”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Risk Officer, Mr. Ashish Jain, ha affermato: “Quando si tratta di safety and security in Qatar Airways Group, esploriamo continuamente modi nuovi e innovativi per fornire e soddisfare gli obiettivi. Sono orgoglioso della collaborazione che ha avuto luogo tra le nostre divisioni, sussidiarie e aziende e i nostri partner esterni per produrre un evento di eccezionale successo per tutti i Qatar Airways Group employees”.

“Tra gli stand espositivi, l’esposizione del Ministero degli Interni mette in risalto il lavoro delle sue varie sezioni, tra cui il Directorate of Civil Defence, General Directorate of Drug Enforcement and General Directorate of Traffic, mentre la Karwa Academy, una Mowasalat entity, espone safe driving initiatives che mettono in risalto la sicurezza stradale. La Hamad Medical Corporation presenta la sua Kulluna Healthy Heart campaign di successo.

Qatar Airways, Skytrax 2024 World’s Best Airline winner, vola verso oltre 170 destinazioni dalla sua pluripremiata casa, l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)