Iberia rilancia il servizio Air Shuttle aggiungendo due nuove tariffe

Iberia aggiorna l’Air Shuttle service tra Madrid e Barcellona, per adattarsi ai nuovi tipi di clienti aziendali e alle loro esigenze, con due nuove tariffe: la tariffa FLEXIBLE Air Shuttle, che offre tutti i vantaggi dell’Air Shuttle tradizionale, a un prezzo fisso; la tariffa COMFORT Air Shuttle, che offre servizi essenziali a un prezzo più competitivo, a seconda di quanto in anticipo viene effettuato l’acquisto.

Queste due nuove tariffe si aggiungono alla tariffa Business Air Shuttle esistente, che rimane invariata.

“La tariffa Flexible Air Shuttle è pensata per i clienti che desiderano usufruire di tutte le funzionalità più popolari dell’Air Shuttle a un prezzo fisso. Questa tariffa include: bagaglio registrato fino a 23 kg; selezione del posto a scelta del cliente, inclusi Economy front seats and XL seats; accesso al Fast Lane security control; priority boarding; cambio gratuito in qualsiasi momento, senza penali o pagamento della differenza di tariffa; cambio del biglietto per i passeggeri che non si presentano; rimborsi consentiti, senza costi; open ticket incluso; 1 Avios aggiuntivo da aggiungere al saldo Iberia Plus.

Il prezzo della tariffa FLEXIBLE Air Shuttle è di 219€ a tratta per un viaggio di andata e ritorno.

La tariffa COMFORT Air Shuttle è pensata per i clienti che desiderano usufruire delle funzionalità principali a un prezzo più conveniente, che varia a seconda del momento in cui viene effettuato l’acquisto. Include: esclusivi customer service desks in aeroporto; accesso al Fast Lane security control; priority boarding – Group 2; selezione del posto, inclusi Economy front seats and standard; modifiche gratuite il giorno del volo per volare lo stesso giorno; modifiche consentite, un giorno prima della partenza pagando la differenza di tariffa; rimborso consentito con una commissione di 45€; 1 Avios aggiuntivo da aggiungere al saldo Iberia Plus.

Il prezzo di questa tariffa varia da 149€ a 199€ a viaggio.

Entrambe le tariffe consentono ai clienti di gestire i propri voli in modo semplice e fluido sui canali digitali di Iberia, sia nell’app che su iberia.com: https://www.iberia.com/es/air-shuttle/“, afferma Iberia.

“La rotta Madrid-Barcellona è la principale rotta domestica di Iberia, che collega entrambe le città con un massimo di 14 voli giornalieri per tratta, con voli in partenza ogni 30 minuti nelle ore di punta e ogni ora durante il resto della giornata. Il servizio copre tutte le fasce orarie, dalle 6:45 alle 21:35, adattandosi alle esigenze di tutti i clienti.

L’Iberia Air Shuttle offre un’area esclusiva negli aeroporti di Madrid e Barcellona dove i clienti possono effettuare il check-in e ottenere le carte d’imbarco presso i nuovi chioschi self-service.

A Madrid, l’Air Shuttle ha una nuova area di 25 m2, con due conventional check-in desks e due self-service kiosks, adattati per i clienti che utilizzano wheelchairs. Dispone inoltre di schermi informativi che mostrano la disponibilità dei posti per i prossimi voli per facilitare i cambi. La sua posizione è eccezionalmente comoda, poiché si trova tra le due fast lanes attualmente offerte ai clienti Air Shuttle, la Fast Track per i clienti Business e la Fast Lane, per i clienti che viaggiano in classe Economy.

Inoltre, sia all’aeroporto El Prat che a quello di Madrid-Barajas, questi sportelli, il controllo di sicurezza e la sala VIP si trovano vicino ai gate di imbarco dell’Air Shuttle, consentendo ai clienti di arrivare al gate di imbarco solo 15 minuti prima della partenza del volo.

Il Madrid-Barcelona Air Bridge ha appena festeggiato il suo 50° anniversario ed è uno dei servizi di trasporto più emblematici della Spagna. Fin dalla sua inaugurazione, ha svolto un ruolo chiave nel collegamento aereo tra le due città più importanti del paese, facilitando lo spostamento di milioni di passeggeri e contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e sociale di entrambe le regioni.

Il 4 novembre 1974 decollò il primo volo dell’Air Shuttle, operato da un Boeing B727, battezzato “Aragón”. Nel suo periodo iniziale, l’Air Bridge operò 13 voli giornalieri in entrambe le direzioni, senza prenotazione, e altri 4 con prenotazione. I voli venivano effettuati ogni ora, con voli extra nelle ore di punta.

Nel 1999 l’Air Bridge celebrò il suo 25° anniversario chiamando un Boeing B757 “Puente Aéreo”. I sindaci di entrambe le città dell’epoca, Jose María Álvarez del Manzano e Joan Clos, posarono per i media sull’aereo”, conclude Iberia.

