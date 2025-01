SWISS introduce TWINT come nuovo metodo di pagamento

Swiss International Air Lines (SWISS) ha ulteriormente ampliato le opzioni di pagamento dei suoi clienti. “I viaggiatori SWISS possono ora acquistare i loro biglietti aerei utilizzando il TWINT payment system della Svizzera, sia sull’app SWISS che su swiss.com. Ulteriori servizi correlati al volo, come la prenotazione di un posto con più spazio per le gambe o il trasporto di bagaglio registrato aggiuntivo, possono anch’essi essere pagati tramite TWINT come parte della prenotazione del volo. L’opzione TWINT può essere utilizzata da chiunque sia registrato per farlo per qualsiasi volo SWISS dalla Svizzera. Gli utenti TWINT che effettuano la prenotazione del volo tramite l’app SWISS dovranno anche avere installata l’ultima versione dell’app SWISS“, afferma SWISS.

“L’aggiunta di TWINT come ulteriore opzione di pagamento segna un altro passo nei nostri sforzi continui per offrire ai nostri clienti ancora più scelta dalla prenotazione del volo in poi e per rendere la loro esperienza di viaggio aereo il più semplice e personalizzata possibile”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Siamo da tempo fermamente impegnati nella Swissness presso SWISS e collaboreremo sempre con le aziende partner svizzere ovunque possibile. Quindi siamo ancora più lieti che i nostri clienti possano ora acquistare i loro biglietti SWISS anche utilizzando l’app di pagamento leader e popolare della Svizzera”.

“Siamo molto lieti di intraprendere questa nuova collaborazione con SWISS”, aggiunge Adrian Plattner, Chief Sales Officer, TWINT. “Le nostre aziende condividono la visione di offrire ai nostri clienti in Svizzera un top-class booking and payment product e un servizio eccezionale. Unendo TWINT e SWISS, stiamo rafforzando l’esperienza utente e stiamo riunendo la compagnia aerea leader della Svizzera con il suo sistema di pagamento più popolare”.

