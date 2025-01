Torna la campagna “Super Sconti” di easyJet

easyJet informa: “easyJet lancia oggi la campagna “Super Sconti”: un’opportunità che offre a 300.000 viaggiatori la possibilità di volare verso le loro destinazioni preferite approfittando di biglietti scontati del 20%.

In un anno ricco di ponti, i passeggeri easyJet hanno l’occasione di scegliere tra numerosi voli disponibili in sconto sul sito a partire da oggi, 20 gennaio, per viaggiare dal 3 febbraio al 14 dicembre 2025 in tutta Europa.

Che si tratti di una fuga breve o di una lunga vacanza, la programmazione di easyJet offre spunti ideali per ogni esigenza, con offerte che invogliano a partire senza pensieri. La scelta è ampia, pensata per soddisfare ogni tipo di viaggio o vacanza, offrendo a chi desidera approfittare delle festività già nel calendario, la possibilità di pianificare con largo anticipo a tariffe imbattibili”.

“Quest’anno, in occasione del weekend pasquale del 19-20-21 aprile, i passeggeri di easyJet potranno volare da Milano Malpensa o Roma Fiumicino per raggiungere Bordeaux, una meravigliosa città francese famosa in tutto il mondo per il suo vino e per le sue attrazioni, come il Porto della Luna, patrimonio dell’UNESCO dal 2007, e il Museo del Vino e del Commercio.

Un’altra meta interessante nelle vacanze pasquali è Basilea, raggiungibile da diversi aeroporti italiani, tra cui Napoli. Crocevia europeo ricco di storia, cultura e bellezze naturali, Basilea offre attrazioni imperdibili come il Giardino Botanico e lo Zoo di Basilea, uno dei più antichi d’Europa.

Per il fine settimana lungo del 25 aprile, easyJet permette di raggiungere diverse destinazioni imperdibili a prezzi scontati. Tra le destinazioni raggiungibili da Milano Linate, può essere l’momento ideale per esplorare Vienna o Bruxelles (quest’ultima raggiungibile anche da Roma Fiumicino), per visitare rispettivamente il maestoso Palazzo Schönbrunn, simbolo dell’opulenza imperiale; e il Museo René Magritte, dedicato al celebre pittore belga e maestro del Surrealismo.

Per chi parte da Roma Fiumicino, può essere l’occasione perfetta per scoprire le bellezze culturali e naturali di Zurigo e Ginevra.

Quali mete migliori per il ponte del 1° maggio di Ibiza e Atene? Due destinazioni perfette da vivere con l’estate alle porte, tra le spiagge e la vivace vita notturna di Ibiza e la storia millenaria di Atene, entrambe raggiungibili da Napoli, ma anche da Milano Malpensa“, prosegue easyJet.

“Durante il weekend della Festa della Repubblica del 2 giugno, easyJet propone voli per Nizza, con partenza da Napoli, ma anche da altri aeroporti della penisola. Questa città è famosa non solo per le sue splendide spiagge ma anche per il meraviglioso centro storico.

Per Ferragosto, gli amanti del mare non resteranno delusi. Grazie ai Super Sconti, easyJet offre biglietti scontati per destinazioni marittime da sogno, per prenotare le vacanze in anticipo a prezzi imbattibili. Tra queste, Mykonos e Isole Baleari sono raggiungibili da Milano e Napoli e, sempre da Napoli, sono disponibili collegamenti per Dubrovnik e Spalato in Croazia (quest’ultima raggiungibile anche da Milano Linate).

Infine, per la Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre, che quest’anno cade di lunedì, è possibile concedersi un weekend lungo in una delle tante capitali europee come Oslo, Londra e Parigi, per vivere un’atmosfera magica durante il periodo natalizio, con mercatini e decorazioni incantevoli.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet fino al 3 febbraio incluso”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)