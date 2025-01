Istituto Alberghiero di Spoleto: masterclass sulle figure professionali dell’aviazione

L’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto annuncia un evento speciale nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per il settore dell’Accoglienza Turistica e del nuovo progetto di potenziamento in “Ground and Cabin Crew – Assistenti di Volo” che è partito ufficialmente da questo anno scolastico 2024-2025.

Mercoledì 29 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13, si svolgeranno due masterclasses di presentazione e formazione a cura dell’Accademia del Volo e della OMA S.p.A.

Promosso ed organizzato dal Dipartimento di Accoglienza Turistica, l’evento mira a fornire una panoramica dettagliata delle diverse figure professionali all’interno del mondo dell’aviazione, offrendo agli studenti un’opportunità unica di apprendimento e orientamento professionale.

La presentazione e la formazione saranno rivolte alle classi seconde del corso di Enogastronomia, alle classi terze, quarte e quinte del corso di Accoglienza Turistica.

L’evento sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica Roberta Galassi, dalla DSGA Maria Margherita Lezi, e vedrà la partecipazione, in qualità di moderatore d’eccezione, dell’Aviation Writer Emanuele Ferretti. Tra gli ospiti, per l’Accademia del Volo l’Accountable Manager dott. Marco Corridori, per OMA S.p.A. il Chief Strategy Officer dott. Daniele Tonti, il Senior Strategy and M&A dott. Andrea Batori e la Communication Analyst dott.ssa Elena Marcelli.

Con questa iniziativa, l’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto conferma il suo impegno costante nel promuovere il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro, offrendo ai suoi studenti opportunità formative e di crescita professionale sempre più ampie e diversificate come questa nell’affascinante mondo dell’aviazione.

(Redazione Md80.it)