Qatar Airways estende la partnership con il Paris Saint-Germain fino al 2028

Qatar Airways annuncia l’estensione della sua partnership con il Paris Saint-Germain (PSG) fino al 2028, riaffermando il suo impegno nei confronti di uno dei club calcistici più iconici al mondo, inaugurando una nuova era di collaborazione.

“Questo rinnovo rafforza il rapporto di lunga data tra Qatar Airways e il PSG, basato sui valori condivisi di eccellenza, ambizione e innovazione.

L’annuncio è stato fatto pochi giorni dopo la vittoria sul Manchester City F.C. allo stadio Parc des Princes nella UEFA Champions League, il principale torneo calcistico europeo in cui Qatar Airways detiene anche una forte presenza come “Official Airline Partner”. Per consolidare ulteriormente la loro alleanza, la partnership si estenderà a tutto Qatar Airways Group, coinvolgendo Qatar Duty Free e l’Hamad International Airport per creare un partnership ecosystem completo e coinvolgente. Il logo di Qatar Airways continuerà a comparire sulla maglia “rouge & bleu”, così come su tutti gli indumenti da allenamento e sulle maglie da riscaldamento in tutti i tornei nazionali e internazionali, tra cui la Ligue 1 e le competizioni UEFA”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer said, ha affermato: “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con il Paris Saint-Germain, un club che incarna lo spirito di eccellenza e innovazione. Questa collaborazione è una testimonianza della nostra visione condivisa di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo. Insieme, continueremo a ridefinire i confini di ciò che è possibile, sia in campo che nei cieli”.

Nasser Al-Khelaïfi, President of Paris Saint-Germain, ha affermato: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Qatar Airways, la compagnia aerea leader al mondo, fino al 2028. Questa collaborazione, fondata su eccellenza, creatività e innovazione, è stata esemplificata dalla rivoluzionaria conferenza stampa in volo a bordo di un volo Qatar Airways per dare il via al 2025. Insieme, continueremo a stabilire nuovi parametri di riferimento e a creare la storia negli anni a venire”.

“Il Paris Saint-Germain sta svolgendo un ruolo importante nell’ampio portafoglio di sponsorizzazioni di Qatar Airways e sta collegando e coinvolgendo il suo brand con centinaia di milioni di fan del club in tutto il mondo, offrendo al contempo esperienze uniche per premiare i suoi membri Privilege Club, che è il programma Frequent Flyer ufficiale del Paris Saint-Germain. Inoltre, Qatar Airways Holidays continuerà a offrire pacchetti di viaggio ufficiali per i tifosi del Paris Saint-Germain, portando gli appassionati di calcio da tutto il mondo a Parigi, per godersi la città e vedere alcuni dei migliori giocatori di calcio.

In qualità di leader del settore, Qatar Airways offre ai passeggeri il Wi-Fi gate-to-gate gratuito, garantendo una connettività senza interruzioni durante tutto il viaggio. Questa partnership unica con Starlink consente inoltre ai team del Paris Saint-Germain di rimanere connessi durante i loro viaggi con la sua fanbase globale in tempo reale. Questa tecnologia era in uso il 2 gennaio quando il team ha ospitato la prima conferenza stampa virtuale a bordo del volo Qatar Airways a 35.000 piedi di altezza nei cieli, prima di assicurarsi la French Cup contro il Monaco, una finale speciale che si è tenuta a Doha.

La partnership rinnovata sottolinea un impegno condiviso per aumentare il coinvolgimento dei fan e offrire brand experiences eccezionali. Introduce una serie di iniziative progettate per avvicinare i fan e i membri del Privilege Club all’azione. Tra queste, collaborazioni innovative che fondono perfettamente l’eleganza del Paris Saint-Germain con l’ospitalità di livello mondiale di Qatar Airways, offerte esclusive all’interno dell’ecosistema del Club e lifestyle experiences uniche che celebrano la sinergia tra i due brand iconici.

La partnership estesa continuerà a concentrarsi sulla creazione di campagne globali e opportunità di coinvolgimento dei sostenitori del PSG in tutto il mondo. Con il servizio pluripremiato di Qatar Airways e la crescente influenza del PSG sulla scena mondiale, questa collaborazione raggiungerà nuove vette nei prossimi anni”, prosegue Qatar Airways.

“Questa partnership segna un’altra pietra miliare nel portafoglio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, Formula 1®, UEFA, MotoGP, AFC, FC Internazionale Milano, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), Qatar Airways Premier Padel Tour, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team, e molte altre discipline tra cui Australian football, equestrian, kitesurfing, motor racing, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)