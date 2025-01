L’aeroporto di Ancona aderisce al progetto ideato da Enac: “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto”

Dall’inizio di quest’anno anche l’aeroporto di Ancona ha aderito al progetto “Autismo, in viaggio attraverso l’Aeroporto” ideato da Enac con la collaborazione di Assaeroporti, Aeroporti 2030 e le associazioni del settore. Per la realizzazione del progetto nello scalo marchigiano, la società di gestione Ancona International Airport si è avvalsa del coinvolgimento dell’associazione ANGSA Marche APS (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo).

Il progetto, che fa parte delle numerose iniziative che Enac promuove a tutela dei diritti di tutti i passeggeri, nessuno escluso, e in particolare delle persone che necessitano di un’assistenza dedicata, mira a rendere l’ambiente aeroportuale un luogo familiare, facilitando il rapporto tra i viaggiatori autistici e il personale degli scali.

“Con la realizzazione di questo progetto speriamo di poter rendere per i passeggeri autistici la permanenza nella nostra struttura più serena e piacevole possibile”, ha dichiarato il CEO, Dott. Alexander D’Orsogna. “Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della sede locale dell’ANGSA Marche APS soprattutto della sua presidente, Antonella Foglia e dei suoi collaboratori Daniele Owen e Donatella Pompei”.

“L’Enac accoglie con soddisfazione l’adesione dell’aeroporto di Ancona a questo importante progetto, avviato nel 2015, che ora include la quasi totalità degli scali nazionali e che si sta ampliando anche con l’adesione delle compagnie aeree e, in particolare, di ITA Airways che mette a disposizione delle persone con autismo un simulatore al fine di consentire di familiarizzare con l’esperienza del volo. Ringrazio tutte le persone, in tutti gli aeroporti, che quotidianamente, seguendo le linee guida dell’Enac, si adoperano per garantire un’assistenza sempre più personalizzata rispetto alle esigenze dei singoli passeggeri”, ha commentato il Direttore Generale f.f. dell’Enac, Fabio Nicolai.



Il progetto prevede la realizzazione di un opuscolo, che con immagini e con una terminologia semplificata vuole consentire al passeggero autistico di percorrere in modo virtuale tutte le varie fasi che si succedono dall’arrivo in aeroporto all’imbarco a bordo; di una brochure informativa indirizzata specialmente a genitori e/o accompagnatori. Una componente molto importante che fa parte del percorso, è la possibilità per le persone autistiche e per i loro accompagnatori di effettuare una visita di familiarizzazione dell’aeroporto di Ancona qualche giorno prima della partenza.

Per i dettagli e per avere maggiori informazioni sulle modalità di prenotazione della visita si consiglia di consultare la pagina web: https://www.ancona-airport.com/passeggeri/guida-al-passeggero/autismo/.

(Ufficio Stampa Enac)