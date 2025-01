Masterclass dedicata all’aviazione presso l’Istituto Alberghiero di Spoleto

Il 29 gennaio, presso l’Istituto Professionale Alberghiero G. De Carolis di Spoleto, si è svolta una masterclass dedicata al corso “Ground to Cabin Crew – Assistente di Volo”, promosso dal Dipartimento di Accoglienza Turistica (leggi anche qui).

L’incontro, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Roberta Galassi e dal professor Andrea Martoglio, ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione: l’Accademia del Volo e la OMA di Foligno, due eccellenze del territorio umbro.

L’Accademia del Volo ha approfondito i temi legati al pilotaggio di un aereo, illustrando nel dettaglio il percorso per diventare pilota di linea.

La OMA di Foligno, rappresentata da Daniele Tonti, ha raccontato agli studenti il forte legame tra il territorio e il settore aerospaziale, evidenziando come quest’ultimo impieghi migliaia di persone in tutta la regione e come aziende come la sua abbiano costantemente bisogno di nuove figure professionali.

Grazie a questa sinergia, l’Istituto De Carolis si conferma un punto di riferimento per la formazione, in particolare nel settore dell’aviazione. In futuro ospiterà altre personalità di spicco, continuando a offrire opportunità di crescita e sviluppo per i suoi studenti.

(Redazione Md80.it)