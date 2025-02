ANA HOLDINGS presenta i risultati dei primi nove mesi dell’anno finanziario 2024-25

ANA HOLDINGS ha recentemente annunciato i risultati dei primi nove mesi (1° aprile 2024 – 31 dicembre 2024) dell’anno finanziario 2024-25, che vedono un fatturato di 1.702,7 miliardi di yen (circa 10,3 miliardi di €) e un utile operativo di 171,2 miliardi di yen (circa 1 miliardo di €).

“L’implementazione della nostra strategia ha contribuito alla performance finanziaria positiva di questo trimestre, guidata da diversi fattori che danno ad ANA HD la fiducia di rivedere e aumentare le previsioni per l’intero anno”, ha dichiarato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President e Group Chief Financial Officer. “Continueremo a concentrarci su una crescita sostenibile che ci posiziona per catturare la domanda di viaggi e di merci”.

“ANA HOLDINGS INC. ha registrato un fatturato di 1.702,7 miliardi di yen (circa 10,3 miliardi di €) e un aumento del volume dei passeggeri, entrambi in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie alla forte domanda.

I ricavi dei passeggeri internazionali hanno raggiunto il livello record di 601,2 miliardi di yen (circa 3,6 miliardi di €), grazie alla solida domanda di viaggi in entrata in Giappone e alla forte domanda dal Giappone verso l’Europa e il Nord America. Anche la domanda leisure sulle rotte domestiche è stata elevata, con un record di utilizzo dei posti a sedere del 77% nel solo terzo trimestre.

Mentre le spese operative sono aumentate rispetto all’anno precedente a causa dell’impatto dello yen più debole e della maggiore manutenzione degli aeromobili associata all’ ampliamento delle operazioni, l’utile operativo è stato di 171,1 miliardi di yen (circa 1 miliardo di €), 7,0 miliardi di yen (circa 42,4 milioni di €) in più rispetto al previsto.

ANA HD ha rivisto e aumentato le previsioni per l’intero anno. Per il prossimo anno finanziario, ANA HD continuerà a catturare la domanda e a massimizzare la redditività in tutto il gruppo, pur gestendo una flotta operativa ridotta a causa dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili e dell’aumento della manutenzione dei motori”, afferma All Nippon Airways.

“Sia il numero di passeggeri internazionali che il fatturato sono aumentati rispetto all’anno precedente (rispettivamente +12% e +9%), soprattutto grazie alle forti rotte europee e nordamericane, che hanno catturato la domanda leisure e business proveniente dal Giappone, oltre alla robusta domanda di viaggi inbound verso il Giappone. Per quanto riguarda la rete di rotte internazionali, a ottobre è stata ripristinata la rotta Narita-Perth e a dicembre è stata inaugurata la rotta Haneda-Milano (leggi anche qui).

Anche a livello domestico sono aumentati i passeggeri (+7,2%) e il fatturato (+7,7%).

Per quanto riguarda le attività cargo internazionali, sia i volumi trasportati che il fatturato sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla forte domanda di merci tripartite tra Asia, Cina e Nord America, nonché a una moderata ripresa della domanda di merci principalmente legate alle automobili da e per il Giappone.

Passando al settore LCC, per quanto riguarda Peach, il volume dei passeggeri sulle rotte internazionali è aumentato, mentre quello sulle rotte domestiche è diminuito, a causa dell’assegnazione prioritaria di aeromobili alle rotte internazionali rispetto a quelle domestiche, per soddisfare la forte domanda di viaggi in entrata in Giappone. In aggiunta, il fatturato è aumentato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie alla parziale revisione delle tariffe sulle rotte domestiche. AirJapan, lanciato come nuovo vettore nel febbraio 2024, opera attualmente su tre rotte: Narita-Bangkok, Narita-Incheon e Narita-Singapore”, prosegue All Nippon Airways.

“Previsioni riviste per l’anno finanziario 2024-2025 (1° aprile 2024 – 31 marzo 2025). Nel terzo trimestre, il volume dei passeggeri internazionali e domestici è stato positivo, grazie alla forte domanda in entrata e a quella domestica per il tempo libero. Poiché si prevede che la domanda di passeggeri rimanga forte anche nel quarto trimestre, si prevede che i ricavi per l’intero anno saranno pari a 2.255,0 miliardi di yen (circa 13,6 miliardi di ).

Per quanto riguarda le spese, si prevede che il reddito operativo sarà di 180,0 miliardi di yen (circa 1 miliardo di €), a causa dell’aumento previsto delle spese di manutenzione, ecc. A causa di costi di compensazione superiori al previsto relativi agli aeromobili e ad altre voci, si prevede che l’utile ordinario sarà di 190,0 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di €) e l’utile netto attribuibile ai proprietari della società madre sarà di 140,0 miliardi di yen (circa 849 milioni di €)”, conclude All Nippon Airways.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)