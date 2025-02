Aeroporto di Bologna: a gennaio 675.000 passeggeri, +6,4 su gennaio 2024

Archiviato un 2024 dove per la prima volta è stato superato il muro dei 10 milioni di passeggeri con una crescita dell’8,1% sull’anno precedente, nel primo mese del 2025 l’Aeroporto Marconi di Bologna ha registrato 674.956 passeggeri, in aumento del 6,3% su gennaio 2024.

“Nel dettaglio, a gennaio i passeggeri su voli nazionali sono stati 156.948, in crescita del 2,4% sullo stesso mese del 2024, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 518.008, in aumento del 7,6% sul 2024.

I movimenti aerei sono stati 5.080, in crescita dell’1,8% su gennaio 2024, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.303 tonnellate, con un decremento del 5,6%”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Nella classifica delle destinazioni preferite di gennaio troviamo Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti. Seguono: Istanbul, Parigi Charles de Gaulle, Palermo, Madrid, Bucarest, Roma Fiumicino e Londra Heathrow.

Si evidenzia, in particolare, la crescita di Istanbul, che con un +11,5% balza al quarto posto della classifica, e il rafforzamento di Roma Fiumicino (+9,4%)”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)