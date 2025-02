News Brevi – 06.02.2025

AERONAUTICA MILITARE: KUWAIT, ESERCITAZIONE NOTTURNA PER ILRECUPERO DI PERSONALE IN CASO DI INCIDENTE AEREO – Si è svolta un’esercitazione presso il National Contingent Command Air/Task Force Kuwait (IT NCC AIR/TFA-K), finalizzata al perfezionamento delle tecniche operative di intervento per il recupero del personale rimasto isolato. Si è trattata della prima attività addestrativa di questa tipologia, eseguita di notte con l’utilizzo di apposite strumentazioni ed equipaggiamento, che ha visto la partecipazione del Task Group Araba Fenice, della Force Protection Unit e del Task Group Typhoon. Nel dettaglio, è stato simulato un incidente di un velivolo C-130J dopo il decollo, caduto in prossimità del perimetro aeroportuale, all’interno della propria “Area di responsabilità” e in ambiente infiltrato dal nemico. L’aeromobile a pilotaggio remoto, l’MQ9-A “Predator B”, ha svolto il ruolo di “On Scene Commander”, raggiungendo la zona dell’incidente per prendere contatti con il pilota isolato scortato da un Air Mobility Protection Operator (AMPO), localizzarlo e passare le informazioni alla Joint Personnel Recovery Cell (JPRC) che ha predisposto l’invio di un Quick Reaction Team (QRT) composto da un team di Fucilieri dell’aria per l’estrazione del pilota. Il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante dell’IT NCC AIR/TFA-K, ha sottolineato quanto sia importante mantenere ai massimi livelli la capacità di pianificare ed effettuare operazioni di emergenza, per reagire poi in modo efficace in scenari reali. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve, garantendo il comando e l’impiego sinergico e coordinato delle capacità fornite, schierate in Kuwait e Iraq e impegnate in attività di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), Air to Air Refuelling (AAR), trasporto aero strategico e tattico (Airlift), Electronic Warfare (EW), Medical Evacuation (Medevac) e sostegno logistico e amministrativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INCONTRO ENAC – ITA AIRWAYS, MEDSKY: CONSOLIDARE I RAPPORTI E ATTIVARE NUOVE ROTTE TRA ITALIA E LIBIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato ieri, 5 febbraio 2025, insieme al Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai, i vertici di ITA Airways e di MedSky Airways per consolidare i rapporti tra le compagnie aeree che operano voli da e per la Libia, a seguito della riattivazione dei collegamenti diretti da parte della compagnia italiana dello scorso 12 gennaio. Presenti all’incontro per ITA Airways il neo AD Joerg Eberhart e l’Accountable Manager Francesco Presicce, per Medsky Abubaker El Fortia, Kevin Craven e Sabri Mezran, per Avioitaliana Tiziana Bufacchi, per Enac il Direttore Trasporto Aereo e Licenze Daniela Candido. “Portiamo avanti un percorso avviato da tempo – ha dichiarato il Presidente Di Palma – su cui stiamo lavorando con il supporto di AISE e dell’Ambasciata italiana a Tripoli, rafforzato all’esito dell’incontro dello scorso dicembre con il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar. Si aprono nuove opportunità per entrambi i Paesi. I due vettori hanno anche espresso la volontà di collaborare al fine di ampliare i ponti per nuovi collegamenti in Africa e in Europa e incrementare le proprie rotte. Il trasporto aereo è sempre più centrale negli scambi economici e culturali tra popoli e nazioni. Va, quindi, un ringraziamento ad ITA e MedSky che supportano concretamente il legame tra l’Italia e la Libia, garantendo già 4 collegamenti settimanali tra Roma e Tripoli, pronti a raccogliere le nuove sfide del prossimo futuro che permetterà di sviluppare ulteriormente i collegamenti tra i due Paesi”. La compagnia MedSky Airways, infatti, ha chiesto l’attivazione dei collegamenti con Mitiga da Milano Malpensa e si è impegnata a fornire al più presto a Enac la documentazione necessaria per la valutazione della riapertura dell’Aeroporto di Bengasi, per connettere anche questa città.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER L’AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEM – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine da un paese NATO per il suo air command and control system 9AIR C4I. Il valore del contratto è di circa 250 milioni di corone svedesi. Le consegne inizieranno nel 2025. L’ordine è stato registrato nel quarto trimestre 2024. Il 9AIR di Saab consente all’utente di controllare il dominio aereo e spaziale. La sua offerta include il 9AIR C4I system, che fornisce flessibilità e scalabilità per managing weapons, sensors and communications in air and space operations. Il 9AIR portfolio di Saab comprende anche il 9AIR Trainer, che consente un addestramento efficace degli operatori sui sistemi C4I avanzati, e il 9CCIS, progettato per una pianificazione efficiente, gestione delle risorse e valutazione”. “Questo ordine evidenzia la competitività del nostro portafoglio di prodotti 9AIR e contribuirà ulteriormente alle capacità della NATO. Il nostro advanced Air Command and Control System fornisce supporto alla pianificazione, all’assegnazione di compiti e al controllo nell’intera gamma di possibili missioni e scenari”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance.

FLIGHT 5342: IL CARE TEAM DI AMERICAN HA RISPOSTO ALLA CHIAMATA – American Airlines informa: “Ogni anno, i membri del team di American Airlines si offrono volontari per entrare a far parte del CARE Team, un gruppo appositamente formato incentrato sul supporto di passeggeri, familiari, persone care e membri del team che sono stati colpiti da un incidente correlato alla compagnia aerea. Il CARE Team è stato creato in risposta all’Aviation Disaster Family Assistance Act (ADFAA) del 1996. Quasi 2.000 membri del team in tutta la compagnia aerea hanno ricevuto questa formazione completa per rispondere in tempi di crisi. Nella notte del 29 gennaio, American ha iniziato a inviare il suo CARE Team a Washington, D.C., e Wichita, Kansas, per supportare le famiglie dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio del Flight 5342. Oltre 220 membri del CARE Team hanno risposto immediatamente e disinteressatamente alla chiamata e hanno lavorato 24 ore su 24 per confortare e supportare le famiglie e le persone care. Rappresentano oltre 80 diversi dipartimenti da 30 sedi in tutto il Nord America. Per far parte del CARE Team, i membri del team devono completare una formazione intensiva, di più giorni e continua, guidata dall’Emergency Planning and Response team di American, che vanta decenni di esperienza nel fornire e formare altri su trauma-informed care. Il loro obiettivo è rispondere alle esigenze fisiche e logistiche immediate dei familiari e dei cari colpiti nel momento del bisogno. Le responsabilità includono la presenza per i familiari; il coordinamento degli accordi di viaggio; l’organizzazione di sistemazioni e di assistenza all’infanzia, agli anziani o agli animali domestici; la facilitazione e l’organizzazione del trasporto per riunioni critiche nelle settimane successive all’incidente; l’ottenimento di vestiti, articoli da toeletta e altri articoli necessari”. “Siamo uniti da una missione: essere certi che le famiglie dei nostri passeggeri e membri dell’equipaggio siano accudite nel modo più delicato, dettagliato e sensibile”. “Far parte del CARE Team significa lavorare dalle prime ore del mattino fino a tarda notte e rispondere alle chiamate a tutte le ore del giorno. Significa trascorrere un periodo indefinito lontano dal proprio attuale lavoro e dalle proprie case. Significa dedizione a tempo pieno. Centinaia di membri del team sono stati disposti a mettere da parte le proprie esigenze per supportare i nostri clienti. Perché l’assistenza, in qualsiasi forma, non si ferma mai”, conclude American Airlines.

ANA HD OTTIENE PER IL TRZO ANNO CONSECUTIVO UN ‘A LIST’ RANKING DAL CDP CLIMATE CHANGE – Per il terzo anno consecutivo, ANA HOLDINGS INC. ha ricevuto un ‘A List’ ranking per la sua trasparenza ambientale e la leadership nei confronti dei cambiamenti climatici da parte di CDP, un’organizzazione ambientale globale senza scopo di lucro. Questa distinzione rende ANA HD l’unico airline group al mondo a ricevere questo riconoscimento. “Questo terzo ‘A List’ ranking consecutivo conferma che la leadership e l’impegno costanti di ANA Group per l’azione per il clima e la trasparenza vengono riconosciuti dal pubblico”, ha affermato il Chief Sustainability Officer di ANA HD, Chikako Miyata. “Come unico airline group al mondo ad aver ottenuto questa distinzione, continueremo a perseguire la decarbonizzazione e a contribuire a una carbon-neutral society”. “Le ambiziose e continue iniziative di riduzione della CO2 di ANA HD, convalidate da SBTi, sono in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi per limited greenhouse gas emission targets. Per ridurre le emissioni di CO2 dalle operazioni degli aeromobili, ANA HD, in collaborazione con le parti interessate, si sta concentrando sui miglioramenti operativi, sull’introduzione di aeromobili a basso consumo di carburante e sugli sforzi per utilizzare SAF. ANA HD sta inoltre aggiornando le strutture e le attrezzature obsolete, acquistando contemporaneamente elettricità con certificati di combustibile non fossile per ridurre le emissioni delle strutture a terra. Inoltre, ANA HD sta conducendo uno studio sperimentale relativo ai veicoli aeroportuali. Lo studio si concentra sull’uso di diesel rinnovabile come carburante a basse emissioni di carbonio e sull’opportunità di ridurre le emissioni utilizzando veicoli elettrici. ANA HD divulga queste iniziative sui cambiamenti climatici e il loro impatto finanziario sulla gestione in conformità con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)”, conclude ANA HD.

KLM: INDAGINE SU DENUNCIA DI CONDOTTA INAPPROPRIATA – KLM informa: “KLM ha avviato un’indagine su possibili comportamenti inappropriati da parte dei dipendenti. Il motivo di questa indagine è una denuncia riguardante inappropriate digital messages sui colleghi. Il security department di KLM ha avviato un’indagine, supportata da un’agenzia investigativa esterna. KLM si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro e piacevole e non tollera comportamenti inappropriati. Se l’indagine rivela che si è verificata tale condotta o altro comportamento inappropriato, verranno prese delle misure. La nostra preoccupazione principale ora è per i colleghi che stanno attualmente subendo o hanno subito in precedenza comportamenti inappropriati. Possono contattare un team di esperti KLM per sporgere denuncia o ricevere assistenza, se necessario. Ogni denuncia verrà gestita con attenzione e riservatezza”.

F-35: ULTERIORI U.S. F-35 ARRIVANO IN GIAPPONE – F-35 informa: “Gli F-35 americani sono atterrati di recente in Giappone mentre l’U.S. Air Force rafforza le capacità nell’Indo-Pacifico. Gli F-35, assegnati al 134th Expeditionary Fighter Squadron della Vermont Air National Guard, si sono uniti ad altri F-35, F-22 e F-16 all’inizio di questo mese presso la base aerea di Kadena, in Giappone”. “I fighter forniranno costantemente avanzate fighter capabilities a supporto degli obiettivi dell’Indo-Pacific Command statunitense”, secondo il 18th Wing. “L’impiego di velivoli più avanzati e capaci a Kadena esemplifica l’impegno per la sicurezza indo-pacifica e il rafforzamento dei legami con il Giappone”, conclude F-35.

DELTA È UNDICESIMA FRA LE AZIENDE PIÙ AMMIRATE AL MONDO SECONDO LA RIVISTA FORTUNE – Delta è salita all’undicesima posizione nella classifica generale di Fortune, la più alta rispetto a qualsiasi altro vettore globale – la seconda compagnia segue al 28° posto. “Questo incredibile riconoscimento conferma ciò che già sappiamo essere la verità: le nostre persone sono il segreto del nostro successo”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Grazie al loro costante impegno per l’eccellenza, Delta continua a garantire ai suoi passeggeri un servizio di prim’ordine e un’operatività leader nel settore, cosa che abbiamo fatto per 100 anni e che intendiamo continuare a fare per altri 100”. “Un servizio sicuro e affidabile, unito a un’attenta cultura dell’assistenza, è ciò che rende Delta la scelta prioritaria per passeggeri. Alla base di questa solida fiducia nel brand c’è il prezioso lavoro di tutto il personale, il motivo per cui Delta è la compagnia aerea più premiata del settore. Delta ha consolidato la sua leadership nel settore con numerosi riconoscimenti di rilievo, tra cui il primo posto nella classifica di J.D. Power per la soddisfazione dei passeggeri di First/Business e Premium Economy nel suo North America Airline Satisfaction Study 2024, il Platinum Award di Cirium per l’elevata puntualità ed eccellenza operativa per il terzo anno consecutivo e il piazzamento al primo posto nella ricerca di Business Travel Magazine per il quattordicesimo anno consecutivo”, conclude Delta.

AIRPORT DAY ALL’AEROPORTO DI GENOVA – L’Aeroporto di Genova ha partecipato ad Airport Day – Aeroporti in pista per il Paese, l’iniziativa nazionale promossa da Assaeroporti, che ha coinvolto contemporaneamente tutti gli aeroporti italiani per sottolineare il ruolo strategico del settore aereo nello sviluppo economico, sociale e tecnologico del Paese. In occasione dell’Airport Day, l’Aeroporto di Genova ha scelto di dedicare il proprio focus all’importante iniziativa sociale “In volo per la Vita”, realizzata in collaborazione con Flying Angels Foundation e IRCCS Istituto Giannina Gaslini, con il sostegno della Regione Liguria. Nata a Genova nel 2012, Flying Angels Foundation è l’unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine: acquista per loro e per i loro familiari i biglietti aerei necessari a raggiungere rapidamente le strutture ospedaliere più adeguate oppure finanzia il volo di equipe mediche specializzate che possano risolvere più casi assieme direttamente in loco, mentre per le situazioni cliniche più gravi, organizza aeroambulanze con personale sanitario dedicati per assistere i piccoli in volo. In questo sistema, l’aeroporto è cruciale: per questo dal 2022 è attivo, anche a Genova, il progetto “Angeli Custodi”, con l’obiettivo di offrire assistenza in aeroporto ai bimbi gravemente malati e alle loro famiglie, che grazie ai voli finanziati da Flying Angels Foundation arrivano in Italia da tutto il mondo per essere curati. “Partecipare a questo Airport Day a Genova, nostra casa e città natale, ha per noi un significato particolare. Sin dall’inizio, Genova ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del nostro progetto sociale, unico al mondo, grazie all’eccellenza dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini e al supporto dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, il primo a collaborare con noi e che, insieme alla rete di Assaeroporti, ci è sempre stato accanto in modo concreto”, ha dichiarato Vittorio Doria Lamba, Vicepresidente di Flying Angels Foundation. “Dal 2012 ad oggi, abbiamo aiutato oltre 3.100 bambini provenienti da più di 90 Paesi, finanziando circa 6.000 biglietti aerei per loro e le loro famiglie. Oltre 250 di questi piccoli pazienti sono stati curati al Gaslini: 112 di loro sono atterrati all’Aeroporto di Genova. 10 le aeroambulanze finanziate da Flying Angels arrivate nello scalo genovese. Risultati straordinari, resi possibili grazie al sostegno di tanti donatori e alla rete di solidarietà che vede nell’Istituto Giannina Gaslini e nell’Aeroporto di Genova due nodi fondamentali. Una collaborazione che dimostra come competenze, risorse e impegno possano trasformare un viaggio in una concreta possibilità di vita”. Da anni l’Istituto Gaslini lavora in sinergia con l’Aeroporto di Genova per accogliere e curare bambini provenienti da tutto il mondo. Questo impegno è reso possibile anche grazie al supporto di realtà come Flying Angels, Abeo e Il Sogno di Tommi, che coadiuvano i trasferimenti dei piccoli pazienti, garantendo viaggi sicuri, sia in aereo che via terra, dal loro Paese d’origine fino al Gaslini.

JETBLUE LANCIA IL FREE GEOGUESSR GAME – JetBlue ha annunciato una partnership con GeoGuessr per lanciare un gioco gratuito a brand JetBlue per gli appassionati di viaggi e giochi. In arrivo l’8 febbraio, Guess-tination di JetBlue invita i giocatori ad aumentare le proprie conoscenze di viaggio mentre esplorano dieci popolari destinazioni JetBlue e apprendono le tariffe basse giornaliere della compagnia aerea. “Guess-tination di JetBlue ispirerà giocatori e viaggiatori a esplorare il mondo in modi entusiasmanti che possono trasformarsi in esperienze di vita reale”, ha affermato Jayne O’Brien, head of marketing and customer support, JetBlue. “Con un gameplay divertente e semplice, stiamo stimolando l’immaginazione per aiutare i nostri clienti a scoprire la loro prossima avventura attraverso il network di JetBlue”. “JetBlue, un disruptor del settore, continua a promuovere modi nuovi e creativi per entrare in contatto con i clienti. Con Guess-tination e la sua campagna multicanale, JetBlue porta un tocco giocoso al viaggio”, conclude JetBlue.

LOCKHEED MARTIN SI AGGIUDICA UN THAAD DEVELOPMENT CONTRACT – La Missile Defense Agency (MDA) ha assegnato a Lockheed Martin un follow-on development contract per il Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Weapon System. Questo indefinite delivery/indefinite quantity (IDIQ) contract supporta lo sviluppo continuo delle capacità del THAAD Weapon System nei prossimi cinque anni, con due opzioni di estensione, per un periodo di esecuzione fino a 10 anni. Il contratto ha un valore massimo di 2,8 miliardi di dollari se entrambe le opzioni vengono esercitate. Questo sviluppo migliora le capacità del THAAD contro minacce sempre più complesse. “Il THAAD interceptor è un deterrente efficace contro una serie di ballistic missile threats e siamo lieti di continuare a migliorare le sue capacità per i nostri clienti attuali e futuri”, ha affermato Dan Nimblett, vice president, Upper Tier Integrated Air and Missile Defense at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Questo nuovo contratto segue il THAAD Advanced Capability Development contract, assegnato nel 2012, e si baserà sulle attuali capacità del sistema.