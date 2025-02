La Lufthansa Allegris cabin è ora prenotabile per altre destinazioni

Lufthansa informa: “D’ora in poi, i viaggiatori possono prenotare voli con Lufthansa Allegris verso altre destinazioni e selezionare special Allegris seats. Dal 30 marzo, la nuova cabina a lungo raggio sarà disponibile anche da Monaco a San Diego e New York-Newark (da metà aprile) e dall’inizio di agosto anche ininterrottamente per Charlotte. Il collegamento per Bengaluru continuerà a essere offerto. Gli ospiti che hanno già prenotato un posto su questi voli possono aspettarsi un upgrade gratuito a un Allegris seat. I passeggeri possono inizialmente provare la nuova First Class con le sue suite esclusive sui voli per San Francisco, Chicago, San Diego, Shanghai e Bengaluru“.

“Sono lieto che stiamo offrendo ai nostri ospiti Lufthansa Allegris su sempre più rotte. Solo per i voli verso gli Stati Uniti, i clienti possono scegliere tra cinque destinazioni da Monaco”, afferma Heiko Reitz, Chief Customer Officer, Lufthansa Airlines. “Attualmente abbiamo nove A350-900 con Allegris a bordo presso Lufthansa, sei dei quali offrono già ai nostri clienti la nuova, esclusiva First Class. Nel complesso, i nostri nuovi interni di cabina sono estremamente apprezzati dagli ospiti, con tassi di soddisfazione in Business Class di oltre il 90%”.

Tutte le destinazioni Allegris dal 30 marzo:

– San Francisco

– Shanghai

– Chicago

– New York-Newark (dal 15 aprile)

– San Diego

– Charlotte (continuamente verso Charlotte)

– Bengaluru

“Per le prenotazioni in Business Class, la Classic Seat reservation rimane gratuita. Ciò offre tutti i vantaggi della nuova classe di viaggio Allegris. I passeggeri possono anche prenotare posti con comfort aggiuntivo (la Business Class Suite, l’Extra Space Seat con spazio extra, il Privacy Seat vicino al finestrino e l’Extra Long Bed con un’area reclinabile di 2,20 metri) in anticipo tramite la prenotazione del posto a un costo aggiuntivo. I passeggeri possono scegliere tra il Privacy Seat e l’Extra Long Bed a partire da 100 euro e l’Extra Space Seat a partire da 130 euro.

La Lufthansa Business Class Suite è caratterizzata da pareti più alte, porte scorrevoli, spazio personale esteso e un monitor che misura fino a 68 centimetri. I passeggeri possono prenotare la loro suite personale in anticipo a partire da 400 euro. I passeggeri della Economy Class possono prenotare un posto con più spazio per le gambe a partire da 50 euro.

Come in precedenza, le suite in First Class possono essere prenotate in anticipo gratuitamente. Gli ospiti possono prenotare la Suite Plus per uso singolo a un costo aggiuntivo. La Suite Plus unisce inoltre il massimo comfort per l’ospite singolo all’opportunità unica di viaggiare insieme a un compagno di viaggio in una suite. In questo caso, gli ospiti della First Class possono prenotare esclusivamente tramite la First Class Hotline a tariffe speciali.

I frequent flyer più fedeli di Lufthansa Group godono di vantaggi molto speciali, per i quali fino all’80% delle seat options in Business Class può essere selezionato gratuitamente, a seconda del loro status”, prosegue Lufthansa.

“La Business Class Allegris è stata insignita dell’International Design Award 2024 e del German Design Award 2025. Le giurie sono rimaste particolarmente colpite dalle innovative seating options, che soddisfano le diverse esigenze dei viaggiatori. L’integrazione di elementi innovativi come il riscaldamento e il raffreddamento dei sedili offre un’esperienza di comfort eccezionale e consente un ambiente di viaggio personalizzabile. L’elevata riconoscibilità del brand della compagnia aerea è sottolineata anche dal convincente seating concept”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)