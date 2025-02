La nuova “Destination Unknown” adventure di SAS si esaurisce rapidamente

SAS informa: “SAS ha nuovamente offerto agli EuroBonus members l’opportunità di partecipare a un’esperienza di viaggio speciale in cui la destinazione rimane un mistero fino all’inizio del volo. Come l’ultima volta, i biglietti sono stati resi disponibili esclusivamente per i membri, solo per points, e sono andati esauriti in soli 4 minuti. La prossima edizione di “Destination Unknown” parte dall’aeroporto di Copenhagen il 4 aprile e questa è la seconda volta che SAS organizza questo evento”.

“Viaggiare significa scoprire e “Destination Unknown” è progettato per riaccendere l’entusiasmo di esplorare posti nuovi e inaspettati. C’è qualcosa di magico nel salire su un aereo senza sapere dove atterrerai. Elimina tutte le solite decisioni e pianificazioni, consentendo ai viaggiatori di immergersi completamente nell’esperienza”, afferma Aron Backström, VP Product & Loyalty, SAS.

“Il concetto è stato introdotto per la prima volta nel 2024, quando SAS ha riempito un intero aereo di membri EuroBonus per un viaggio a sorpresa ad Atene. La risposta è stata estremamente positiva, con il 96% dei partecipanti che ha affermato in seguito che si sarebbe iscritto a un altro viaggio in futuro.

Molti viaggiatori hanno sottolineato la gioia di lasciarsi alle spalle ogni pianificazione, rendendolo un’avventura davvero spensierata.

Il viaggio dell’anno scorso ha riunito partecipanti di età compresa tra 19 e 81 anni, provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti. L’edizione di quest’anno è stata accolta con lo stesso entusiasmo e ha registrato il tutto esaurito in un record tempo – in soli 4 minuti – attraendo ancora una volta un gruppo eterogeneo di avventurieri desiderosi di abbracciare l’ignoto”, prosegue SAS.

“Una delle cose più straordinarie del primo viaggio “Destination Unknown” è stata vedere la rapidità con cui perfetti sconosciuti hanno creato connessioni. Quando rimuovi tutte le aspettative e condividi un’avventura come questa, si crea un legame speciale tra i viaggiatori. L’eccitazione, la curiosità e il senso di essere parte di qualcosa di unico hanno reso l’esperienza indimenticabile per tutti a bordo”, prosegue Backström.

“I partecipanti al viaggio dell’anno scorso hanno descritto l’esperienza come liberatoria, con molti che hanno apprezzato la possibilità di viaggiare senza lo stress della pianificazione. Come ha detto un viaggiatore: “Passare troppo tempo a cercare un viaggio può togliere la gioia di esplorare qualcosa di completamente nuovo”.

Il prossimo Destination Unknown trip partirà da Copenhagen Airport e si svolgerà dal 4 al 7 aprile”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)