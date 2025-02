News Brevi – 26.02.2025

AEROPORTO “PAGLIANO E GORI” DI AVIANO: 2° MEETING INTERFORZE DEI PRESIDENTI SGMT E SOTTUFFICIALI DI CORPO – Martedì 18 Febbraio 2025, si è svolto presso l’Aeroporto “Pagliano e Gori” di Aviano il 2° Meeting Interforze dei Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa (SGMT) e dei Sottufficiali di Corpo dell’Esercito Italiano della Provincia di Pordenone. L’incontro, organizzato dal 1° luogotenente Vito LORUSSO Presidente dei SGMT dello stesso aeroporto, ha visto la partecipazione di oltre una dozzina di rappresentanti dell’Esercito Italiano in qualità di Sottufficiali di Corpo presso le rispettive caserme del pordenonese insieme ai rappresentanti del 2° Stormo e del 313° Gruppo PAN di Rivolto (UD) nonché i Presidenti del 51° Stormo di Istrana (TV) e del 3° R.M.A.A. di Treviso. Lo scopo del meeting è stato quello di implementare la sinergia tra i diversi rappresentanti dei Reparti attraverso la condivisione delle proprie esperienze. Ad arricchire il confronto, ha contribuito anche la presenza del Chief Master Sergeant Cesar FLORES che ricopre lo stesso incarico di “Command Chief” per il 31° Fighter Wing USAF di stanza presso l’aeroporto friulano. Il Comandante dell’Aeroporto “Pagliano e Gori”, Col. LA LUCE Salvatore, ha aperto la sessione con un suo intervento attraverso il quale ha voluto rimarcare l’importanza della figura del Presidente SGMT in A.M. o del Sottufficiale di Corpo nell’Esercito Italiano, in un contesto storico in cui risulta fondamentale la centralità della risorsa umana, anche in prospettiva futura. Questo è il motivo, ha sottolineato il Comandante, per cui è essenziale sapersi confrontare con le nuove generazioni e avere la capacità di trasmettere le conoscenze e le professionalità necessarie a chi rappresenta il futuro per le Forze Armate. L’incontro è proseguito con il confronto tra i presenti durante il quale, ognuno ha avuto la possibilità di dare il proprio contributo con testimonianze dirette che hanno riguardato i rispettivi Reparti. Attraverso l’analisi delle varie esperienze rappresentate si è potuto constatare ancora una volta quanto l’assolvimento dei propri compiti nell’incarico ricoperto, può rappresentare uno strumento efficace che coadiuva il Comandante nella propria azione di Comando e allo stesso tempo, un riferimento per il personale attraverso l’ascolto. La giornata è proseguita con la visita alla Sala Espositiva di Reparto e successivamente con quella di alcune articolazioni del Comando Aeroporto tra cui la Torre di Controllo, il Radar e il 31st Maintenance Group del Reparto statunitense: realtà operative ove operano soprattutto Sottufficiali e Graduati a dimostrazione del fatto che, detto personale, rappresenta il cuore pulsante e la forza lavoro imprescindibile della Forza Armata. L’Aeroporto di Aviano ha come missione quella di garantire la sovranità nazionale e sovrintendere all’applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza di reparti USAF rischierati sull’aeroporto, supervisionare l’attività di volo e operativa dei reparti di volo USAF rischierati e assicurare la Difesa della Base (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA IL SUO SUMMER 2025 SCHEDULE A BELFAST – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo Belfast Summer 2025 schedule con 19 rotte, tra cui una nuova rotta estiva per Kaunas, oltre a frequenze extra su altre popolari rotte estive come Malaga, Alicante e Malta, offrendo ai clienti più scelta e collegamenti regolari. Questa significativa crescita (+16%) è sostenuta dai 2 aeromobili Ryanair con base a Belfast, che rappresentano un investimento di 200 milioni di dollari e supportano oltre 1.000 posti di lavoro locali, stimolando al contempo il turismo durante tutto l’anno”. Il Chief Marketing Officer di Ryanair, Dara Brady, ha affermato: “Ryanair è lieta di annunciare il nostro Summer 2025 schedule per Belfast, con 19 rotte tra cui Kaunas per l’estate 2025, nonché voli extra verso altre famose destinazioni per le vacanze estive come Alicante, Malaga e Malta, offrendo ai cittadini/visitatori dell’Irlanda del Nord ancora più scelta alle tariffe più basse. Ryanair potrebbe crescere più rapidamente da/per Belfast e il Regno Unito in generale. Se il governo del Regno Unito vuole generare crescita, dovrebbe abolire la sua APD tax penalizzante e dannosa, che rende il Regno Unito non competitivo quando paesi dell’UE come Svezia, Ungheria, Irlanda e alcune regioni in Italia stanno abolindo le aviation taxes, ottenendo una crescita di traffico, turismo e posti di lavoro”. Dan Owens, Belfast International Airport CEO, ha affermato: “Da quando è tornato a Belfast International Airport, Ryanair ha offerto ai passeggeri locali una maggiore scelta e connettività con fantastiche rotte in offerta. L’annuncio di oggi, con 19 rotte durante il periodo estivo, inclusa la nuova rotta estiva per Kaunas in Lituania, non fa che aumentare questa offerta. I voli aggiuntivi per Alicante, Cracovia e Londra rafforzano la presenza di Ryanair nell’Irlanda del Nord e sono accolti calorosamente da tutti”.

SAAB E AALTO UNIVERSITY ESTENDONO LA LORO COLLABORAZIONE DI RICERCA PER UN ALTRO DECENNIO – Saab e Aalto University annunciano l’estensione della loro collaborazione di ricerca per altri 10 anni, fino al 2036. Il nuovo accordo include un investimento minimo di 10 milioni di euro, finalizzato a garantire la continuità della ricerca in aree chiave vitali per l’attività di Saab. Nel 2017 Saab ha avviato un’importante collaborazione di ricerca con Aalto University concentrandosi nelle seguenti aree: aree antenna technology, micro-electronics, radar signal processing, artificial intelligence and hydroacoustic sensing. Oggi, Saab e Aalto University annunciano la continuazione della collaborazione con un investimento minimo di 10 milioni di euro, che copre il periodo 2027-2036. “La storia di successo di Saab si basa su un’innovazione costante. Per mantenere questa posizione, dobbiamo comprendere e trarre vantaggio dalle tecnologie emergenti in prima linea nella ricerca attuale. La collaborazione con la Aalto University mostra chiaramente i vantaggi della cooperazione tra mondo accademico, industria e governo per soddisfare le nostre esigenze comuni”, afferma Micael Johansson, President and CEO of Saab. “La collaborazione con Saab offre ad Aalto University l’opportunità di investire nella ricerca a lungo termine in aree chiave della tecnologia all’avanguardia. Grazie all’accordo, Aalto University sarà in grado di espandere e approfondire le sue attività di ricerca nel settore e formare nuovi esperti”, afferma l’Aalto University President, Ilkka Niemelä. Ad oggi, il programma ha prodotto otto dottori di ricerca, con altri tre che dovrebbero completare i loro studi nel corso del 2025. Inoltre, sono stati conferiti numerosi master in campi direttamente pertinenti alle attività di Saab. Molti laureati si sono uniti ai Saab product development teams in Tampere, dove ricoprono posizioni chiave nello sviluppo di nuovi sensor products. L’estensione del contratto sottolinea l’impegno di Saab e di Aalto University nel rafforzare ulteriormente la loro collaborazione, garantendo il continuo perseguimento dell’eccellenza accademica e della ricerca strategica che guiderà l’innovazione per gli anni a venire.

EASA RILASCIA LE REVISED CLASS AND TYPE RATING LISTS – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato un update delle update Class and Type Rating and Endorsement Lists insieme alle relative note esplicative, integrate da tre appendici. Rispetto alla Class and Type Rating and Endorsement List – Aeroplane pubblicata in precedenza, è stata aggiunta la SET class per garantire la conformità con la normativa applicabile (Commission Regulation (EU) No 1178/2011). Le note esplicative ora includono un paragrafo di chiarimento su single and multi-pilot privileges endorsements, che sarà utile per le National Competent Authorities (NCAs) e per gli esaminatori.

L’EASA PUBBLICA UNA BRIEFING NOTE SUI SAF PRICES NELL’UNIONE EUROPEA – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato la “2024 Aviation Fuels Reference Prices for ReFuelEU Aviation” briefing note, che fornisce i key reference prices per SAF e altri aviation fuels pertinenti per l’Unione Europea (UE). La briefing note presenta i 2024 average prices per aviation fuels ammissibili ai sensi del ReFuelEU Aviation Regulation e dei conventional aviation fuels (CAF). Questi prezzi medi sono destinati a fungere da riferimento per gli Stati membri dell’UE nella determinazione delle sanzioni ai sensi del ReFuelEU Aviation Regulation e per il meccanismo di supporto per l’uso di SAF ai sensi della EU Emissions Trading Scheme Directive (EU ETS). Il briefing note funge da pre-pubblicazione degli aviation fuels reference prices che saranno inclusi nel primo EASA technical report, la cui pubblicazione è prevista per settembre 2025 e fornirà una valutazione completa dello stato di conformità delle parti obbligate ai sensi del ReFuelEU Aviation Regulation, nonché sullo stato e lo sviluppo del SAF market nell’UE e nei suoi Stati membri.

L’UNITED SUSTAINABLE FLIGHT FUND INVESTE IN HEIRLOOM PER SCALARE LA DIRECT AIR CAPTURE – United ha annunciato oggi che l’UAV Sustainable Flight Fund ha effettuato un investimento nella direct air capture (DAC) company Heirloom, aggiungendo la tecnologia di riduzione del carbonio misurabile e quantificabile di Heirloom al suo già solido portafoglio di strategie di decarbonizzazione. Il fondo ha anche stipulato un accordo per il diritto di acquistare fino a 500.000 tonnellate di carbon dioxide removal (CDR) da consegnare per la produzione di sustainable aviation fuel o da immagazzinare permanentemente sottoterra. La tecnologia già collaudata e scalabile di Heirloom accelera il potere naturale del limestone di catturare la CO2 direttamente dall’aria, rendendola potenzialmente una delle vie più economiche per rimuovere l’anidride carbonica. “La cattura del carbonio è una delle vie energetiche in più rapida crescita del nostro Paese”, ha affermato Andrew Chang, head of United Airlines Ventures. “In UAV, il nostro obiettivo principale è trovare soluzioni per la decarbonizzazione che siano redditizie. La tecnologia di Heirloom si allinea direttamente con questo obiettivo, offrendo un approccio scalabile e commercialmente valido e integra l’impegno di United per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050”. “Siamo incredibilmente orgogliosi di dare il benvenuto allo United Sustainable Flight Fund come investitore e di lavorare con loro per ampliare la nostra DAC technology”, ha affermato Shashank Samala, CEO di Heirloom. “Utilizzando la DAC come strumento che può sia ridurre notevolmente le emissioni di CO2 dall’aviation fuel sia rimuovere le emissioni residue, stiamo tracciando un vero percorso verso una Net Zero aviation”. Heirloom segna il terzo carbon capture investment di United, ma il primo in un’azienda che commercializza la direct air capture technology.

SABRE LANCIA LE OFFERTE NDC DI LATAM – Sabre Corporation, azienda leader a livello globale nella tecnologia per il settore dei viaggi, ha annunciato oggi il lancio delle offerte New Distribution Capability (NDC) di LATAM in più paesi. L’integrazione dei contenuti NDC di LATAM nel marketplace di Sabre consentirà alle agenzie di viaggio e agli acquirenti di viaggi di accedere in tempo reale all’intera offerta di LATAM. Questo accordo comprende tutte e sette le compagnie aeree passeggeri del gruppo LATAM. “In LATAM, siamo fermamente impegnati a offrire esperienze eccezionali ai viaggiatori che serviamo e a collaborare con i nostri partner del settore per raggiungere questo obiettivo. Grazie all’integrazione delle capacità NDC di Sabre, possiamo garantire alle agenzie di viaggio un accesso più ampio alla nostra gamma di prodotti”, ha dichiarato Tomás Covarrubias, Senior Vice President Revenue, Sales & Distribution di LATAM Airlines Group. “Questa partnership strategica ci consente di migliorare il modo in cui interagiamo con i nostri clienti e di rispondere in modo più efficace alle loro diverse esigenze e preferenze. Siamo entusiasti di continuare a innovare insieme a Sabre e a promuovere l’evoluzione della distribuzione dei viaggi”. “Sabre continua a guidare l’innovazione e la modernizzazione nel settore dei viaggi”, ha affermato Kathy Morgan, Senior Vice President Product Management – Distribution Experience, Sabre Travel Solutions. “Il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio attraverso soluzioni solide e flessibili è dimostrato da questa collaborazione con LATAM. Questo traguardo rafforza il nostro obiettivo di fornire i contenuti, le capacità e l’esperienza di cui le agenzie di viaggio hanno bisogno per prosperare in un panorama di contenuti multicanale, inclusi gli NDC”.