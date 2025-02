SAS amplia la portata globale con nuove codeshare destinations tramite Air France-KLM

SAS sta ulteriormente rafforzando la sua rete globale estendendo il codeshare agreement con Air France-KLM, offrendo ora ancora più opzioni di viaggio ai clienti. “Per la prima volta in assoluto, i viaggiatori SAS avranno accesso a Fortaleza e Salvador de Bahia in Brasile, così come a Johannesburg e Città del Capo in Sudafrica. Questa espansione segna una pietra miliare significativa nell’impegno di SAS nel migliorare e rafforzare la connettività scandinava.

Attraverso le vaste reti di rotte di Air France e KLM, i clienti SAS possono prenotare senza problemi voli verso queste nuove destinazioni, insieme a un numero crescente di codeshare routes in Europa e oltre.

Questa codeshare expansion si aggiunge all’attuale codeshare agreement con Air France e KLM in Europa e da/per Tokyo“, afferma SAS.

“La nostra partnership con Air France-KLM continua a sbloccare nuove opportunità per i nostri viaggiatori e siamo entusiasti di offrire ora ai nostri clienti un viaggio a Fortaleza e Salvador de Bahia per la prima volta in assoluto”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS. “Questo è solo l’inizio: il nostro elenco di codeshare destinations continuerà a crescere, migliorando la connettività e la comodità sia per i clienti di SAS che per quelli dei nostri partner”.

“Con questa espansione, SAS offre ora una connettività estesa da e verso la Scandinavia, tra cui nuove destinazioni in Asia come Osaka e Bangkok, diverse nuove destinazioni in Brasile tra cui Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza e Salvador de Bahia, nonché Johannesburg e Città del Capo in Sudafrica.

I clienti possono prenotare il loro viaggio tramite il sito Web di SAS“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)