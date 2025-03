La French Air and Space Force acquista 22 PIlatus PC-7 MKX per il Basic Military Pilot Training

La French Procurement Agency, Direction Générale de l’Armement (DGA), ha selezionato il PC-7 MKX come nuovo training system per la French Air and Space Force. La flotta di 22 PC-7 MKX sarà utilizzata per fornire basic training ai piloti militari. Le consegne sono previste per il 2027.

“Nei primi giorni del 2025, Babcock France si è aggiudicata la prestigiosa gara d’appalto “Mentor 2” e un contratto di 17 anni per fornire training services basati sul PC-7 MKX.

Oltre ai 22 velivoli, il pacchetto includerà anche ground-based training tools, da fornire in parte in collaborazione con l’industria francese. Pilatus fornirà simulators, computer-based training and mission planning, debriefing system equipment.

L’Armée de l’Air et de l’Espace ha fornito advanced military pilot training sul Pilatus PC-21 e sull’associated training system presso la Base Aérienne 709 di Cognac-Châteaubernard dal 2018. I piloti ora si addestrano su 26 PC-21 che sono stati acquisiti in due lotti. Con l’introduzione del PC-7 MKX per il basic training, la Francia ora utilizzerà esclusivamente i trainer Pilatus per tutte le fasi del military pilot training“, afferma Pilatus Aircraft.

“La Pilatus PC-7 MKX platform presenta un nuovo cockpit design basato sulla Garmin G3000 PRIME avionics suite. È inoltre dotato di un Head-Up Display. Grazie alla comprovata competenza di Pilatus nello sviluppo di pilot training systems, il risultato è un avionics system eccezionalmente affidabile e intuitivo, progettato per fornire un training environment ideale fin dalle prime fasi dell’addestramento. Questo sviluppo congiunto segna la prima volta che Garmin ha integrato la sua tecnologia G3000 PRIME per consentire l’uso di custom user-defined displays. Sfruttando i punti di forza di entrambe le aziende, il DNA della Pilatus military pilot training philosophy è stato fuso con l’adattabilità e l’open system architecture expertise di Garmin per produrre una suite avionica all’avanguardia destinata a rivoluzionare il military training market”, prosegue Pilatus Aircraft

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha commentato il contratto come segue: “È un grande onore essere stati selezionati ancora una volta dal nostro stimato cliente, la Francia, e ne siamo molto orgogliosi: grazie sinceramente, Francia. I PC-7 MKX saranno inoltre dotati di un Head-Up Display, una caratteristica aggiuntiva che consentirà un elevato grado di commonality tra il PC-7 MKX e il PC-21. Lo state-of-the-art Ground Based Training System di recente sviluppo, inclusi i simulatori, soddisfa anche i requisiti più elevati e offre un basic training conveniente per i piloti militari”.

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation at Pilatus, aggiunge: “La French Air and Space Force e la Royal Netherlands Air Force saranno i primi due operatori a introdurre in servizio il nuovo PC-7 MKX. Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con Babcock France nella fornitura e nell’operazione del nuovo training system e puntiamo a raggiungere lo stesso livello di successo del PC-21”.

