Delta partecipa alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo e presenta il suo network dal Sud Italia

Delta Air Lines sarà presente con il partner di joint venture Air France-KLM alla prossima Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), a Napoli dal 13 al 15 marzo, per presentare agli operatori del settore e ai visitatori le novità del servizio e quelle relative alle rotte dell’estate 2025, nell’anno che vede il vettore festeggiare i suoi primi 100 anni.

Il network operato da Delta tra Italia e Stati Uniti con l’imminente orario estivo sarà il più esteso di sempre, ed includerà fino a 17 voli giornalieri in partenza dall’Italia per gli USA. Ai collegamenti già attivi la scorsa estate si aggiungono quest’anno le nuove rotte Napoli – Atlanta, Catania – New York, Roma – Minneapolis e Milano – Boston.

“Nel 2025, che è un anno fondamentale per Delta, continuiamo a eccellere nella qualità del servizio e nel numero di collegamenti proposti ai nostri passeggeri. Siamo davvero felici di partecipare a BMT, un appuntamento assolutamente importante per il mercato del Centro e Sud Italia”, commenta Cristina Casati, Sales Manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines “A Napoli, in particolare – dove nel 2024 abbiamo inaugurato la rotta di successo per New York – torniamo quest’anno con la novità del volo per Atlanta, l’aeroporto più trafficato al mondo e hub principale di Delta Air Lines. Da Atlanta, i nostri passeggeri possono proseguire facilmente con collegamenti in coincidenza verso tutto il Nord America, i Caraibi e oltre. Inoltre, a maggio lanceremo anche il primo volo da Catania per New York”.

Al fine di rafforzare i rapporti con il mondo dell’intermediazione, Delta Air Lines e GESAC, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, incontreranno gli agenti di viaggio nella città partenopea anche il prossimo 11 marzo, per presentare in città il nuovo collegamento Napoli – Atlanta. Delta Air Lines sarà presente a BMT al Padiglione 5, Stand 5017-5018.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)