Volotea prima compagnia Europea a collaborare con 280 Earth

Volotea e 280 Earth, startup di Google X Lab specializzata nella tecnologia di Cattura Diretta dell’Aria (DAC), hanno siglato un accordo di collaborazione della durata di due anni per esplorare soluzioni di crediti di carbonio di alta qualità e sviluppare progetti certificati di riduzione delle emissioni. Questa collaborazione segna il primo ingresso di 280 Earth nel mercato europeo.

“Grazie a questo accordo, Volotea e 280 Earth lavoreranno allo sviluppo e all’utilizzo di crediti di carbonio di alta qualità, strumenti certificati che rappresentano la rimozione di una tonnellata di CO2 dall’atmosfera. I crediti di carbonio possono essere utilizzati per compensare le emissioni e per soddisfare gli standard globali di sostenibilità, tra cui il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), programma internazionale per la riduzione delle emissioni nel settore dell’aviazione. Nell’ambito dell’accordo, le due compagnie valuteranno anche i meccanismi di finanziamento per i progetti di sostenibilità e individueranno come le attività di riduzione delle emissioni verificate possano contribuire a sviluppare strategie di decarbonizzazione più ampie.

Questa nuova collaborazione con 280 Earth si inserisce nel programma Voloterra, la strategia globale di Volotea nata per sostenere le tecnologie innovative volte a trasformare il settore dell’aviazione in un’industria più sostenibile. Infatti, dal 2012, Volotea ha adottato oltre 50 iniziative per migliorare l’efficienza dei consumi di carburante e ridurre le emissioni, riuscendo già a ottenere una riduzione del 46,2% delle emissioni di CO2 per passeggero-chilometro rispetto al 2012. La compagnia si è impegnata a ridurre le emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 50% entro il 2030 (rispetto al 2012), ma prevede di raggiungere questo obiettivo con quattro-cinque anni di anticipo”, afferma Volotea.

“Per rendere più sostenibile il settore dell’aviazione è fondamentale collaborare con partner all’avanguardia e lungimiranti”, ha dichiarato Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea. “Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con 280 Earth, leader nella tecnologia di rimozione del carbonio. Crediamo che lavorare insieme ci consentirà di valutare approcci innovativi che potrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni, un pilastro fondamentale della nostra strategia ESG”.

“Siamo lieti di collaborare con un’azienda ambiziosa e attenta alla sostenibilità come Volotea”, ha aggiunto John Pimentel, CEO di 280 Earth. “Questa partnership ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze delle compagnie aeree in merito ai requisiti di CORSIA, schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO2, e a sviluppare soluzioni di rimozione del carbonio altamente affidabili per supportare le aziende nel loro percorso di decarbonizzazione”.

“Fondata nel 2022, 280 Earth nasce con l’obiettivo di sviluppare su larga scala le ricerche avanzate condotte presso X, The Moonshot Factory (precedentemente Google X). L’azienda è supportata da Alphabet (la società madre di Google) e da importanti investitori come Frontier Climate, un fondo che finanzia iniziative per la rimozione del carbonio per oltre 1 miliardo di dollari tra il 2022 e il 2030.

280 Earth è specializzata nella tecnologia di Cattura Diretta dell’Aria (DAC), una delle soluzioni più avanzate per la rimozione del carbonio, in quanto consente di catturare la CO2 direttamente dall’aria, riducendo la concentrazione di gas serra in atmosfera. Il sistema sviluppato da 280 Earth utilizza un processo a flusso continuo, altamente efficiente dal punto di vista energetico, per catturare e immagazzinare in modo permanente il carbonio, impedendone il rilascio nell’atmosfera. Inoltre, questa tecnologia può essere integrata in siti industriali per sfruttare il calore di scarto, migliorandone ulteriormente l’efficienza.

Il primo impianto DAC di 280 Earth è operativo a The Dalles, in Oregon, dal maggio 2024, con una capacità iniziale di 500 tonnellate annue di CO2 rimosse, e con piani di espansione fino a 20.000 tonnellate annue. Oltre alla rimozione del carbonio, il processo sviluppato da 280 Earth genera anche acqua pulita, offrendo ulteriori benefici ambientali.

Questa collaborazione sottolinea il valore delle sinergie tra innovazione e sostenibilità nel ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo e rappresenta un primo passo nell’espansione di 280 Earth nel mercato europeo. Combinando l’esperienza di Volotea nel settore dell’aviazione con la leadership tecnologica di 280 Earth, il progetto apre nuove prospettive per la riduzione delle emissioni nel lungo termine”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)