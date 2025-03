AEGEAN annuncia un nuovo ordine per l’A321neo

AEGEAN, la più grande compagnia aerea greca, ha annunciato un ordine con Airbus per altri otto aeromobili A321neo.

“L’aeromobile consentirà ad AEGEAN di ampliare ulteriormente il suo network e supportare il suo piano di espansione. Con questo ultimo ordine di aeromobili, il total direct orderbook di AEGEAN con Airbus ammonta a 60 A320neo Family, con 37 aeromobili già consegnati”, afferma Airbus.

Dimitris Gerogiannis, AEGEAN’s Chief Executive Officer, ha commentato: “L’espansione del nostro piano di investimenti con l’ordine aggiuntivo di otto aeromobili Airbus A321neo è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e migliorare ulteriormente la competitività delle nostre operazioni. È anche chiaro che abbiamo una forte preferenza per la larger-capacity and extended-range version offerta dal tipo A321neo, che presto rappresenterà due terzi della nostra flotta Airbus”.

Benoit de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business, ha affermato: “Siamo lieti che AEGEAN abbia scelto ancora una volta l’A321neo a basso consumo di carburante. Questa decisione sottolinea l’impegno di AEGEAN verso l’eccellenza operativa e il miglioramento dell’esperienza dei passeggeri. Apprezziamo la nostra collaborazione con la più grande compagnia aerea greca e non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership, supportando i loro piani di crescita in Europa e oltre”.

“L’A321neo è il membro più grande della best-selling A320neo Family di Airbus e offre autonomia e performance senza pari. Grazie all’integrazione di motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo consente un risparmio di carburante di oltre il 20% e una riduzione di CO2 rispetto ai single-aisle aircraft di precedente generazione, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri in una delle single-aisle cabins più ampie del cielo.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A321neo è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere i suoi aeromobili con capacità fino a 100% SAF entro il 2030.

Ad oggi, più di 6.800 A321neo sono stati ordinati da oltre 85 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)