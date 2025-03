TAP Air Portugal celebra 80 anni di voli dal Portogallo

TAP Air Portugal festeggia il suo 80° anniversario con una serie di iniziative volte a commemorare questa ricorrenza speciale.

“La compagnia aerea nazionale portoghese è stata fondata il 14 marzo 1945 da Humberto Delgado. Dopo una fase preparatoria, l’allora Transportes Aéreos Portugueses effettua il suo primo volo commerciale regolare il 19 settembre 1946, sulla rotta Lisbona-Madrid, con un DC-3 Dakota.

Ottant’anni dopo, TAP è la più grande vetrina del Portogallo nel mondo ed è tra i primi tre maggiori esportatori nazionali, con oltre 16 milioni di passeggeri trasportati nel 2024.

Con una flotta di 99 aeromobili, quest’estate la compagnia nazionale portoghese volerà verso 84 città: 10 in Nord America, 14 in Sud America, 12 in Africa, 6 in Portogallo e 42 nel resto d’Europa.

Classificata nel 2025 da Airline Ratings come la compagnia aerea più sicura in Europa e l’undicesima più sicura al mondo, TAP quest’estate opererà oltre 1250 frequenze settimanali. Fra le novità della sua offerta, i nuovi voli Lisbona – Los Angeles, Porto – Boston, Terceira – San Francisco e la ripresa dei collegamenti per Porto Alegre“, afferma TAP Air Portugal

“Celebriamo un traguardo storico: gli 80 anni di TAP Air Portugal. In questi otto decenni, TAP, da piccola compagnia aerea con due aeromobili è diventata un punto di riferimento nell’aviazione mondiale, collegando il Portogallo al resto del mondo con eccellenza, innovazione e dedizione”, ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO del vettore”. Questo percorso è stato possibile grazie all’instancabile impegno di migliaia di lavoratori e alla fiducia dei nostri Clienti e Partner. Abbiamo affrontato sfide, superato avversità e, con resilienza, ci siamo reinventati per continuare a volare sempre più in alto”.

“Guardiamo al futuro con ambizione e determinazione, investendo nella modernizzazione della flotta, nella sostenibilità e nel continuo miglioramento dell’esperienza dei nostri clienti. TAP continuerà a essere un ponte tra i continenti, promuovendo la cultura e l’economia del Portogallo e rimanendo un simbolo del nostro Paese nel mondo. A tutti coloro che fanno parte di questa storia – lavoratori, passeggeri e partner – vanno i nostri più profondi ringraziamenti. Che i prossimi anni siano ancora più ricchi di successi e traguardi”, ha concluso Luís Rodrigues.

“TAP Air Portugal ha presentato in anteprima il suo nuovo filmato pubblicitario alla Borsa del Turismo di Lisbona, rafforzando il suo ruolo di più grande vetrina del Portogallo nel mondo. In questo filmato, gli aeromobili TAP sono presentati come territorio nazionale, che portano con sé l’ospitalità e i valori portoghesi in ogni destinazione. Più di una semplice compagnia aerea, TAP è un simbolo dell’identità nazionale, in cui ogni dipendente ha la missione di accogliere e ospitare i passeggeri con il calore e l’autenticità che rendono il Portogallo una destinazione unica.

Il libro Voar É Preciso raccoglie oltre 700 immagini, molte delle quali inedite, che illustrano gli 80 anni di storia di TAP. La storia della compagnia aerea viene narrata attraverso i suoi aeromobili, che nel tempo hanno assunto il ruolo di veri protagonisti. Attraverso il loro arrivo, la loro importanza strategica per la compagnia, le città in cui hanno volato e le rotte che hanno inaugurato, si racconta come questi aerei abbiano contribuito all’evoluzione di TAP negli anni, rendendola una compagnia aerea di successo.

Pubblicato in portoghese e in inglese, il libro contiene decine di grafici, mappe delle rotte, profili degli aeromobili e l’elenco completo della flotta TAP, con le date dei primi voli, dalla consegna alla compagnia fino al primo e all’ultimo volo di linea. Gli autori di Voar É Preciso sono Rita Tamagnini, Director of Corporate Communications & Public Affairs di TAP Air Portugal, e Gianfranco Beting, fotografo, imprenditore brasiliano e dirigente del settore”, prosegue TAP Air Portugal.

“Nell’ambito delle celebrazioni per il suo 80° anniversario, che ha avuto uno dei momenti salienti presso lo stand TAP alla BTL di Lisbona, la compagnia aerea ha annunciato la nuova edizione del programma Local Stars.

Sei talenti della gastronomia portoghese prendono parte a questo progetto, tre donne e tre uomini. Ogni Chef creerà due menù completi, ciascuno dei quali sarà servito per due mesi sui voli a lungo raggio in partenza da Lisbona, in classe Business. La Chef Ana Moura firma la prima proposta, che TAP trasporterà dalla Costa dell’Alentejo al resto del mondo a partire dal prossimo aprile.

Anche gli Chef Marco Almeida, di Coimbra, Lídia Brás, di Trás-os-Montes, Ricardo Luz, dell’Algarve, Rita Magro, di Porto, e António Galapito, di Negrais, fanno parte del cast della nuova stagione di Local Stars. Tutti erano presenti alla BTL, dove sono stati ufficialmente presentati”, continua TAP Air Portugal.

“Sempre nell’ambito della BTL, Sofia Lufinha, Chief Customer Officer di TAP, ha presentato Status For Life, un’iniziativa con cui la compagnia aerea desidera valorizzare, ringraziare e premiare coloro che sono al centro della sua attenzione e per la cui soddisfazione lavora quotidianamente: i suoi Clienti.

TAP assegnerà lo status Gold For Life e Navigator For Life ai Clienti che, nella loro storia di volo con la compagnia – dati disponibili dal 1998 – hanno già accumulato rispettivamente più di due o tre milioni di miglia.

Con For Life, da ora in poi le miglia di status volate con TAP verranno conteggiate dal momento in cui il Cliente si iscrive al programma Miles&Go e saranno visualizzate su un contatore nell’area riservata di FlyTAP.com. Tutti i Clienti potranno monitorare i loro progressi in tempo reale.

Infine, TAP lancia una promozione valida solo oggi e domani – 17 e 18 marzo – in cui offre un bonus aggiuntivo dell’80% in miglia a tutti i clienti che prenotano voli con la compagnia aerea su flytap.com.

Questa campagna è valida per i biglietti emessi per voli TAP da effettuare tra il 17 marzo e il 31 luglio 2025. Tutte le condizioni e le prenotazioni sono disponibili su https://www.flytap.com/discount-flights.

Per usufruire di questa promozione, al momento della prenotazione i clienti devono inserire il proprio numero TAP Miles&Go e il codice promozionale BDAYTPEU80, valido per i mercati di Italia, Portogallo, Germania, Austria, Francia, Lussemburgo, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna.

Chi non è ancora membro TAP Miles&Go, può registrarsi e ricevere immediatamente 200 miglia al momento dell’iscrizione”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)