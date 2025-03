I New Zealand Search and Rescue Services ordinano quattro elicotteri Airbus H145 per emergency medical services

I Search and Rescue Services (SRSL) della Nuova Zelanda hanno ordinato quattro elicotteri Airbus H145 per rafforzare le proprie emergency medical services (EMS) operations.

“Questi elicotteri all’avanguardia si uniranno alla flotta esistente di velivoli H145 e BK117 di SRSL, migliorando ulteriormente la sua capacità di servire le comunità in tutto il paese”, afferma Airbus.

“In Airbus siamo orgogliosi di contribuire agli sforzi di salvataggio della Nuova Zelanda. Gli Helicopter Emergency Medical Services svolgono un ruolo fondamentale nel paese, dove il terreno accidentato e le comunità remote presentano sfide uniche. L’integrazione degli elicotteri H145 nelle operazioni di SRSL evidenzia la nostra visione condivisa di sfruttare soluzioni avanzate per migliorare le capacità di risposta, migliorando al contempo gli standard di sicurezza”, ha affermato Christian Venzal, Managing Director of Airbus Helicopters in Australia and New Zealand. “Restiamo fermi nel nostro impegno a dotare i nostri partner degli strumenti di cui hanno bisogno per superare le complessità delle loro missioni e continuare il loro lavoro fondamentale nel fornire cure mediche rapide, affidabili, efficienti e sicure a chi ne ha bisogno”.

“L’H145, rinomato per la sua affidabilità, la versatilità e la tecnologia avanzata, è leader di mercato nelle missioni HEMS. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, di una cabina spaziosa e della suite avionica Helionix all’avanguardia, l’H145 è perfettamente adatto per i terreni difficili e le missioni urgenti che definiscono il panorama EMS dell’Australasia. Le emissioni di CO2 dell’elicottero sono le più basse tra i suoi concorrenti.

L’elicottero H145 incorpora le ultime tecnologie, tra cui il design avanzato del cockpit con la più moderna human machine interface (HMI), la state-of-the-art Helionix avionics suite e il Fenestron anti-torque device come tail rotor. L’avionica Helionix di Airbus, collegata al wACS, offre una superiorità indiscussa per in-flight envelope protection, pilot assistance, risparmio di tempo per il trasferimento dei dati che, insieme alla situational awareness, forniscono livelli di sicurezza del volo senza precedenti. Soddisfacendo gli ultimi standard avionici internazionali, Helionix integra un innovativo alerting and self-monitoring system.

Ci sono circa 1.740 elicotteri della famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, che hanno registrato oltre otto milioni di ore di volo. In totale, ci sono circa 600 elicotteri della famiglia H145 impiegati per missioni HEMS in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)