La Svezia conferma l’acquisizione di quattro C-390 Millennium e si assicura gli slot di produzione

La Svezia si è ufficialmente impegnata ad acquisire da Embraer quattro C-390 Millennium multi-mission aircraft, assicurandosi gli slot di produzione necessari. L’annuncio ufficiale di questo impegno è avvenuto durante LAAD Defence & Security 2025 alla presenza di Peter Sandwall, Segretario di Stato del Ministro della Difesa della Svezia e Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. Questo annuncio segue la recente firma ufficiale di un accordo che stabilisce che la Svezia si unisca ai Paesi Bassi e all’Austria nel programma C-390.

“Siamo orgogliosi di compiere un passo significativo verso l’acquisizione di questo next generation NATO interoperable aircraft. La capacità del C-390 di svolgere le sue missioni in ambienti difficili sempre e ovunque sarà un gradito miglioramento per la difesa svedese, garantendo operazioni efficaci per i decenni a venire”, ha affermato Peter Sandwall, Segretario di Stato del Ministro della Difesa svedese.

“L’impegno della Svezia nell’acquisire quattro velivoli C-390 Millennium segna un significativo progresso nel potenziamento delle capacità operative della Swedish Air Force. Questi velivoli di nuova generazione non solo aumenteranno l’efficienza del military transport svedese, ma sfrutteranno anche le sinergie europee esistenti in termini di interoperabilità, addestramento e supporto del ciclo di vita. Embraer rimane impegnata a soddisfare i requisiti della Svezia fornendo military transport aircraft di alto livello, assicurando alla Swedish Air Force di poter svolgere le sue missioni più impegnative con eccellenza”, ha affermato Bosco da Costa Junior, presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il C-390 Millennium è considerato un vero punto di svolta dai suoi operatori, ridefinendo i concetti di versatilità, affidabilità, efficienza operativa e convenienza. L’aereo è stato acquisito da otto paesi: Brasile, Portogallo, Ungheria, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e un cliente non divulgato. È stato anche ufficialmente selezionato da Svezia e Slovacchia per modernizzare le loro forze aeree. Il C-390 rappresenta la prossima generazione di military airlift, con capacità multi-missione e interoperabilità.

Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e, più di recente, con la Hungarian Air Force nel 2024, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta di aeromobili operativi ha accumulato più di 16.300 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, afferma Embraer.

“Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, potendo svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, l’evacuazione medica, la ricerca e il soccorso, il rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, missioni antincendio e umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate, come terra battuta, suolo e ghiaia.

L’aereo configurato con equipaggiamento per il rifornimento in volo, con la designazione KC-390, ha già dimostrato la sua capacità di rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)