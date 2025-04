Aeroporto di Venezia: SAVE e ENVAC presentano il nuovo impianto pneumatico di raccolta rifiuti installato nel terminal passeggeri

L’impegno del Gruppo SAVE per la sostenibilità e il raggiungimento dell’obiettivo “zero emissioni” entro il 2030 compie un ulteriore importante passo avanti con il nuovo ed innovativo impianto presentato oggi insieme a Envac, azienda leader a livello mondiale nel settore della raccolta automatizzata dei rifiuti, con diversi sistemi aeroportuali installati in Europa.

“Secondo aeroporto in Europa dopo quello di Oslo-Gardemoen, il Marco Polo si è dotato di un sistema automatico di smaltimento pneumatico dei rifiuti all’avanguardia che serve il lato sud del terminal passeggeri e che sarà progressivamente implementato in tutta l’aerostazione.

L’impianto pneumatico realizzato da Envac consiste in una rete iniziale di oltre 500 metri di tubazioni attraverso le quali i rifiuti vengono aspirati e trasportati dai luoghi di produzione, distribuiti all’interno del terminal, alla centrale installata nel piano terra dove, grazie ad un sistema automatizzato, arrivano già separati per essere convogliati in tre container ermeticamente chiusi suddivisi tra secco, vetro plastica e lattine, umido (la carta è gestita con una prassi diversa, dedicata). Da qui, i rifiuti vengono prelevati periodicamente da VERITAS per il trasporto ai centri di recupero e trattamento.

L’investimento complessivo per l’impianto da parte di SAVE è stato di 2,1 milioni di euro”, afferma il Gruppo SAVE.

“Le più importanti ricadute positive in termini di sostenibilità del sistema, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, sono così riassumibili:

– la separazione dei diversi materiali di scarto avviene in modo più efficace;

– la gestione automatizzata del processo di raccolta e stoccaggio elimina errori e commistione dei rifiuti;

– il sistema gestisce oggi il 33% del totale rifiuti prodotti dall’attività dell’aeroporto;

– la raccolta effettuata direttamente dai container situati nella centrale ha eliminato l’utilizzo di più veicoli per il trasferimento dei rifiuti all’isola ecologica in aeroporto, con una previsione di risparmio di circa 6 tonnellate di CO2 in un anno;

– la raccolta centralizzata elimina tutti i depositi intermedi di raccolta dei rifiuti in aeroporto;

– la raccolta pneumatica comporta una manipolazione dei rifiuti minima, quindi condizioni di lavoro per gli operatori significativamente migliori e più ergonomiche.

L’esperienza positiva e l’obiettivo di raggiungere lo “Zero Waste” hanno indotto SAVE a pianificare nel Master Plan al 2037 l’estensione della rete dell’impianto pneumatico a tutti i principali fabbricati aeroportuali, per un totale finale di 6,5 chilometri di tubature”, prosegue il Gruppo SAVE.

Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE: “Il percorso intrapreso dal nostro aeroporto per raggiungere le zero emissioni entro il 2030 procede con azioni concrete, che applicano le più moderne tecnologie ai diversi contesti ambientali, dalla gestione dell’energia, a quello dell’acqua e dei rifiuti. L’impianto pneumatico costituisce una tappa importante di questa roadmap inserita nel Master Plan 2037, che prevede l’estensione progressiva di questo sistema a tutto l’aeroporto, per un investimento di ulteriori 52 milioni di euro, che rientrano nel totale degli investimenti in sostenibilità ambientale pari a circa 378 milioni di euro. La nostra attenzione si concentra in particolare sull’economia circolare, con progetti che ne favoriscono l’applicabilità tra i quali, oltre all’impianto presentato questa mattina, rientra anche il depuratore di ultima generazione, che già oggi consente un risparmio di acqua potabile del 30% e che sarà ulteriormente implementato nei prossimi anni”.

Carlos Bernad, CEO di Envac EMEA: “Siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto e di vedere come i sistemi Envac continuino a contribuire a ridefinire il modo in cui i rifiuti vengono gestiti in un ambiente sempre più umano ed ecologicamente consapevole e sostenibile. Con il lancio del sistema dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, Envac torna nel settore aeroportuale più forte e tecnologicamente avanzata che mai, dopo alcuni anni incentrati su progetti residenziali che le hanno permesso di esplorare nuovi modi per ottimizzare la propria R&S e offrire al Gruppo Save un sistema robusto, efficiente e sicuro che promuove l’uso efficiente delle risorse, la drastica riduzione del traffico e dell’inquinamento, contribuendo al contempo alla neutralità delle emissioni di carbonio e all’economia circolare”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE)