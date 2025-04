La IATA Ground Handling Conference 2025 si concentrerà su persone, processi e performance

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la 37a IATA Ground Handling Conference (IGHC) si concentrerà sulla necessità di modernizzare le operazioni, investire nello sviluppo della forza lavoro e rafforzare il coordinamento e la collaborazione, per migliorare le performance.

“Il ground handling è fondamentale per la sicurezza, l’efficienza e la resilienza dell’intero settore dell’aviazione. La parola chiave su cui ci concentreremo all’IGHC di quest’anno è “elevare”. Cercheremo modi per migliorare le performance nel settore del ground handling. Ciò significa modernizzare le operazioni, investire nella forza lavoro e rafforzare il coordinamento e la collaborazione, in modo che il ground handling possa supportare la crescita in modo ancora più efficiente”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“L’IGHC si terrà a Nairobi, Kenya, dal 13 al 15 maggio 2025, ospitata da Kenya Airways. È la prima volta che la conferenza sarà ospitata nel continente africano.

Il President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, lo IATA’s Director General, Willie Walsh, e il Chief Executive Officer of Kenya Airways, Allan Kilavuka, saranno tra i relatori principali dell’evento.

La conferenza comprenderà sessioni plenarie, percorsi specializzati e workshop, che affronteranno:

Ground Operations: l’affidabilità delle Ground Support Equipment (GSE), la transizione a GSE alimentati a idrogeno, i vantaggi della formazione armonizzata e le key safety focus areas per il personale di terra.

Baggage Operations: per la prima volta, una sessione dedicata riguarderà il monitoraggio dei bagagli in tempo reale, la transizione a moderni standard di messaggistica e il passaggio alle etichette elettroniche per i bagagli.

Collaboration and Innovation: le discussioni esploreranno l’airport–ground handler collaboration, forniranno approfondimenti sulla privatizzazione ed esamineranno le prossime ground handling regulations.

In riconoscimento del ruolo fondamentale che le ground operations svolgono nel crescente settore dell’aviazione in Africa, H.E. Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, parteciperà alla conferenza e ha esteso gli inviti agli enti regolatori e alle autorità aeronautiche di tutto il continente”, afferma IATA.

“L’aviazione apre un mondo di opportunità di sviluppo economico e sociale e il suo più grande potenziale è quello di fare una vera differenza per la prosperità delle persone in Africa. Accogliere e supportare l’IGHC in Kenya è un esempio dell’importanza che il Kenya attribuisce al settore dell’aviazione e delle aspettative che abbiamo nei suoi confronti come settore leader nello sviluppo in Kenya e in tutto il continente”, ha affermato H.E. Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya.

“Ospitare l’IGHC 2025 a Nairobi sottolinea l’impegno di IATA nel supportare la crescita dell’aviazione in Africa, in linea con i suoi sforzi più ampi nell’ambito dell’iniziativa Focus Africa“, prosegue IATA.

“Come leader dell’aviazione in Africa, Kenya Airways è onorata di essere pioniera di questo evento epocale. Ospitare l’IGHC è in linea con la nostra missione di guidare l’innovazione, promuovere partnership e mostrare la prontezza dell’Africa a plasmare il futuro del trasporto aereo globale. Ospitare l’IGHC 2025 in Kenya riafferma il nostro impegno a far progredire il settore, sia a livello nazionale che continentale, per sbloccare prosperità e connettività”, ha affermato Allan Kilavuka, CEO di Kenya Airways.

L’IGHC è aperto ai membri accreditati della stampa.

(Ufficio Stampa IATA)