IAG e Microsoft rafforzano la partnership con il più grande e duraturo Scope 3 Sustainable Aviation Fuel (SAF) agreement fino ad oggi

International Airlines Group (IAG) e Microsoft stanno rafforzando i loro sforzi per ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita in tutto il settore estendendo di cinque anni il loro accordo di acquisto cofinanziato del 2023 per Sustainable Aviation Fuel (SAF). In base ai nuovi termini, Microsoft cofinanzierà altre 39.000 tonnellate di SAF che contribuiranno a ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita di circa 113.000 tonnellate.

“L’estensione dell’accordo consente a Microsoft di affrontare le emissioni del ciclo di vita di Scope 3 ed è il più grande e lungo Scope 3 SAF agreement fino ad oggi, secondo i dati disponibili al pubblico.

Scope 3 comprende le emissioni di carbonio del ciclo di vita che non sono prodotte da un’azienda stessa, ma di cui è indirettamente responsabile lungo tutta la sua catena del valore.

Collaborando con i suoi clienti corporate, IAG è in grado di acquistare più SAF e ridurre le sue emissioni Scope 1 (dirette). I clienti corporate traggono vantaggio anche dalla riduzione delle emissioni del ciclo di vita Scope 3 dal settore in misura proporzionale a una quota dei loro voli aziendali.

Microsoft sta inoltre cofinanziando SAF che viene utilizzato dalle compagnie aeree del Gruppo per spedire componenti di data center a livello globale, in collaborazione con i freight forwarders di Microsoft. Il contributo di Microsoft al costo di produzione del SAF supporterà le compagnie aeree all’interno di IAG con la riduzione complessiva delle emissioni del ciclo di vita”, afferma IAG.

Jonathon Counsell, Group Sustainability Officer, IAG, ha affermato: “Siamo lieti di lavorare con organizzazioni affini come Microsoft per ampliare gli sforzi per ridurre le emissioni del ciclo di vita del volo. Gli accordi a lungo termine aiutano a incoraggiare finanziamenti tanto necessari nella produzione di SAF, qualcosa che IAG sta sostenendo attraverso il nostro investimento in progetti SAF globali come LanzaJet”.

Julia Fidler, Environmental Sustainability Fuel and Materials Decarbonization Lead, Microsoft, ha affermato: “Stiamo portando avanti la nostra collaborazione con IAG, estendendo il nostro SAF purchase agreement per avvicinare Microsoft al nostro obiettivo di essere carbon negative entro il 2030, garantendo al contempo un impegno pluriennale per aiutare a guidare una maggiore produzione di SAF. Siamo lieti di lavorare insieme a IAG negli sforzi per aumentare la domanda e rendere il SAF più ampiamente disponibile attraverso il nostro accordo di acquisto condiviso a lungo termine”.

“Il SAF utilizzato come parte dell’accordo tra IAG e Microsoft sarà prodotto da olio da cucina usato e scarti alimentari presso la raffineria Humberside di Phillips 66 e da bioetanolo di origine sostenibile presso Freedom Pines Fuels con sede in Georgia, l’impianto di LanzaJet negli Stati Uniti. Entrambi i carburanti sono certificati da International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)“, conclude IAG.

(Ufficio Stampa IAG)