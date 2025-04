Wizz Air presenta il piano di trasformazione Customer First, introducendo la “Customer First Compass”

Wizz Air annuncia il suo piano di trasformazione Customer First, introducendo la Customer First Compass: un piano strategico che pone i clienti al centro di ogni aspetto delle operazioni della compagnia.

“Nei prossimi tre anni, Wizz Air investirà 14 miliardi di euro per migliorare ogni punto di contatto con i clienti, garantendo che puntualità, convenienza, innovazione e servizio definiscano ogni viaggio.

Basata su quattro pilastri fondamentali – Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione – la Customer First Compass traccia la rotta futura di Wizz Air, rafforzando il suo impegno nei confronti dei clienti attraverso investimenti in tecnologie all’avanguardia, il miglioramento dell’affidabilità operativa e un’assistenza clienti potenziata. Questa trasformazione rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui la compagnia aerea si relaziona con i propri passeggeri”, afferma Wizz Air.

“Questo approccio innovativo si basa su quattro pilastri chiave:

Prodotto

Wizz Air punta ad offrire un’esperienza di viaggio all’avanguardia: con oltre 300 nuovi aeromobili in ordine, dotati degli interni di cabina Airspace più moderni, la compagnia opera una delle flotte più giovani, sicure ed efficienti dal punto di vista del consumo di carburante nel settore.

Espandendosi in Europa, Africa, Asia Centrale, Asia Orientale e Medio Oriente, Wizz Air punta a offrire viaggi intercontinentali a tariffe basse verso nuove ed entusiasmanti destinazioni, grazie agli aeromobili Airbus A321 XLR.

Adottando un approccio 100% digitale, Wizz Air garantisce un’esperienza senza interruzioni, dalla prenotazione all’imbarco.

Prezzo

Le tariffe basse sono nel DNA di Wizz Air. La compagnia si impegna a garantire trasparenza sui prezzi, eliminando costi nascosti.

Continuando a offrire tariffe convenienti, Wizz Air permette ai passeggeri di risparmiare ulteriormente attraverso il WIZZ Discount Club e abbonamenti smart, assicurando viaggi sempre più accessibili.

Servizio

Ponendo la puntualità al primo posto, Wizz Air continua a rafforzare la propria operatività per ridurre cancellazioni e ritardi, fornendo soluzioni rapide in caso di interruzioni, grazie anche all’uso di strumenti avanzati di intelligenza artificiale nel centro di controllo operativo della compagnia.

Con un tasso di completamento dei voli del 99.5%, Wizz Air garantisce che i clienti raggiungano la loro destinazione.

In caso di imprevisti, Amelia, l’assistente virtuale della compagnia, contatterà i passeggeri coinvolti per fornire aggiornamenti e supporto. Inoltre, le richieste di rimborso valide saranno elaborate entro sette giorni e le tariffe dei biglietti rimborsate entro 24 ore.

Comunicazione

Wizz Air sta semplificando l’accesso alle informazioni e il contatto con l’assistenza clienti, rinnovando il Centro Assistenza ed eliminando la linea a pagamento del call center (con tempi di attesa medi inferiori a un minuto).

Quest’estate, la compagnia lancerà anche la funzione MyJourney sulla sua app ufficiale WIZZ, offrendo ai passeggeri aggiornamenti in tempo reale sul loro viaggio.

Grazie a notifiche istantanee tramite app, email o SMS, i clienti saranno sempre informati e sicuri sullo stato del loro volo.

Wizz Air si impegna inoltre per una comunicazione chiara e senza clausole nascoste, garantendo trasparenza e semplicità nella comprensione delle politiche aziendali. L’assistenza sarà sempre disponibile, sia online che a bordo, per un’esperienza di comunicazione fluida ed efficiente”, prosegue Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Oggi inizia un nuovo capitolo con il lancio della nostra Customer First Compass – un simbolo del nostro impegno a mettere i clienti al primo posto. Non si tratta solo di un piano strategico, ma di un cambiamento nel nostro modo di pensare, agire e operare. Dalla terra all’aria, ogni decisione sarà ora guidata dalle esigenze dei nostri clienti.

Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione sono gli ambiti in cui i nostri clienti sentiranno maggiormente la differenza. Non ci limitiamo a migliorare: stiamo innovando, investendo e trasformando l’esperienza di viaggio. Questo è solo il primo passo di un viaggio entusiasmante! Non vediamo l’ora di condividere ulteriori novità, sempre con i clienti al centro di ogni esperienza, guidati dalla nostra Customer First Compass”.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Customer First Compass: https://www.wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/customer-first-compass.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)