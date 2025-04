Wizz Air annuncia il lancio del Summer Schedule 2025, il nuovo programma di voli estivi che amplia la sua rete di collegamenti dall’Italia verso alcune delle destinazioni più popolari in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

“Con questa espansione, la compagnia rafforza la sua presenza sul mercato italiano, offrendo ai viaggiatori la possibilità di raggiungere nuove destinazioni con voli diretti e collegamenti rapidi.

Per la stagione estiva 2025, Wizz Air opererà oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 paesi, con un’offerta estiva mai vista prima di oltre 13 milioni di posti a basso costo.

Dalla base di Roma Fiumicino, saranno operati nuovi voli per Saragozza e Bilbao e, oltre a varie mete per vacanze al mare come le popolari isole greche di Corfù, Mykonos, Skiathos, Santorini e Zante, Wizz Air opererà 14 collegamenti settimanali per Londra, Madrid e Barcellona. Inoltre, ci saranno 9 voli settimanali per Valencia e 7 voli sia per Malaga che per Siviglia. Concentrandosi sulle rotte verso l’Europa occidentale, Wizz Air opererà anche 7 voli settimanali per Lisbona, la capitale del Portogallo.

Da sottolineare invece a Milano Malpensa, i 12 collegamenti settimanali per Londra Gatwick, ma anche qui sono le connessioni con la Spagna quelle più numerose. Wizz Air da Milano aumenterà i collegamenti settimanali con Barcellona a 9, a 7 quelli con la capitale Madrid e a 5 quelli con le città di Malaga e Valencia. Inoltre, saranno offerti diversi collegamenti da Milano alle isole greche di Creta, Corfù, Mykonos, Skiathos, Santorini e Zante.

Annunciate come una grande novità alla fine del 2024, le rotte Venezia-Barcellona e Venezia-Madrid rappresentano due dei collegamenti più importanti per i passeggeri del nord-est che desiderano raggiungere la Spagna. Presso la base di Venezia – Aeroporto Marco Polo, oltre alle numerose destinazioni accessibili grazie alla compagnia, la frequenza dei voli sia per la capitale spagnola che per la città di Gaudí verrà aumentata a 7 volte a settimana”, afferma Wizz Air.

“Con questa espansione, Wizz Air consolida ulteriormente la sua posizione in Italia, offrendo ai passeggeri un network sempre più capillare e una maggiore flessibilità di viaggio”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Possiamo affermare che l’Italia e la Spagna sono ancora più vicine grazie ai numerosi collegamenti, soprattutto dalle città di Roma, Milano e Venezia. Il tutto garantendo l’impegno della compagnia verso un’aviazione sostenibile, grazie all’utilizzo di una flotta moderna e altamente efficiente, in grado di ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo”.

“I biglietti per la stagione estiva 2025 sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’app ufficiale WIZZ. Prenotando in anticipo, i passeggeri potranno beneficiare delle migliori tariffe e volare verso alcune delle destinazioni estive più popolari.

I voli saranno operati con il moderno Airbus A321neo, un grande velivolo con 239 posti, riconosciuto come il più efficiente in termini di consumo di carburante e sostenibile nella sua categoria”, conclude Wizz Air.

